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Транспорт
Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга ограничили работу каршеринга до 30 апреля Материал редакции

Ранее такой запрет ввели в Москве, но на неделю с 13 по 19 апреля.

15 комментариев
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В Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запретили краткосрочную аренду автомобилей, следует из постановления городского правительства.

Так власти Санкт-Петербурга пытаются предотвратить распространение Covid-19. Постановление вступает в силу со дня опубликования, то есть 13 апреля.

10 апреля о запрете каршеринга в Москве на неделю с 13 по 19 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, спрос на краткосрочную аренду автомобилей упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.

#новость

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0
15 комментариев
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Филипп Пушкин

11

Мудаки

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Александр Давлетбакв

1

Лучше бы такси запретили, а не каршеринг. В такси с водителем, не знай болеет или нет, а в каршеринге ты один, либо с проверенным знакомым.

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Eugene Gultyaev

Александр
9

Такси запрещать они зассут до последнего. Такисты без работы - это страшная сила.

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Сослан Сакшин

Александр
1

в каршеринге ты не знаешь кто кашлял на руль за 5 минут до тебя

Ответить

Евгения Дудинец

3

Беглов - повторюша бесхребетная

Ответить

Dmitry Ulitin

1

Почему блин постоянно используется слово «ограничить» в значении «запретить». Это же мерзкий канцелярит и противоречит языку и логике. Не надо так.

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Артем Воронков

Dmitry
5

Потому что каникулы, а не карантин.

Ответить

Евгений Чупышев

2

Теперь они у ашана стоят тысячами

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Антон Мостяев

2

Делимобиль отправил свои тачки в спб, а яндекс оставил в москве....может яндекс знал больше, а может предугадали ситуацию. Делимобиль сделал хорошую попытку, но правительство его осадило...грустно( 

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Александр Алмазов

1

Печаль, беда, тоска, уныние и грусть 😩

Ответить

Сослан Сакшин

Александр
0

нормально
сейчас тепло, лучше пешочком)

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Никита Крайнев

Сослан
0

Самоизоляция растаяла с наступлением тёплой погоды)

Ответить

Dmitry Porkhaev

1

Делимобиль как раз привез машины в СПб;)

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Sergey Popadyin

0

Только утром ехал, задавался вопросом откуда их столько - не уж то спасаются от половцев и печенегов. Почему нельзя было предупредить каршеринги заранее - мы вас запретили, так еще и на деньги попадете с перегоном. Такое ощущение, что конкуренцию убить пытаются, чтоб остался только Яндекс.драйв.

И что теперь? Делимобиль, свой пригнанный табун с Москвы погонит дальше, но уже по мелким городам и весям? Скоро каждый житель деревни сможет приобщиться к доселе недоступным им благам цивилизации?! :))

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Антон Мостяев

Sergey
0

каждой деревне по делимобилю)))

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