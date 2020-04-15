Размер лизинговых платежей для партнёров сервиса может быть снижен на 50-80%, утверждает источник.

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Таксопарки-партнёры сервиса «Яндекс.Такси» смогут получить «лизинговые каникулы» по договорённости сервиса с лизинговыми компаниями, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, знакомый с деталями переговоров.

Информацию газете подтвердили представители «Яндекс.Такси» и компаний «Альфа-лизинг», «Контрол лизинг», транспортного холдинга Next и таксомоторной компании «Авеню». Также агрегатор ведёт переговоры с «ВТБ лизингом», «Фольксваген груп финанц» и Major, уточнил представитель «Яндекс.Такси».

Льготы по лизинговым платежам помогут поддержать компании в непростой ситуации, рассказали в «Яндекс.Такси». Их смогут получить все таксопарки, сотрудничающие с сервисом. Они составляют основную часть партнёров, наименьшая доля — ИП и самозанятые, уточняет издание. В компании отказались называть размер таксопарков.

«Лизинговые каникулы» предусматривают снижение платежей на 50-80% на срок до трёх месяцев, уточняет газета со ссылкой на источник. Среди других мер поддержки — отсрочка платежей и отмена штрафов за просрочку. Условия и виды льгот оговариваются с каждым таксопарком индивидуально, добавил собеседник издания.

Например, «Альфа-лизинг» предложит освобождение от уплаты основного долга на срок до трёх месяцев либо сокращение платежей на 50% на срок до четырёх месяцев.

Лизинговые платежи составляют до 60% ежедневного заработка таксопарков с одной машины, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь «Ситимобила» Георгий Лобушкин. В компании также обсуждают снижение платежей для партнёров. «Альфа-лизинг» ведёт переговоры и с другими агрегаторами, отмечает газета.