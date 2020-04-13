Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Ранее такой запрет ввели в Москве, но на неделю с 13 по 19 апреля.
В Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запретили краткосрочную аренду автомобилей, следует из постановления городского правительства.
Так власти Санкт-Петербурга пытаются предотвратить распространение Covid-19. Постановление вступает в силу со дня опубликования, то есть 13 апреля.
10 апреля о запрете каршеринга в Москве на неделю с 13 по 19 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, спрос на краткосрочную аренду автомобилей упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.
Лучше бы такси запретили, а не каршеринг. В такси с водителем, не знай болеет или нет, а в каршеринге ты один, либо с проверенным знакомым.
Такси запрещать они зассут до последнего. Такисты без работы - это страшная сила.
в каршеринге ты не знаешь кто кашлял на руль за 5 минут до тебя
Очень много не сознательных людей оказалось, кто не осознанно, а кто то нарочно и все, бомба замедленного действия, один автомобиль заразит разных людей, мне кажется в первую очередь нужно было запрещать каршеринг
Соглашусь, такси не более безопасное место, но если исходя из того что таксист хочет поработать больше и заработать хоть какие деньги, будет более ответственно относиться к дезинфекции своего рабочего места.
Почему блин постоянно используется слово «ограничить» в значении «запретить». Это же мерзкий канцелярит и противоречит языку и логике. Не надо так.
Потому что каникулы, а не карантин.
Да уж, как говорится маразм крепчает!!! Любому адекватному человеку понятно, что каршеринг-самое безопасное средство передвижения, конечно не считая личного транспорта. Сам до последнего пользовался кш и личным авто, в общественный транспорт вообще не лез, даже в такси.
В каршеринге можно произвести экспресс дезинфекцию, протереть все поверхности антисептиком и проветрить салон, а в общественном транспорте просто невозможно, хотя и пытаются, колоссальная плотность людей на м2 и прочее. Запрет каршеринга- очередной показатель НЕ эффективного управления, полное не понимание.
А что касается делимобиля- так это очередной плевок в лицо бизнесу, хотя вроде это ручной проект мэрии, но видимо не полностью. Жестко подставили, не предупредили о запрете в Питере, хотя конечно знали что машины массово повезли в Питер, да уж. А яндекс может и больше знал, но это уже вилами по воде, догадки.
Делимобиль отправил свои тачки в спб, а яндекс оставил в москве....может яндекс знал больше, а может предугадали ситуацию. Делимобиль сделал хорошую попытку, но правительство его осадило...грустно(
Печаль, беда, тоска, уныние и грусть 😩
нормально
сейчас тепло, лучше пешочком)
Только утром ехал, задавался вопросом откуда их столько - не уж то спасаются от половцев и печенегов. Почему нельзя было предупредить каршеринги заранее - мы вас запретили, так еще и на деньги попадете с перегоном. Такое ощущение, что конкуренцию убить пытаются, чтоб остался только Яндекс.драйв.
И что теперь? Делимобиль, свой пригнанный табун с Москвы погонит дальше, но уже по мелким городам и весям? Скоро каждый житель деревни сможет приобщиться к доселе недоступным им благам цивилизации?! :))
Прямо удивительно, таксистам, которые каждый день контактируют с большим количеством людей — работать можно, а машинам без водителей — нельзя. Какая-то выборочная логика.
Если вирус ходит по всей стране, почему каршеринг запрещают только в Москве и Санкт-Петербурге?
Удивительный дебилизм, у нас во власти только одно слово знают ....
Ну в метро и автобусах набитых битком всем будет безопаснее, спасибо за заботу <3 !
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