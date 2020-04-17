Для компании это сотрудничество — шаг на пути к выходу на рынок логистики.

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Китайский разработчик беспилотников Pony.ai запустил в городе Ирвайн в Калифорнии, США, беспилотную доставку на фоне растущего количества заказов в условиях «самоизоляции», пишет South China Morning Post (SCMP).

Компания сотрудничает с ритейлером Yamibuy, который продаёт азиатские продукты. Для доставки используются электрические внедорожники Kona производства Huyndai, уточняет The Japan Times.

Беспилотник Huyndai Kona

По расчётам производителя, парк из десяти беспилотников позволит развозить по 100 заказов в день, при загрузке от 10 до 20 посылок на поездку. Услуга не полностью бесконтактная — нужен оператор, чтобы донести заказ от машины до двери, пишет SCMP.

В Pony.ai считают, что сотрудничество с Yamibuy — серьёзный этап для начала коммерческого использования услуги, оно открывает новые возможности для логистической индустрии в будущем, отмечает издание.

С ноября 2019 года стартап проводит испытания своих беспилотников в Калифорнии. В марте 2020 года компания заявила, что приостановит тестовую эксплуатацию автомобилей в Ирвайне и Фримонте на фоне пандемии Covid-2019, отмечает The Japan Times.

Pony.ai была создана в 2016 году Джеймсом Пэном из Baidu и Тяньченгом Лу, работавшим над беспилотниками в Google X. Офисы компании есть в Китае и США, испытания машин проводятся в обеих странах. Одним из инвесторов стартапа выступает Toyota. В очередном раунде в феврале 2020 года автопроизводитель с партнёрами вложил в разработчика $462 млн. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $726 млн.