«МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами Статьи редакции
Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде — 100-150 тысяч рублей.
Whoosh, «МТС Юрент» и «Яндекс» увеличили штрафы за нарушения правил сервисов и ПДД при управлении электросамокатами, сообщили компании.
По статистике самих кикшерингов, за сезон 2023-го их услугами воспользовались 36,5 млн человек, доля систематических нарушителей не превышает 1% от этого числа. Но именно они «негативным образом влияют на отношение к средствам индивидуальной мобильности и на ситуацию на дороге».
Увеличение штрафов — «мера принудительного повышения культуры вождения и ответственности для нарушителей».
Обновлённые штрафы
- Передача управления ребёнку — 10 тысяч рублей и пожизненная блокировка (у Whoosh и «МТС Юрент» раньше за это блокировался доступ к сервису).
- Поездка вдвоём — 5000 рублей (у «МТС Юрент» был 800 рублей, у Whoosh — такой же, за езду вдвоём на велосипеде — 1500 рублей).
- Неспешивание на пешеходном переходе — 1000 рублей (у «МТС Юрент» было предупреждение, затем блокировка до месяца, у Whoosh регулировалось только сотрудниками ГАИ (ранее — ГИБДД)).
- Некорректная парковка — 500 рублей (у «МТС Юрент» было предупреждение, затем штраф 1000 рублей, у Whoosh — 500 рублей).
- Управление самокатом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения — 100 тысяч рублей (у «МТС Юрент» была блокировка на две недели, у Whoosh — без ограничительных мер).
ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц, имуществу, инфраструктуре — 100 тысяч или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора. «МТС Юрент» за причинение вреда здоровью установит штраф в 100 тысяч рублей и вечную блокировку, за вред имуществу будет блокировать на сезон. Whoosh — за все нарушения штрафовать на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. До этого «МТС Юрент» блокировал от двух недель до месяца, у Whoosh не было наказания.
- Штрафы за езду в нетрезвом виде и ДТП будут выносить на основании постановления ГАИ или других компетентных органов. Деньги от них направят на проекты, популяризирующие правила дорожного движения на средствах индивидуальной мобильности, развитие парковочной и дорожной инфраструктуры для них.
- Кроме того, штрафы не заменяют уже существующие в КоАП (от 800 до 1500 тысячи рублей), только дополняют их. Следующим шагом может стать создание единого реестра нарушителей, которых будут лишать доступа ко всем сервисам разом — чтобы те не «перетекали» между кикшерингами.
А сделают приложение, типа сфоткал двойного самокатчика получи 50% штрафа?
Так и надо. Тогда будут работать штрафы и порядок хоть какой то
А заодно вариант подработки на лето у школьников будет, все лучше, чем нычки раскладывать.
Сделают
А за тройничок сколько?
Справку о вменяемости надо требовать. Тоже не панацея, но всё же.
Надо бы ещё разрешить их палками гонять, на манер Индии.
1000%
МТС Юрент 100 000 за ДТП и пожизненная блокировка первый раз, а второй и третий раз - блокировка на сезон.
Я не в себе или написано некорректно?
Ничего, что штрафовать у нас имеет право только государство?
Расскажите это работодателям и монополистам, например Вайлдбериз и прочим озонам.
Но они могут провести это, как вычет из зарплаты. А как проведут эти сраные шеринги?
Здравствуйте, вы видимо, недавно от спячки отошли?)
Ровно так же, ничем не прикрываясь, как это делают каршеры.
Только государство может взыскивать штрафы по административным правонарушениям, это верно. Однако в договоре можно предусмотреть любую пеналти, любую дичь
Да, всё верно, они тоже не имеют права.
Это где такое сказано/написано?
Выглядит очень незаконно.. А они красавчики - заманить в прошлом году к себе кучу людей скидками на годовой абонемент, а потом таки вот штрафы вводить. Покажите того, кто мелкие пешеходные переходы спешивается.
не спешиваются и в подземных. а за это надо бить ногами. Если только переход специально не оборудован так, что по нему можно ехать.
ООо вот это дельная вещь. Пора бы уже уму разуму научить товарищей которые любят нарушать и думаю что всё ни по чём.
Уже лучше. Куда видео утырков-камикадзе до 18 скидывать!? Номера надо читаемые и недородителям "привет".
парковка 500р
а вы ohueli , ещё бы 50 сделали, чтобы дальше также бросали где хотят лишнехромосомные
"за первое установит штраф в 100 тысяч рублей и вечную блокировку, за второе и третье будет блокировать на сезон"
Неасилил логику.
«С паршивых овец, хоть шерсти клок». Так подумали кикшеринговые компании, имея в виду нарушителей, и въебали им штрафы. Так же подумали антисамокатчики, подразумевая сами кикшеринговые компании. А нам пох, - подумали самокатчики, - будем досаждать и дальше паршивым овцам, - имея в виду антисамокатчиков. Что об этом думают муниципалитеты не известно.
Пытаюсь представить, как на этом Whoosh байке можно ездить вдвоём
В корзинке
Ну неудобнее чем на самокате, но было бы желание. Тем более детям. Один стоит на педалях, второй на сиденье, третий на раме заднего колеса если она жесткая.
Как контролировать будут?
Видел в МСК номера есть, ок. А как в регионах?
И я правильно понимаю, что молодежь берет их в прокат под левыми документами?
Какие документы, только номер телефона нужен
Зашевелились, ура
Во теперь нормальные такие дебафы)
А как нарушителей ловят? ну не тех кто врезается попадает в дтп.
"управление в нетрезвом виде"
с какого хера такие ограничения?
Шикарная формулировка)
А будут ли, как в каршеринге, другим пользователям штрафы выписывать?
https://coub.com/view/3eh2gm
"от 800 до 1500 тысячи рублей"
Полтора ляма штраф не хотите ли?