Система авиаперевозчика не позволяет забронировать билеты на более ранние даты.

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Онлайн-система бронирования билетов на сайте авиакомпании «Аэрофлот» не даёт возможности оформить билеты на международные рейсы вплоть до 1 августа 2020 года, узнали «Коммерсантъ» и РБК.

Недоступны вылеты в Барселону, Лондон, Нью-Йорк, Стамбул и другие города, уточняет информагентство. Функция «поиск альтернативных билетов» также не выдаёт вариантов с более ранними датами вылета, пишет РБК.

Ранее на сайте была доступна покупка билетов за границу с вылетом после 30 апреля, отмечает «Коммерсантъ». Авиакомпания пока не прокомментировала изменения в работе сайта.

Информацию о приостановке продажи билетов онлайн и в кассах авиакомпании vc.ru подтвердили в контакт-центре «Аэрофлота». Граждане России не смогут купить билеты ранее августа из-за пандемии коронавируса. Граждане других государств смогут вернуться домой чартерными рейсами, пояснили в контакт-центре.

С 27 марта международное авиасообщение в России приостановлено, за исключением рейсов для вывоза россиян из других стран. По данным сервиса «Туту.ру», сейчас в России выполняются 288 из 2642 внутренних рейсов.

В начале апреля авиаперевозки были включены в перечень отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии Covid-2019. 15 апреля президент России Владимир Путин распорядился выделить российским авиакомпаниям 23 млрд рублей в качестве неотложной помощи.