Транспорт
Таня Боброва

РЖД добавили возможность указать кличку и вид питомца при оформлении билета в Android-приложении Статьи редакции

Данные увидит проводник вагона.

  • Компания обновила приложение «РЖД Пассажирам». В частности, при оформлении перевозки питомца теперь можно указать его вид, описание и кличку, чтобы проводник вагона знал о перевозке конкретного животного.
  • Такая возможность появилась в приложении на Android при оформлении билета на поезд дальнего следования, уточняет «РИА Новости». Приложение на iOS удалили из App Store в декабре 2023 года. В веб-приложении и на сайте РЖД планируют добавить опцию, но сроки не уточняют.
Источник: РЖД
  • РЖД анонсировали «персонификацию» перевозки питомцев при оформлении билета в январе 2024 года. Тогда в ФПК («дочка» РЖД) говорили, что данные о животном будут отображаться в мобильном устройстве проводника. В планах также — оповещение пассажиров о том, с каким животным едут соседи.
  • Тогда же РЖД анонсировали специальные зоны на вокзалах для пассажиров с домашними животными и запрет проводникам самовольно высаживать питомцев из поездов.
  • Компания внесла изменения после случая на станции в Кирове. В январе 2024-го пассажиры поезда «Екатеринбург — Санкт-Петербург» рассказали про кота Твикса, который ходил по вагону. После опроса пассажиров проводник не нашла хозяина животного и выпустила его на улицу. Питомца несколько дней искали волонтёры, кот погиб.
Источник: bethowen.ru

#новости #ржд

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 Океанский Кит

-Тузик и Валентина Петровна, приятной поездки

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умный человек

Необычное имя хозяина кошки-Вали

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Павел Яцковский

Валентина Петровна:

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Борис

Глава РЖД п***р и Иван Петрович приятной поездки.

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Сергей

Вот это действительно важно, а не ваши новости по налогам и тд

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Григорий Ефремов

Хотя бы в тоску не вгоняет

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Griby Lenina

Тип животного: Муж.
Кличка: Козёл.

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Патриотичный угар
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Griby Lenina
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Anton S
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Максим Ерохин
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Борис
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Александр

завязый с грибами

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redpanda

Тип животного: Козел.
Кличка: Муж.

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Я сказал свое имя машине

Бывает :)

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KND

Товарищ, вы как из Пикабу сбежали?

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Виктория Коц

главное чтоб паспорт был с собой и сопровождающая жена и с билетом никаких проблем не будет🤣🤣🤣 Проводница точно все поймет)

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Борис

А если будет мужчина проводник?

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Хозяин

Кот не отзывающийся на кличку будет выкинут нахуй.

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Аникин

Ну зачем вы напомнили про кота Твикса, жалко котика

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умный человек

Глухие коты:

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Вадим Д.
Данные увидит проводник вагона

И будет предлагать купить лотерейку для Барсика или Рэкса?

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Maxim Sergeevich

Может даже интерес был бы выше))

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Борис

Билетик на Рэкс купить.

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Александр

а микроорганизмы, которые на руках вожу, указывать надо?

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illusive man

у меня с собой небольшая семья стафилококков ☺

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Антошка Гармошка

Если они больше твоего пинуса - то да

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замерьте пинус и сдайте проводнице

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Олег Юрьевич

А если у меня просто микропинус? Я даже кличку ему дал...

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Пес Дюк

Эх, помню солнечный день начала марта 2022 и поезд в один конец Петербург-Минск, чтобы не проходить российских погранцов, так как уже по прописке приходил участковый 😄 не думал тогда, что это будет последнее видео из России

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Полина Лааксо

какой славный золотистый пэпс! как солнышко за окном

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Пес Дюк

Да, пес стал экспертом по переделам и поездам за пару лет 🤣

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Пес Дюк

*перелетам

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Gleb Gleb

Особо смысла в это не вижу, но энимал френдли настроение поддерживаю

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Edward Dette

все ради питомцев, как же все изменилось в лучшую сторону, молодцы

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illusive man

все благодаря коту мученику, который пожертвовал собой ради прав для других домашних животных

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панкратович

Да прям уж жертвовал. Так получилось, у него не может быть такого чувства впринципе. Хватит очеловечивать животных

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Сергей Тихонов

Чтобы проводник если что знал как звать, если потеряется в вагоне. Но возможность хорошая раз добавили значит будем пользоваться.

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Недопил

Чтобы выбросить кота на улицу нужно знать его кличку?

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Укладчик стекловаты

Чтобы животных не выбрасывали, необходимо держать их в переноске. И следить за своими животными всю поездку

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Недопил

т.е. если пассажир не доследил вдруг.. надо всех убить?

т.е.
т.е.
т.е.
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Недопил

Что за хрень, почему в топе VC, как вебмастер добавил строчку в форме?

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Григорий Лепсин

ну наконец-то годные новости подъехали😁Только я не понял, почему нет в типе животного кот, только кошка

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Буквоед

"отряд хвостатых, семейство кошачьих"

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Борис

Думаете проводник будет проверять пол животного и в случае несовпадения откажет в посадке?

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лука

главное не забыть удостоверение личности питомца

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Балкон.Ру

Кошка Василий

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Леша Линин

Ну после той печальной историей с рыжим котом хоть какие-то позитивные выводы и меры получились, уже неплохо.

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Aina Timo
Данные увидит проводник вагона.

и с сочувствием спросит: - "Сяоми, да? Поменяемся? У меня на Авроре"

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Просветленный Ипполит

Интересно, то есть имя животного указывать не надо, только кличку? Найс.

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