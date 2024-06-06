Транспорт
Таня Боброва

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Maxeed — РБК Статьи редакции

Предприятие в 2023 году выкупил дилер «Автодом».

  • Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили под собственным брендом Maxeed, рассказали источники РБК, близкие к реализации проекта.
  • По словам одного из них, по плану объём производства составит около 120 тысяч автомобилей в год. Машинокомплекты уже завезли, первыми станут модели с двигателем внутреннего сгорания, затем гибридные автомобили, а после — электрические, утверждает он.
  • На стенде Московской области на ПМЭФ установлен машинокомплект и робот, собранный из деталей автомобиля, напоминающих детали Exeed (созвучный Maxeed бренд принадлежит Chery), отмечает РБК. В пресс-службе правительства региона отказались от комментариев. Осенью 2023 года источники «Авто.Mail.ru» говорили, что Chery — основной претендент на проект по сборке автомобилей на бывшем заводе Mercedes-Benz. В «Автодоме» не подтверждали информацию.
  • Mercedes-Benz продал имущество в России дилеру «Автодом» в апреле 2023 года. Покупатель получил завод и право на техобслуживание машин. В Минпромторге говорили, что Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп предприятия в течение шести лет.
  • В мае 2024 года гендиректор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский рассказывал РБК, что дилер планирует выпускать автомобили под собственной маркой, но название не уточнял. По его словам, завод уже перезапустили, ведётся тестовая сборка машин. Партнёров Ольховский не называл.
  • В интервью «Коммерсанту» Ольховский говорил, что запланированный объём выпуска предприятия на 2024 год — 30 тысяч автомобилей (проектная текущая мощность завода). Он отмечал, что переговоры о локализации вели со всеми брендами, представленными на российском рынке, «кроме, наверное, Haval».

#новости #mercedesbenz

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157 комментариев
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 Боря Бро
Машинокомплекты уже завезли

Каждую неделю езжу на дачу мимо этого завода, так примерно месяц назад вся территория была заставлена полностью собранными кроссоверами в белых чехлах. Т.е. машинокомплекты на импортозамещенном - это полностью собранные авто + свой шильдик, такая вот собственная сборка😁

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Рубль Упалов

Ну что у них там скорее производство шильдиков - это мы уже давно поняли.

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Городищев

Они в целом этого и не скрывают. Даже называют так, будто уже все готовое приезжает.

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Император Нолимоций

Что, и даже руль не отечественный? Это же вроде как несложно...

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2 комментария
Vlad

Махсид и точка

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Степан Фадеев

Ну да. Для этого купили целый завод

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3 комментария
Анастасия Коваль

Шильдики - это святое

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1 комментарий
Иван Мариас

Машинокомплект это обычно собранный целиком кузов с салоном, и отдельно двигатель и подвеска. Не большая задача это всё примахнуть к машине.

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6 комментариев
Dmitry

Там же рядом еще куча Li Xiang стояло (или это не они были?). В чехлах разве не остатки Мерседесов были?

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Po...

Разберут и пересоберут заново...но криво и с оставшимися лишними деталями...

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Denis sds

Это Мерсы, собранные ранее. Германия заблокировала выдачу ВИН, с февраля 22, поэтому с этими машинами ничего не сделать.

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Egor Ka

Ждут свои шильдики из Китая и в продажу

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Слегка Придурковатый

Махеев, простигосподи.

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Император Нолимоций

«Yadro запускает производство линейки СОРМ-ready сетевого оборудования Maxoot со встроенными сертификатами MITMцифры».

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1 комментарий
Пётр Арбенев

я люблю махеев, это хорошее название, пусть оставляют!

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dodopizza

Майонез, кетчуп и автомобиль. Отличный бренд. У Слободы вон вобще беспилотники.

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Po...

Maxerov

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Я сказал свое имя машине

Чё за китаец будет, не томите же!!!

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The cool guy

В конце мая российский офис Chery зарегистрировал целый список новых торговых имен, в том числе марку Maxeed. Теперь объявлено, что этот бренд предназначен для тех автомобилей, которые будут собирать на бывшем заводе Mercedes-Benz в Московской области.

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5 комментариев
Framework Юзернеймович

EXEED?

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4 комментария
Пётр Арбенев

чьи шильдики?? говорите!!

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2 комментария
Дудов Слава

Там в целом уже заранее понятно, даже гадать не надо.

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Андрей

Китайцы хоть один крупный проект начали в рф после начал войны?

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Михаил

Теперь весь мир знает, что здесь инвесторов куканят и грабят, поэтому теперь весь иностранный бизнес -> привез -> продал по х3 -> вывез деньги. Что бы максимум могли украсть сам нереализованный товар и отверки, которыми этот товар тут дособирают, но продажи по х3 к цене до ограбления, должны этот форс мажор скомпенсировать

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11 комментариев
Укладчик стекловаты

Да. Сырье стали скупать дешевле себестоимости🤣

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Redmug Redmug

Зачем им это?

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1 комментарий
dodopizza

Китайцы в отличие от западных партнеров уважают наш суверенитет. Достойно с их стороны не заниматься экономической и производственной экспансией.

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3 комментария
Po...

А зачем им?

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Филипыч

Им и не надо, сами справляемся с покупкой китайских машин.

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debil
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Михаил

Отстают от трендов, нужно было называть не Maxeed, а М и монополизировать это букву, как свуш у найка с чистым как жена цезаря и дающим энергию солнца CEO из соседней парадной

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Император Нолимоций
Машинокомплекты уже завезли
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Крутой Физрук

Очередное китайское корыто с наценкой х2. Класс, спасибо

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Укладчик стекловаты

А где боты, которые расскажут нам, что мы только выиграли от замены Мерса на Черри?

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wat?!

Их сегодня не позвали. Ботам тоже нужно отдыхать от работы.

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1 комментарий
Вадим Д.

Дааа, мерсы уже не те.

Хотя и завод ведь бывший. Сборка, шильдик, красота, «российский» автомобиль готов.

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Психиатрическая неотложка

Я вот не знаю, было ли что-то в истории человечества более позорное, чем россиянское «импортозамещение»?
Думаю, не было.

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Точка Лагранжа

ЕГЭ, шоу Бенни Хилла, дом2, группа ЭксББ, арбидол, болливуд, имя которым обозначил И.Маск свое чадо, коротконогие кошки...

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Rownie

а могли бы назвать MAXEEB с колаборацией майонеза

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сплошное разочарование

вкусно, но грустно.

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Олег Ларькин

Что же вы все ноете, китай-китай, так помню всё ныли корея-корея. Если нет в России технологии производства авто и никогда не было. Гейевропа- всё ушла... думаю на долго, а тут хотя бы люди будут работать ЗП получать, глядишь и через какое-то время будет что-то свое...

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Томский Сибирячок

Они ноют потому что вымещают в интернет весь свой жизненный негатив, всю свою подсознательную боль от своей же нереализованности жизни. Попутно они же отравлены потребительским образом жизни, и им важно засирать любую инициативу в их стране , потому что если они ее засирать не будут, то выяснится, что сами они бесполезные и не нужны никому. А так хоть внимание привлекают в интернете в комментариях, а то бы сидели листали ленту, ели быстрые углеводы, потом мастурбация, потом опять полистать ленту, обозначиться никому не нужным негативом и вкинуть быстрых углеводов и так по кругу.

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12 комментариев
Юрий Б.

Из 500 рабочих не самозародится инженер сразу с опытом, чтобы делать то самое что-то своё

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Укладчик стекловаты

Сколько ты уже на своем китайце проехал? Ну и как после Мерса?

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Психиатрическая неотложка

Дело в том, что это ТЫ будешь покупать ГОВНО и это ТЫ будешь ездить на ГОВНЕ вместо нормальных машин.

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Сладкий Бубалех

Ну за такую цену китай не должен продаваться. Такого качества тем более. Поэтому люди и жалуются.

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Po...

-15рублей! Методичка совсем совсем устарела! Пожалуйста придумайте уже ну хоть что-нибудь новое...

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1 комментарий
Egor Ka

Что-то своё появилось когда Рено сделала на своей платформе вестогранту.
Если человек бездарь то пусть обучается и работает на другом производстве и нехер его кормить из бюджета

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Redmug Redmug

Ждем новые шильдики. Москвич, Волга уже заняты другими китайзаменителями. Осталось только победа? Ждем-с

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Пётр Арбенев

их изготовили на 10 заводов уже мне кажется

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Nikolay Aleksandrovich

Максуд

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Kudgi

Сколько заводов мерседеса не скупай, на выходе все равно чаоянг получается

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Хэнк Седые Муди

Бывший завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Bercedes-Menz.

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Ярослав Богданов

А тачки в стиле безумного макса делать будут?

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Буквоед

Ока же есть

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ilia

О, раньше шильдик клеили и свое название делали, теперь стесняться стали меньше - Exeed стал Maxeed...

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Dimitri

Все толковые маркетологи видимо с айтишниками свалили за бугор. По другому возвращения совдеповского маркетинга и нейминга не объяснить.

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Nikolay Ilyakov

Mercedes-Benz в Подмосковье начнёт собирать машины под брендом Maxeed- это уже ничего общего с Mercedes-Benz эти машины иметь не будут

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Dimitri

Они даже нечего общего с машинами не имеют.

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The Popov

По бренду уже ясно чье "колесо" и чья "отвертка" 😉

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Пётр Арбенев

расскажи же, чья?)

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1 комментарий
Sergey Folps

Maxeed это вам не хламовый exeed, немецкое качество сборки👍

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BaiGuiKa

Надеюсь 6 лет достаточно будет, до обратного выкупа, чтобы научиться выпускать Максиды не хуже Мерсов😜

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Укладчик стекловаты
Максиды не хуже Мерсов

А смысл? У россиян выбора нет. Китайским братушкам нет никакого смысла догонять мерсы по качеству.

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Redmug Redmug

Вы как по срокам считаете? А то боюсь как Брежнев или более того

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Макс Мартин

Максидес-бенз

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Вадим Гущин

А точно собирать или эмблемы перетирать и свои ставить, как с китайцами было?

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Илья

С нетерпением ждём информацим, какая именно китайская модель будет производиться под "собственным брендом"

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Тоша Ершов

Где-то в сторонке плачет один Мишустин.

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Марат Шайхутдинов

Блин ни одной фото авто ни в статье ни в комментах

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Анастасия Коваль

С перевоплощением, Вас, мерседес

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Макс Фактор

Предлагаю название Soseed. Скрепно так звучит

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Юрий Б.
первыми станут модели с двигателем внутреннего сгорания, затем гибридные автомобили, а после — электрические

После наладки производства планируется производство летающих автомобилей, а спустя время и автомобили с двигателем на принципе межпространственного прыжка.

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Igor Vostrik

ахаха почему партнеров не называют интересно?) там будет что на китацском?)

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Есения

какой всё-таки у нас креативный народ. название-то какое интересное

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Freeman

Подготавливают понемногу публику, название пока не говорят, понимают сколько негатива польется, ну мы подождем, ничего)

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Виктор Д.
Бывший завод Mercedes-Benz в подмосковном Есипово будет выпускать автомобили под собственным брендом Maxeed

сложно привыкнуть к подобным названиям брендов , ощущение что ,что-то не то , и можно было бы придумать что-то стоящее

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Nix Green

Прочитал как Махеев
Думаю, что тут забыл майонез?

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Фоксик

Тут веселее новость

Дубай станет дистрибьютором бренда Lada. Президент компании АвтоВАЗ Максим Соколов два месяца назад подписал соглашение, предусматривающее открытие автосалона в ОАЭ.
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Po...

Лада седан баклажан...

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Ольга Юсуп

Эх, были мерсы, а стало вот это. Очень печально и досадно, куда катимся.

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Po...

В выдуманное великое позавчера...

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D3t3ct3d

Когда же уже все это сраное трэшошапито кончится, собрались бы все запутинцы и сьебались на отдельную территорию, ах да в Московию и пусть мажуттся там своими традиционными ценностями и китайским хламом

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Artu

Максид Бенц штото на идише

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Мария Овчинникова

Ура, мерс остается

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shuz

Но есть нюанс!

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1 комментарий
Po...

В нашей памяти ага...
Помним! Скорбим!

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Osmio

Получается, мало что сильно поменялось

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Po...

+15

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Alexey Bragin

Название конечно так себе, ну ладно, сойдёт. Посмотрим на сами авто. Какие будут. Чем лучше, а чем хуже.

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Влад Шушкевич

Будут такие же, но дороже.

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Илья

Да нормально

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Альвар

Новая переклеечная шильдиков?

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Томский Сибирячок

Ну и нормально. Пускай шуршат, собирают автотехнику.

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Андрей Кашицын

Знаете кто придумывает такие названия?Конечно же это люди с Высшем образованием.

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Владимир Богданов

Всё равно покупали и будут покупать у них

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Карина Опольная

....

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Po...

Пойдут Chery собирать...

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Алкогольевич

Maxeedes

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svetlana

китайское авто будет?

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Жертва стартапа

Мерседес даже предположить не мог, что на его место придут китайцы

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Henny

Наши все купят, что не дай. Хоть дрова и два гвоздя на ходу.

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154 комментария
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