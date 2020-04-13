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Транспорт
Лиана Липанова
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Власти Санкт-Петербурга запретили работу каршеринга до 30 апреля Материал редакции

Ранее такой запрет ввели в Москве, но на неделю с 13 по 19 апреля.

26 комментариев
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В Санкт-Петербурге до 30 апреля 2020 года запретили краткосрочную аренду автомобилей, следует из постановления городского правительства.

Так власти Санкт-Петербурга пытаются предотвратить распространение Covid-19. Постановление вступает в силу со дня опубликования, то есть 13 апреля.

10 апреля о запрете каршеринга в Москве на неделю с 13 по 19 апреля сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, спрос на краткосрочную аренду автомобилей упал на 60%. «Соблюдать режим дезинфекции в каршеринге очень сложно. Поэтому пока придется обходиться без него», — добавил Собянин.

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26 комментариев
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Филипп Пушкин

14

Мудаки

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Александр Давлетбакв

3

Лучше бы такси запретили, а не каршеринг. В такси с водителем, не знай болеет или нет, а в каршеринге ты один, либо с проверенным знакомым.

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Eugene Gultyaev

Александр
15

Такси запрещать они зассут до последнего. Такисты без работы - это страшная сила.

Ответить

ILoveVC

Eugene
0

Ну у таксистов же свой бизнес у всех, а в такси они только для развлечения. Чего о них заботиться-то?

Ответить

Сослан Сакшин

Александр
1

в каршеринге ты не знаешь кто кашлял на руль за 5 минут до тебя

Ответить

f003u

Сослан
4

А в такси знаешь? И есть предположение, что пользователи каршеринга стараются избегать, по крайней мере, общественного транспорта, включая такси.

Ответить

Иван Лихонос

f003u
–2

Очень много не сознательных людей оказалось, кто не осознанно, а кто то нарочно и все, бомба замедленного действия, один автомобиль заразит разных людей, мне кажется в первую очередь нужно было запрещать каршеринг

Ответить

f003u

Иван
0

Так а чем это от такси отличается, вы точно также будуте прикасаться к ручкам, сиденьям и другим элементам, контактировать с водителем. Тогда и такси надо закрывать.

Ответить

Иван Лихонос

f003u
1

Соглашусь, такси не более безопасное место, но если исходя из того что таксист хочет поработать больше и заработать хоть какие деньги, будет более ответственно относиться к дезинфекции своего рабочего места.  

Ответить

Dmitry Ulitin

4

Почему блин постоянно используется слово «ограничить» в значении «запретить». Это же мерзкий канцелярит и противоречит языку и логике. Не надо так.

Ответить

Артем Воронков

Dmitry
12

Потому что каникулы, а не карантин.

Ответить

ILoveVC

Артем
0

Подчеркиваю: с сохранением заработной платы

Ответить

Doppel Bock

5

Да уж, как говорится маразм крепчает!!! Любому адекватному человеку понятно, что каршеринг-самое безопасное средство передвижения, конечно не считая личного транспорта. Сам до последнего пользовался кш и личным авто, в общественный транспорт вообще не лез, даже в такси.
В каршеринге можно произвести экспресс дезинфекцию, протереть все поверхности антисептиком и проветрить салон, а в общественном транспорте просто невозможно, хотя и пытаются, колоссальная плотность людей на м2 и прочее. Запрет каршеринга- очередной показатель НЕ эффективного управления, полное не понимание.
А что касается делимобиля- так это очередной плевок в лицо бизнесу, хотя вроде это ручной проект мэрии, но видимо не полностью. Жестко подставили, не предупредили о запрете в Питере, хотя конечно знали что машины массово повезли в Питер, да уж. А яндекс может и больше знал, но это уже вилами по воде, догадки.

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Евгения Дудинец

3

Беглов - повторюша бесхребетная

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Dmitry Porkhaev

2

Делимобиль как раз привез машины в СПб;)

Ответить

Евгений Чупышев

2

Теперь они у ашана стоят тысячами

Ответить

Антон Мостяев

2

Делимобиль отправил свои тачки в спб, а яндекс оставил в москве....может яндекс знал больше, а может предугадали ситуацию. Делимобиль сделал хорошую попытку, но правительство его осадило...грустно( 

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Александр Алмазов

1

Печаль, беда, тоска, уныние и грусть 😩

Ответить

Сослан Сакшин

Александр
0

нормально
сейчас тепло, лучше пешочком)

Ответить

Никита Крайнев

Сослан
0

Самоизоляция растаяла с наступлением тёплой погоды)

Ответить

Sergey Popadyin

1

Только утром ехал, задавался вопросом откуда их столько - не уж то спасаются от половцев и печенегов. Почему нельзя было предупредить каршеринги заранее - мы вас запретили, так еще и на деньги попадете с перегоном. Такое ощущение, что конкуренцию убить пытаются, чтоб остался только Яндекс.драйв.

И что теперь? Делимобиль, свой пригнанный табун с Москвы погонит дальше, но уже по мелким городам и весям? Скоро каждый житель деревни сможет приобщиться к доселе недоступным им благам цивилизации?! :))

Ответить

Антон Мостяев

Sergey
0

каждой деревне по делимобилю)))

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Victor Glembitskiy

1

Прямо удивительно, таксистам, которые каждый день контактируют с большим количеством людей — работать можно, а машинам без водителей — нельзя. Какая-то выборочная логика.

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Руслан Абрамов

0

Если вирус ходит по всей стране, почему каршеринг запрещают только в Москве и Санкт-Петербурге?

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Sergey Bizinow

0

Удивительный дебилизм, у нас во власти только одно слово знают ....
Ну в метро и автобусах набитых битком всем будет безопаснее, спасибо за заботу <3 !

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Алексей Иванов

0

Идиоты. Метро и автобусы чем лучше? 

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