Ранее такой запрет ввели в Москве, но на неделю с 13 по 19 апреля.

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В Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запретили краткосрочную аренду автомобилей, следует из постановления городского правительства.

Так власти Санкт-Петербурга пытаются предотвратить распространение Covid-19. Постановление вступает в силу со дня опубликования, то есть 13 апреля.