Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Для компании это сотрудничество — шаг на пути к выходу на рынок логистики.
Китайский разработчик беспилотников Pony.ai запустил в городе Ирвайн в Калифорнии, США, беспилотную доставку на фоне растущего количества заказов в условиях «самоизоляции», пишет South China Morning Post (SCMP).
Компания сотрудничает с ритейлером Yamibuy, который продаёт азиатские продукты. Для доставки используются электрические внедорожники Kona производства Huyndai, уточняет The Japan Times.
По расчётам производителя, парк из десяти беспилотников позволит развозить по 100 заказов в день, при загрузке от 10 до 20 посылок на поездку. Услуга не полностью бесконтактная — нужен оператор, чтобы донести заказ от машины до двери, пишет SCMP.
В Pony.ai считают, что сотрудничество с Yamibuy — серьёзный этап для начала коммерческого использования услуги, оно открывает новые возможности для логистической индустрии в будущем, отмечает издание.
С ноября 2019 года стартап проводит испытания своих беспилотников в Калифорнии. В марте 2020 года компания заявила, что приостановит тестовую эксплуатацию автомобилей в Ирвайне и Фримонте на фоне пандемии Covid-2019, отмечает The Japan Times.
Pony.ai была создана в 2016 году Джеймсом Пэном из Baidu и Тяньченгом Лу, работавшим над беспилотниками в Google X. Офисы компании есть в Китае и США, испытания машин проводятся в обеих странах. Одним из инвесторов стартапа выступает Toyota. В очередном раунде в феврале 2020 года автопроизводитель с партнёрами вложил в разработчика $462 млн. Всего, по данным Crunchbase, компания привлекла $726 млн.
Очень перспективная компания
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