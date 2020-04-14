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Транспорт
Никита Евдокимов
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«30 тысяч машин заняли мёртвым грузом парковки города»: сколько потеряют каршеринги из-за простоя в Москве и Петербурге Материал редакции

И что делают компании, чтобы снизить расходы.

9 комментариев
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10 апреля власти Москвы ограничили работу каршеринга с 13 по 19 апреля. Спустя три дня похожие ограничения ввели и власти Санкт-Петербурга, но до 30 апреля.

Решение возмутило представителей индустрии. «Это очень странный шаг, демонстрирующий полное пренебрежение к бизнесу», — написал на своей странице в Facebook основатель YouDrive Борис Голиков.

По мнению предпринимателя, в каршеринге риск распространения Covid-19 ниже, чем в общественном транспорте: салоны дезинфицируются, а в автомобилях ездят в основном поодиночке. Тем не менее общественный транспорт по-прежнему работает, а компании из-за простоя терпят убытки.

Почему вся финансовая нагрузка ложится на плечи владельцев компаний и инвесторов, которые за свои же деньги создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?

Почему не взять на себя эти расходы, закрыв общественный транспорт, и не предоставить таким образом ту самую поддержку бизнесу, о которой так много говорят? Хотя бы на время.

Борис Голиков
основатель YouDrive

Представители BelkaCar сообщили vc.ru, что после введения в Москве режима самоизоляции, выручка трёх крупнейших каршерингов Москвы упала на 70%. Приток средств позволял хотя бы отчасти покрывать затраты на лизинг.

После запрета операторы каршеринга потеряют миллионы рублей: выручки не будет, а обязательные расходы не исчезнут, если только лизинговые компании не пойдут навстречу.

Сколько могут потерять операторы

По данным аналитического агентства «Автостат», в Москве — 30 тысяч каршеринговых автомобилей, это крупнейший парк в мире. Официальных данных о количестве машин в Санкт-Петербурге нет. Основатель издания Truesharing Юрий Николаев оценивает парк минимум в 7000 автомобилей.

До пандемии ежемесячные расходы операторов каршеринга состояли:

  • Из лизинговых платежей.
  • Оплаты топлива.
  • Зарплат сотрудников и аренды офисов.
  • Оплаты штрафов.
  • Обслуживания.

Из-за простоя операторам не нужно платить за бензин и обслуживание и тратиться на штрафы, но платежи за лизинг сохраняются: по словам основателя сервиса «Сравнитакси» Андрея Азарова, они составляют до половины расходов на автомобиль.

Согласно данным трёх источников vc.ru на рынке каршеринга, операторы в среднем тратят 25—35 тысяч рублей в месяц на лизинг одного автомобиля.

За неделю простоя в Москве компании только на лизинге потеряют 175–245 млн рублей. За две недели простоя в Санкт-Петербурге — от 81,6 до 114,3 млн рублей.

Московский рынок делят четыре крупных игрока: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive. Они же, за исключением BelkaCar, занимают большую часть рынка Санкт-Петербурга.

Представители компаний отказались комментировать расходы в период простоя.

  • Автопарк «Яндекс.Драйва», крупнейшего игрока, насчитывает более 20 тысяч автомобилей в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Как они распределяются по городам, компания не уточняет.
  • «Делимобилю» принадлежит 12,5 тысяч автомобилей в 11 городах. Сколько из них находятся в Москве и Петербурге, оператор также не сообщает.
  • Парк BelkaCar превышает 5000 автомобилей, в Москве работают около 4500 машин.
  • YouDrive принадлежит более 4300 автомобилей. Из них в Москве работают 2400 авто, в Санкт-Петербурге — 1100.

Что грозит компаниям и что они планируют делать

«У мелких игроков шансов вообще нет, думаю, они закроются в ближайшие полгода. Самые большие потери понесёт “Яндекс.Драйв”: у него дорогой операционный лизинг и самый большой парк», — отмечает Андрей Азаров.

Положение крупных игроков будет зависеть от того, удастся ли им договориться с лизинговыми компаниями об отсрочке платежей. Сооснователь консьерж-сервиса Alfred Григорий Дудаш считает, что лизинговым компаниями невыгодно забирать машины за просрочку.

У них тоже связаны руки: если они отберут авто за неплатежи, где они их потом реализуют? Рынок подержанных машин и так встал вслед за всем автобизнесом, так ещё и машины «из-под каршеринга» имеют ужасную остаточную стоимость в глазах потребителя.

Думаю, все стороны просто дружно зафиксируют убытки и получат поддержку государства.

Григорий Дудаш
сооснователь Alfred

Борис Голиков из YouDrive думает, что лизинговые компании вряд ли согласятся отменить платежи, но могут предоставить отсрочку. «Даже в этом случае операторы должны будут где-то найти средства, чтобы восполнить недополученную за это время выручку», — рассуждает предприниматель.

На время блокировки он планирует перепрофилировать YouDrive в службу доставки для других компаний из экосистемы «Сбербанка». Помимо YouDrive, в неё входят маркетплейс «Беру», доставка Delivery Club, такси «Ситимобил», доставка «СберМаркет», а также «Сбербанк Лизинг», «Сбер Автопарк» и другие компании.

Я надеюсь, это позволит хоть отчасти сократить потери. Также надеюсь, что доставка не будет запрещена, хотя всё может быть.

Борис Голиков
основатель YouDrive

«Яндекс.Драйв» и BelkaCar не планируют монетизировать машины: в компаниях vc.ru сообщили, что автомобили останутся на парковках и представители сервисов продолжат их обслуживать, чтобы после отмены запрета пользователи могли сразу ими пользоваться. В таком случае операторы могут столкнуться с неочевидными проблемами вроде вандализма.

30 тысяч автомобилей, занявших мёртвым грузом парковки на улицах города, могут не только раздражать часть жителей, но и быть мишенью для тех, кто специализируется на снятии колес и других сомнительных видах заработка.

Юрий Николаев
основатель Truesharing

#каршеринг #бизнеснакарантине

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9 комментариев
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Максим Федоров

1

мишенью для тех, кто специализируется на снятии колес и других сомнительных видах заработка

Ждем посты от грабителей, которые жалуются на то, что нет денег у населения для покупок краденного и предложений краденного так много, что грабители доплачивают, чтобы сбыть колеса.  А Путин решает субсидировать их

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Кирилл Модин

1

Золотой вопрос: "Почему вся финансовая нагрузка ложится на плечи владельцев компаний и инвесторов, которые за свои же деньги создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?"

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Максим Федоров

Кирилл
0

создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?

Если вторую часть предложения убрать — ваш риторический вопрос будет еще состоятельным? Гордиться — нет такой гнустности

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Evgeny Kosharovsky

0

Можно пока припарковать на стоянках аэропортов - там всё равно пусто (так сделали в Израиле)

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sf

0

я вообще не понимаю логику запрета каршаринга

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Valeriy Serdyukov

sf
0

Например, чтобы большей людей пользовались общественным транспортом и бабки шли в казну.

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Valeratal Val

0

Вот Юрий Николаев хоть идеи подкидывает, а не ноет :) (шутка)

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Sam Beckett

0

Зато есть маленький шанс, что после пандемии большинство соотечественников все же поймет какое у нас охуенное правительство и как оно своем народе заботится. Вероятно, кто-то поставит правильную галочку в бюллетенях на очередных выборах.  

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Alexey Ivanov

0

Ну странный вопрос - почему запретили? Потому что "дебилы.., пля" (с). Чем каршеринг опаснее автобуса? А такси? А метро? Ничем. Просто надо же запретить что-то. Вот и запретили.

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