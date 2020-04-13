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Ранее такой запрет ввели в Москве, но на неделю с 13 по 19 апреля.
В Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запретили краткосрочную аренду автомобилей, следует из постановления городского правительства.
Так власти Санкт-Петербурга пытаются предотвратить распространение Covid-19. Постановление вступает в силу со дня опубликования, то есть 13 апреля.
10 апреля о запрете каршеринга в Москве на неделю с 13 по 19 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, спрос на краткосрочную аренду автомобилей упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.
Лучше бы такси запретили, а не каршеринг. В такси с водителем, не знай болеет или нет, а в каршеринге ты один, либо с проверенным знакомым.
Такси запрещать они зассут до последнего. Такисты без работы - это страшная сила.
Почему блин постоянно используется слово «ограничить» в значении «запретить». Это же мерзкий канцелярит и противоречит языку и логике. Не надо так.
Делимобиль отправил свои тачки в спб, а яндекс оставил в москве....может яндекс знал больше, а может предугадали ситуацию. Делимобиль сделал хорошую попытку, но правительство его осадило...грустно(
Печаль, беда, тоска, уныние и грусть 😩
нормально
сейчас тепло, лучше пешочком)
Только утром ехал, задавался вопросом откуда их столько - не уж то спасаются от половцев и печенегов. Почему нельзя было предупредить каршеринги заранее - мы вас запретили, так еще и на деньги попадете с перегоном. Такое ощущение, что конкуренцию убить пытаются, чтоб остался только Яндекс.драйв.
И что теперь? Делимобиль, свой пригнанный табун с Москвы погонит дальше, но уже по мелким городам и весям? Скоро каждый житель деревни сможет приобщиться к доселе недоступным им благам цивилизации?! :))
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