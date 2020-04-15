Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Эти средства перевозчики смогут потратить на зарплаты, лизинговые платежи и другое.
В качестве «экстренной, неотложной меры» правительство России должно направить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом на совещании с правительством 15 апреля 2020 года заявил президент России Владимир Путин.
Эти средства пойдут, в том числе, на выплату зарплат, лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, пояснил президент России, подчеркнув, что «сектор авиаперевозок столкнулся с серьёзными трудностями».
Путин также распорядился, чтобы по каждому из «базовых, опорных» секторов экономики правительство оперативно проработало и представило конкретный план действий. В их числе программы импортозамещения в промышленности.
В начале апреля авиаперевозки были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Участники этого списка, в частности, смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.
С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Во второй половине марта, по данным Международной ассоциации аэропортов, трафик 33 крупнейших российских аэропортов упал до 70% год к году. К началу апреля авиакомпании «Победа», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты. По данным сервиса «Радар надежды» компании «Туту.ру», по России сейчас выполняются 336 из 2642 рейсов.
Хахахахах чего происходит то млять, какие авиакомпании
Самое верное решение
Конечно, самое время импортозамещением заниматься, блин. Кто о чем, а вшивый как всегда...
Вот бы еще пиздюлей выписать им. До сих пор не могу получить компенсацию за отмененный рейс. Пидорасы.
вчерась на Патриарших омоновцы разогнали гей-парад
обе конфликтующие стороны называли друг друга одинаково (с)
Как цены взвинчивать, так "регулятор не лезь", а как у бизнеса проблемы, так "государство помоги". Национализировать авиакомпании нужно!
да все национализировать нахрен
все подряд, всю страну
а потом хоба! все приватизировать
Еще бы люди продолжили летать после всего происходящего
А аэропорты?...
Поздно, уже всех сократили. Кого не сократили те в неоплачиваемых отпусках.
Ну то есть 23 лярда просто на два рыла попилили, да? Ну неплохо, че. Помогли доставкам, авиакомпаниям, мне кажется, что дальше нужно банкам и нефтекачкам помочь, страдают больше всех ребята.
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