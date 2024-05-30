ДТП по вине пользователя с причинением вреда здоровью третьих лиц, имуществу, инфраструктуре — 100 тысяч или 150 тысяч рублей в зависимости от оператора. «МТС Юрент» за причинение вреда здоровью установит штраф в 100 тысяч рублей и вечную блокировку, за вред имуществу будет блокировать на сезон. Whoosh — за все нарушения штрафовать на сумму от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. До этого «МТС Юрент» блокировал от двух недель до месяца, у Whoosh не было наказания.