Почему вся финансовая нагрузка ложится на плечи владельцев компаний и инвесторов, которые за свои же деньги создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?



Почему не взять на себя эти расходы, закрыв общественный транспорт, и не предоставить таким образом ту самую поддержку бизнесу, о которой так много говорят? Хотя бы на время.