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Транспорт
Лиана Липанова
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РЖД отменила ещё 53 поезда на майские праздники и 76 поездов из летнего расписания Материал редакции

Пассажирам вернут деньги или предложат другие рейсы.

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Федеральная пассажирская компания «Российские железные дороги» (РЖД) отменила ещё часть внутрироссийских рейсов, в частности, 53 дополнительных поезда, назначенные на майские праздники, и 76 поездов дальнего следования из летнего расписания.

Это связано со снижением пассажиропотока из-за пандемии Covid-19, объяснили в компании. Пассажирам, купившим билеты на эти поезда, РЖД предложит переоформить их или вернуть деньги.

В конце марта РЖД уже отменяла часть поездов из Москвы в Санкт-Петербург и по другим направлениям по стране, назначенные на апрель-май. В начале апреля компания расширила список отменённых рейсов и включила в него некоторые поезда «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом с 13 по 29 апреля.

#новость #ржд #коронавирус

Транспорт
Беспилотные электромобили, такси, дроны и транспорт будущего.
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