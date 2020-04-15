Эти средства перевозчики смогут потратить на зарплаты, лизинговые платежи и другое.

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В качестве «экстренной, неотложной меры» правительство России должно направить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом на совещании с правительством 15 апреля 2020 года заявил президент России Владимир Путин.

Эти средства пойдут, в том числе, на выплату зарплат, лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, пояснил президент России, подчеркнув, что «сектор авиаперевозок столкнулся с серьёзными трудностями».

Путин также распорядился, чтобы по каждому из «базовых, опорных» секторов экономики правительство оперативно проработало и представило конкретный план действий. В их числе программы импортозамещения в промышленности.

В начале апреля авиаперевозки были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Участники этого списка, в частности, смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Во второй половине марта, по данным Международной ассоциации аэропортов, трафик 33 крупнейших российских аэропортов упал до 70% год к году. К началу апреля авиакомпании «Победа», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты. По данным сервиса «Радар надежды» компании «Туту.ру», по России сейчас выполняются 336 из 2642 рейсов.