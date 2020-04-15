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Транспорт
Галина Мубаракшина
2309

Путин предложил выделить свыше 23 млрд рублей «неотложной помощи» российским авиакомпаниям Материал редакции

Эти средства перевозчики смогут потратить на зарплаты, лизинговые платежи и другое.

29 комментариев
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В качестве «экстренной, неотложной меры» правительство России должно направить 23 млрд рублей на поддержку авиакомпаний. Об этом на совещании с правительством 15 апреля 2020 года заявил президент России Владимир Путин.

Эти средства пойдут, в том числе, на выплату зарплат, лизинг авиационной техники, пополнение оборотных средств, оплату стоянки воздушных судов, пояснил президент России, подчеркнув, что «сектор авиаперевозок столкнулся с серьёзными трудностями».

Путин также распорядился, чтобы по каждому из «базовых, опорных» секторов экономики правительство оперативно проработало и представило конкретный план действий. В их числе программы импортозамещения в промышленности.

В начале апреля авиаперевозки были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии Covid-2019. Участники этого списка, в частности, смогут рассчитывать на отсрочку платежей по кредитам без начисления штрафов и пени.

С 27 марта Россия прекратила авиасообщение с другими странами. Во второй половине марта, по данным Международной ассоциации аэропортов, трафик 33 крупнейших российских аэропортов упал до 70% год к году. К началу апреля авиакомпании «Победа», Nordwind, Azur Air, Royal Flight и I Fly полностью прекратили полёты. По данным сервиса «Радар надежды» компании «Туту.ру», по России сейчас выполняются 336 из 2642 рейсов.

#новость #авиаперевозки

Транспорт
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29 комментариев
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Vitaliy Makarov

12
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Андрей Соболев

11

Остальные

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Michael Shramko

6

Хахахахах чего происходит то млять, какие авиакомпании

Ответить

Николай Синицын

Michael
1

Российские

Ответить

Igor Zemko

5

спасибо "Деду" за "Победу"

Ответить

Seller of Happiness

4

Я старею с каждой такой новостью

Ответить

Василий Петров

3

На рекламу в Международной пилораме :D

Ответить

Михаил Синицын

–1

Самое верное решение

Ответить

Arthur Niazyan

Михаил
5

11 рублей

Ответить

Konstantin K

Arthur
3

На дороге не валяются!

Ответить

Антон

2

Давайте ордена всем друзьям.

Ответить

Anton Smets

2

Конечно, самое время импортозамещением заниматься, блин. Кто о чем, а вшивый как всегда...

Ответить

Gennady Mkhitaryanov

2

Вот бы еще пиздюлей выписать им. До сих пор не могу получить компенсацию за отмененный рейс. Пидорасы. 

Ответить

vic buynoff

Gennady
–1

вчерась на Патриарших омоновцы разогнали гей-парад
обе конфликтующие стороны называли друг друга одинаково (с)

Ответить

Дарья Раткевич

1

Мне плоха.

Ответить

MAKSIM Koshelev

1

Путин чмо дырявое предлагать не значит делать

Ответить

Valra Ivanov

0

Вов,дай денег
И мы все проголосуем за конституцию !!!

Ответить

Полет Нормальный

0

Как цены взвинчивать, так "регулятор не лезь", а как у бизнеса проблемы, так "государство помоги". Национализировать авиакомпании нужно!

Ответить

vic buynoff

Полет
1

да все национализировать нахрен
все подряд, всю страну
а потом хоба! все приватизировать

Ответить

Anton Reut

Полет
0

Шариков, опять ты за своё?! 

Ответить

Александр Утемов

0

Еще бы люди продолжили летать после всего происходящего 

Ответить

Michael Shramko

Александр
0

Авиа в кредитах всегда

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Ekaterina Satyeva

0

А аэропорты?...

Ответить

Li Bel

Ekaterina
0

Они получат от авиакомпаний)

Ответить

Ekaterina Satyeva

0

За обслуживание, да
Но это часть 🤦🏻‍♀️

Ответить

Николай Ким

0

Поздно, уже всех сократили. Кого не сократили те в неоплачиваемых отпусках.

Ответить

vic buynoff

Николай
0

да все уже обанкротились, Наташа, честно

Ответить

Антон

0

Что-то я уже устал от его выступлений.

Ответить

Антон Коровин

0

Ну то есть 23 лярда просто на два рыла попилили, да? Ну неплохо, че. Помогли доставкам, авиакомпаниям, мне кажется, что дальше нужно банкам и нефтекачкам помочь, страдают больше всех ребята.

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