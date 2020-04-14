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И что делают компании, чтобы снизить расходы.
10 апреля власти Москвы ограничили работу каршеринга с 13 по 19 апреля. Спустя три дня похожие ограничения ввели и власти Санкт-Петербурга, но до 30 апреля.
Решение возмутило представителей индустрии. «Это очень странный шаг, демонстрирующий полное пренебрежение к бизнесу», — написал на своей странице в Facebook основатель YouDrive Борис Голиков.
По мнению предпринимателя, в каршеринге риск распространения Covid-19 ниже, чем в общественном транспорте: салоны дезинфицируются, а в автомобилях ездят в основном поодиночке. Тем не менее общественный транспорт по-прежнему работает, а компании из-за простоя терпят убытки.
Представители BelkaCar сообщили vc.ru, что после введения в Москве режима самоизоляции, выручка трёх крупнейших каршерингов Москвы упала на 70%. Приток средств позволял хотя бы отчасти покрывать затраты на лизинг.
После запрета операторы каршеринга потеряют миллионы рублей: выручки не будет, а обязательные расходы не исчезнут, если только лизинговые компании не пойдут навстречу.
По данным аналитического агентства «Автостат», в Москве — 30 тысяч каршеринговых автомобилей, это крупнейший парк в мире. Официальных данных о количестве машин в Санкт-Петербурге нет. Основатель издания Truesharing Юрий Николаев оценивает парк минимум в 7000 автомобилей.
До пандемии ежемесячные расходы операторов каршеринга состояли:
Из-за простоя операторам не нужно платить за бензин и обслуживание и тратиться на штрафы, но платежи за лизинг сохраняются: по словам основателя сервиса «Сравнитакси» Андрея Азарова, они составляют до половины расходов на автомобиль.
Согласно данным трёх источников vc.ru на рынке каршеринга, операторы в среднем тратят 25—35 тысяч рублей в месяц на лизинг одного автомобиля.
Московский рынок делят четыре крупных игрока: «Яндекс.Драйв», «Делимобиль», BelkaCar и YouDrive. Они же, за исключением BelkaCar, занимают большую часть рынка Санкт-Петербурга.
Представители компаний отказались комментировать расходы в период простоя.
«У мелких игроков шансов вообще нет, думаю, они закроются в ближайшие полгода. Самые большие потери понесёт “Яндекс.Драйв”: у него дорогой операционный лизинг и самый большой парк», — отмечает Андрей Азаров.
Положение крупных игроков будет зависеть от того, удастся ли им договориться с лизинговыми компаниями об отсрочке платежей. Сооснователь консьерж-сервиса Alfred Григорий Дудаш считает, что лизинговым компаниями невыгодно забирать машины за просрочку.
Борис Голиков из YouDrive думает, что лизинговые компании вряд ли согласятся отменить платежи, но могут предоставить отсрочку. «Даже в этом случае операторы должны будут где-то найти средства, чтобы восполнить недополученную за это время выручку», — рассуждает предприниматель.
На время блокировки он планирует перепрофилировать YouDrive в службу доставки для других компаний из экосистемы «Сбербанка». Помимо YouDrive, в неё входят маркетплейс «Беру», доставка Delivery Club, такси «Ситимобил», доставка «СберМаркет», а также «Сбербанк Лизинг», «Сбер Автопарк» и другие компании.
«Яндекс.Драйв» и BelkaCar не планируют монетизировать машины: в компаниях vc.ru сообщили, что автомобили останутся на парковках и представители сервисов продолжат их обслуживать, чтобы после отмены запрета пользователи могли сразу ими пользоваться. В таком случае операторы могут столкнуться с неочевидными проблемами вроде вандализма.
мишенью для тех, кто специализируется на снятии колес и других сомнительных видах заработка
Ждем посты от грабителей, которые жалуются на то, что нет денег у населения для покупок краденного и предложений краденного так много, что грабители доплачивают, чтобы сбыть колеса. А Путин решает субсидировать их
Золотой вопрос: "Почему вся финансовая нагрузка ложится на плечи владельцев компаний и инвесторов, которые за свои же деньги создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?"
создают инфраструктуру для города, который так гордится этой самой инфраструктурой?
Если вторую часть предложения убрать — ваш риторический вопрос будет еще состоятельным? Гордиться — нет такой гнустности
Можно пока припарковать на стоянках аэропортов - там всё равно пусто (так сделали в Израиле)
я вообще не понимаю логику запрета каршаринга
Например, чтобы большей людей пользовались общественным транспортом и бабки шли в казну.
Зато есть маленький шанс, что после пандемии большинство соотечественников все же поймет какое у нас охуенное правительство и как оно своем народе заботится. Вероятно, кто-то поставит правильную галочку в бюллетенях на очередных выборах.
Ну странный вопрос - почему запретили? Потому что "дебилы.., пля" (с). Чем каршеринг опаснее автобуса? А такси? А метро? Ничем. Просто надо же запретить что-то. Вот и запретили.
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