Федеральная пассажирская компания «Российские железные дороги» (РЖД) отменила ещё часть внутрироссийских рейсов, в частности, 53 дополнительных поезда, назначенные на майские праздники, и 76 поездов дальнего следования из летнего расписания.

Это связано со снижением пассажиропотока из-за пандемии Covid-19, объяснили в компании. Пассажирам, купившим билеты на эти поезда, РЖД предложит переоформить их или вернуть деньги.

В конце марта РЖД уже отменяла часть поездов из Москвы в Санкт-Петербург и по другим направлениям по стране, назначенные на апрель-май. В начале апреля компания расширила список отменённых рейсов и включила в него некоторые поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 13 по 29 апреля.