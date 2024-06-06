Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Maxeed — РБК Статьи редакции
Предприятие в 2023 году выкупил дилер «Автодом».
- Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили под собственным брендом Maxeed, рассказали источники РБК, близкие к реализации проекта.
- По словам одного из них, по плану объём производства составит около 120 тысяч автомобилей в год. Машинокомплекты уже завезли, первыми станут модели с двигателем внутреннего сгорания, затем гибридные автомобили, а после — электрические, утверждает он.
- На стенде Московской области на ПМЭФ установлен машинокомплект и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающих детали Exeed (созвучный Maxeed бренд принадлежит Chery), отмечает РБК. В пресс-службе правительства региона отказались от комментариев. Осенью 2023 года источники «Авто.Mail.ru» говорили, что Chery — основной претендент на проект по сборке автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz. В «Автодоме» не подтверждали информацию.
- Mercedes-Benz продал имущество в России дилеру «Автодом» в апреле 2023 года. Покупатель получил завод и право на техобслуживание машин. В Минпромторге говорили, что Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп предприятия в течение шести лет.
- В мае 2024 года гендиректор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский рассказывал РБК, что дилер планирует выпускать автомобили под собственной маркой, но название не уточнял. По его словам, завод уже перезапустили, ведётся тестовая сборка машин. Партнёров Ольховский не называл.
- В интервью «Коммерсанту» Ольховский говорил, что запланированный объём выпуска предприятия на 2024 год — 30 тысяч автомобилей (проектная текущая мощность завода). Он отмечал, что переговоры о локализации вели со всеми брендами, представленными на российском рынке, «кроме, наверное, Haval».
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Каждую неделю езжу на дачу мимо этого завода, так примерно месяц назад вся территория была заставлена полностью собранными кроссоверами в белых чехлах. Т.е. машинокомплекты на импортозамещенном - это полностью собранные авто + свой шильдик, такая вот собственная сборка😁
Ну что у них там скорее производство шильдиков - это мы уже давно поняли.
Они в целом этого и не скрывают. Даже называют так, будто уже все готовое приезжает.
Что, и даже руль не отечественный? Это же вроде как несложно...
Махсид и точка
Ну да. Для этого купили целый завод
Шильдики - это святое
Машинокомплект это обычно собранный целиком кузов с салоном, и отдельно двигатель и подвеска. Не большая задача это всё примахнуть к машине.
Там же рядом еще куча Li Xiang стояло (или это не они были?). В чехлах разве не остатки Мерседесов были?
Разберут и пересоберут заново...но криво и с оставшимися лишними деталями...
Это Мерсы, собранные ранее. Германия заблокировала выдачу ВИН, с февраля 22, поэтому с этими машинами ничего не сделать.
Ждут свои шильдики из Китая и в продажу
Махеев, простигосподи.
«Yadro запускает производство линейки СОРМ-ready сетевого оборудования Maxoot со встроенными сертификатами MITMцифры».
я люблю махеев, это хорошее название, пусть оставляют!
Майонез, кетчуп и автомобиль. Отличный бренд. У Слободы вон вобще беспилотники.
Maxerov
Чё за китаец будет, не томите же!!!
В конце мая российский офис Chery зарегистрировал целый список новых торговых имен, в том числе марку Maxeed. Теперь объявлено, что этот бренд предназначен для тех автомобилей, которые будут собирать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области.
EXEED?
чьи шильдики?? говорите!!
Там в целом уже заранее понятно, даже гадать не надо.
Китайцы хоть один крупный проект начали в рф после начал войны?
Теперь весь мир знает, что здесь инвесторов куканят и грабят, поэтому теперь весь иностранный бизнес -> привез -> продал по х3 -> вывез деньги. Что бы максимум могли украсть сам нереализованный товар и отверки, которыми этот товар тут дособирают, но продажи по х3 к цене до ограбления, должны этот форс мажор скомпенсировать
Да. Сырье стали скупать дешевле себестоимости🤣
Зачем им это?
Китайцы в отличие от западных партнеров уважают наш суверенитет. Достойно с их стороны не заниматься экономической и производственной экспансией.
А зачем им?
Им и не надо, сами справляемся с покупкой китайских машин.
Отстают от трендов, нужно было называть не Maxeed, а М и монополизировать это букву, как свуш у найка с чистым как жена цезаря и дающим энергию солнца CEO из соседней парадной
Очередное китайское корыто с наценкой х2. Класс, спасибо
А где боты, которые расскажут нам, что мы только выиграли от замены Мерса на Черри?
Их сегодня не позвали. Ботам тоже нужно отдыхать от работы.
Дааа, мерсы уже не те.
Хотя и завод ведь бывший. Сборка, шильдик, красота, «российский» автомобиль готов.
Я вот не знаю, было ли что-то в истории человечества более позорное, чем россиянское «импортозамещение»?
Думаю, не было.
ЕГЭ, шоу Бенни Хилла, дом2, группа ЭксББ, арбидол, болливуд, имя которым обозначил И.Маск свое чадо, коротконогие кошки...
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а могли бы назвать MAXEEB с колаборацией майонеза
вкусно, но грустно.
Что же вы все ноете, китай-китай, так помню всё ныли корея-корея. Если нет в России технологии производства авто и никогда не было. Гейевропа- всё ушла... думаю на долго, а тут хотя бы люди будут работать ЗП получать, глядишь и через какое-то время будет что-то свое...
Они ноют потому что вымещают в интернет весь свой жизненный негатив, всю свою подсознательную боль от своей же нереализованности жизни. Попутно они же отравлены потребительским образом жизни, и им важно засирать любую инициативу в их стране , потому что если они ее засирать не будут, то выяснится, что сами они бесполезные и не нужны никому. А так хоть внимание привлекают в интернете в комментариях, а то бы сидели листали ленту, ели быстрые углеводы, потом мастурбация, потом опять полистать ленту, обозначиться никому не нужным негативом и вкинуть быстрых углеводов и так по кругу.
Из 500 рабочих не самозародится инженер сразу с опытом, чтобы делать то самое что-то своё
Сколько ты уже на своем китайце проехал? Ну и как после Мерса?
Дело в том, что это ТЫ будешь покупать ГОВНО и это ТЫ будешь ездить на ГОВНЕ вместо нормальных машин.
Ну за такую цену китай не должен продаваться. Такого качества тем более. Поэтому люди и жалуются.
-15рублей! Методичка совсем совсем устарела! Пожалуйста придумайте уже ну хоть что-нибудь новое...
Что-то своё появилось когда Рено сделала на своей платформе вестогранту.
Если человек бездарь то пусть обучается и работает на другом производстве и нехер его кормить из бюджета
Ждем новые шильдики. Москвич, Волга уже заняты другими китайзаменителями. Осталось только победа? Ждем-с
их изготовили на 10 заводов уже мне кажется
Максуд
Сколько заводов мерседеса не скупай, на выходе все равно чаоянг получается
Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Bercedes-Menz.
А тачки в стиле безумного макса делать будут?
Ока же есть
О, раньше шильдик клеили и свое название делали, теперь стесняться стали меньше - Exeed стал Maxeed...
Все толковые маркетологи видимо с айтишниками свалили за бугор. По другому возвращения совдеповского маркетинга и нейминга не объяснить.
Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Maxeed- это уже ничего общего с Mercedes-Benz эти машины иметь не будут
Они даже нечего общего с машинами не имеют.
По бренду уже ясно чье "колесо" и чья "отвертка" 😉
расскажи же, чья?)
Maxeed это вам не хламовый exeed, немецкое качество сборки👍
Надеюсь 6 лет достаточно будет, до обратного выкупа, чтобы научиться выпускать Максиды не хуже Мерсов😜
А смысл? У россиян выбора нет. Китайским братушкам нет никакого смысла догонять мерсы по качеству.
Вы как по срокам считаете? А то боюсь как Брежнев или более того
Максидес-бенз
А точно собирать или эмблемы перетирать и свои ставить, как с китайцами было?
С нетерпением ждём информацим, какая именно китайская модель будет производиться под "собственным брендом"
Где-то в сторонке плачет один Мишустин.
Блин ни одной фото авто ни в статье ни в комментах
С перевоплощением, Вас, мерседес
Предлагаю название Soseed. Скрепно так звучит
После наладки производства планируется производство летающих автомобилей, а спустя время и автомобили с двигателем на принципе межпространственного прыжка.
ахаха почему партнеров не называют интересно?) там будет что на китацском?)
какой всё-таки у нас креативный народ. название-то какое интересное
Подготавливают понемногу публику, название пока не говорят, понимают сколько негатива польется, ну мы подождем, ничего)
сложно привыкнуть к подобным названиям брендов , ощущение что ,что-то не то , и можно было бы придумать что-то стоящее
Прочитал как Махеев
Думаю, что тут забыл майонез?
Тут веселее новостьДубай станет дистрибьютором бренда Lada. Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов два месяца назад подписал соглашение, предусматривающее открытие автосалона в ОАЭ.
Лада седан баклажан...
Эх, были мерсы, а стало вот это. Очень печально и досадно, куда катимся.
В выдуманное великое позавчера...
Когда же уже все это сраное трэшошапито кончится, собрались бы все запутинцы и сьебались на отдельную территорию, ах да в Московию и пусть мажуттся там своими традиционными ценностями и китайским хламом
Максид Бенц штото на идише
Ура, мерс остается
Но есть нюанс!
В нашей памяти ага...
Помним! Скорбим!
Получается, мало что сильно поменялось
+15
Название конечно так себе, ну ладно, сойдёт. Посмотрим на сами авто. Какие будут. Чем лучше, а чем хуже.
Будут такие же, но дороже.
Да нормально
Новая переклеечная шильдиков?
Ну и нормально. Пускай шуршат, собирают автотехнику.
Знаете кто придумывает такие названия?Конечно же это люди с Высшем образованием.
Всё равно покупали и будут покупать у них
....
Пойдут Chery собирать...
Maxeedes
китайское авто будет?
Мерседес даже предположить не мог, что на его место придут китайцы
Наши все купят, что не дай. Хоть дрова и два гвоздя на ходу.