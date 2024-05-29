РЖД добавили возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в Android-приложении Статьи редакции
Данные увидит проводник вагона.
- Компания обновила приложение «РЖД Пассажирам». В частности, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона знал о перевозке конкретного животного.
- Такая возможность появилась в приложении на Android при оформлении билета на поезд дальнего следования, уточняет «РИА Новости». Приложение на iOS удалили из App Store в декабре 2023 года. В веб-приложении и на сайте РЖД планируют добавить опцию, но сроки не уточняют.
- РЖД анонсировали «персонификацию» перевозки питомцев при оформлении билета в январе 2024 года. Тогда в ФПК («дочка» РЖД) говорили, что данные о животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника. В планах также — оповещение пассажиров о том, с каким животным едут соседи.
- Тогда же РЖД анонсировали специальные зоны на вокзалах для пассажиров с домашними животными и запрет проводникам самовольно высаживать питомцев из поездов.
- Компания внесла изменения после случая на станции в Кирове. В январе 2024-го пассажиры поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» рассказали про кота Твикса, который ходил по вагону. После опроса пассажиров проводник не нашла хозяина животного и выпустила его на улицу. Питомца несколько дней искали волонтёры, кот погиб.
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-Тузик и Валентина Петровна, приятной поездки
Необычное имя хозяина кошки-Вали
Валентина Петровна:
Глава РЖД п***р и Иван Петрович приятной поездки.
Вот это действительно важно, а не ваши новости по налогам и тд
Хотя бы в тоску не вгоняет
Тип животного: Муж.
Кличка: Козёл.
завязый с грибами
Тип животного: Козел.
Кличка: Муж.
Бывает :)
Товарищ, вы как из Пикабу сбежали?
главное чтоб паспорт был с собой и сопровождающая жена и с билетом никаких проблем не будет🤣🤣🤣 Проводница точно все поймет)
А если будет мужчина проводник?
Кот не отзывающийся на кличку будет выкинут нахуй.
Ну зачем вы напомнили про кота Твикса, жалко котика
Глухие коты:
И будет предлагать купить лотерейку для Барсика или Рэкса?
Может даже интерес был бы выше))
Билетик на Рэкс купить.
а микроорганизмы, которые на руках вожу, указывать надо?
у меня с собой небольшая семья стафилококков ☺
Если они больше твоего пинуса - то да
замерьте пинус и сдайте проводнице
А если у меня просто микропинус? Я даже кличку ему дал...
Эх, помню солнечный день начала марта 2022 и поезд в один конец Петербург-Минск, чтобы не проходить российских погранцов, так как уже по прописке приходил участковый 😄 не думал тогда, что это будет последнее видео из России
какой славный золотистый пэпс! как солнышко за окном
Да, пес стал экспертом по переделам и поездам за пару лет 🤣
*перелетам
Особо смысла в это не вижу, но энимал френдли настроение поддерживаю
все ради питомцев, как же все изменилось в лучшую сторону, молодцы
все благодаря коту мученику, который пожертвовал собой ради прав для других домашних животных
Да прям уж жертвовал. Так получилось, у него не может быть такого чувства впринципе. Хватит очеловечивать животных
Чтобы проводник если что знал как звать, если потеряется в вагоне. Но возможность хорошая раз добавили значит будем пользоваться.
Чтобы выбросить кота на улицу нужно знать его кличку?
Чтобы животных не выбрасывали, необходимо держать их в переноске. И следить за своими животными всю поездку
т.е. если пассажир не доследил вдруг.. надо всех убить?
Что за хрень, почему в топе VC, как вебмастер добавил строчку в форме?
ну наконец-то годные новости подъехали😁Только я не понял, почему нет в типе животного кот, только кошка
"отряд хвостатых, семейство кошачьих"
Думаете проводник будет проверять пол животного и в случае несовпадения откажет в посадке?
главное не забыть удостоверение личности питомца
Кошка Василий
Ну после той печальной историей с рыжим котом хоть какие-то позитивные выводы и меры получились, уже неплохо.
и с сочувствием спросит: - "Сяоми, да? Поменяемся? У меня на Авроре"
Интересно, то есть имя животного указывать не надо, только кличку? Найс.