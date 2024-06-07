Транспорт
Полина Лааксо

«Аэрофлот» недосчитается около 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов Статьи редакции

Среднемагистральных узкофюзеляжных МС-21 и SSJ-New.

  • Оценку озвучил Сергей Александровский — глава группы, куда входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». Согласно текущим договорённостям, МС-21 должны поставить только в четвёртом квартале 2025 года, а SSJ-New (импортозамещённая версия SSJ100) — в конце первого в 2026 году.
  • Первые при этом собирались предоставить в конце 2024 года, а вторые — ещё в 2023 году. Самолёты не успевают пройти сертификацию, потому что их характеристики не соответствуют изначально заявленным, писал «Ъ».
  • «Аэрофлот» планирует купить у Объединённой авиастроительной корпорации 339 судов до 2030 года на сумму около 1 трлн рублей: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Теперь компания обсуждает возможность «перевести весь заказ на МС-21».
  • Опрошенный «Ведомостями» участник отрасли предупредил, что перенос поставок может привести к «перегрузке мощностей по техобслуживанию и ремонту» уже имеющихся у компании самолётов.
Источник фото: «Вечерняя Казань»
  • В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
  • В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».
Транспорт
Полина Лааксо
Импортозамещённый самолёт SJ-100 совершил первый тестовый полёт — он длился 54 минуты Статьи редакции

Правда, пока он летал с франко-российским двигателем.

Импортозамещённый SJ-100. Источник: «Объединённая авиастроительная корпорация»

#новости #самолёты

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171 комментарий
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 Вадим Д.

Без самолётов он недосчитается куда больше.
Как же те 200-1000-мильён самолётов в год? Не может же такого быть, чтобы врали нам!

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A V

1000 самолётов до 2030 года насколько я помню. Деньги уже разворовали а я ни про один выпущенный самолёт не слышал

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10 комментариев
Griby Lenina

Главное, чтобы пассажиров недосчитывались на входе в самолет, а не на выходе.

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1 комментарий
Few

Нас просто водили за нос. Надули! Просто нагло обманули. В очередной раз грубо кинули ©

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Центр принятия решений

Чтоб нам? И врали? Да никогда в жизни.

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Денис Демидов

Скажут, что Орлан тоже самолет, план перевыполнили, гойда!

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Разработка Телеграм-ботов

"2030 год" - это на новоязе нашей власти синоним слова "никогда"

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ufd-ufd-ufd

Сейчас уже надо на 2036 переходить.

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1 комментарий
Dimitri

В 2030 снова один чел выйдет и начнет обещать что все будет к 36 или 42. Все это уже видели.

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1 комментарий
Ярослав Богданов

Это как планы на пятилетку

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Бременский музыкант

Скорее так "если повезет, может парочка будет"

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Андрей

А сколько денег одна из лучших авиакомпаний Европы потеряла на отсутствие рейсов в Европу

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Разработка Телеграм-ботов

Меньше, чем рос. туристы оставили денег в России взамен Европы.

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21 комментарий
Андрей Березенков

Есть у кого-то опасения летать на российских самолетах?. Честно, я не трус, но немного боюсь. Начало у SSJ было непростое...😔

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Po...

Я не боюсь! Я просто на них не летаю...

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4 комментария
Eugene Podosenov

Тут главное не перепутать российский самолёт с боингом

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1 комментарий
Алексей В

Да вроде прецедентов не так много, поэтому не понимаю почему стоит бояться. Они свою ответственность тоже наверняка понимают

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1 комментарий
Григорий Красильников

Авиакомпаниям совсем не в кассу гробить своих пилотов и кучу людей на борту) Все это проходит тщательную проверку и если самолет по каким-то критериям не готов взлететь–ему не дадут это сделать

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3 комментария
Рвущий гармонь

я бы больше боялся летать самолетами боинг,у них в последние годы вечно что то отваливается или возгорается

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Semen

Мне на любом самолете страшно летать. Не думаю что для меня повлияет страна собиратель самолета.

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Довольный

Да ладно вам, пока же нет такого, что каждый десятый падает. Так что пока все вполне сносно.

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Невероятный Блондин

А ты думаешь почему РЖД цены крутит?
Вот потому

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Rownie

Главное пообещать сколько запланировано, а потом снова пообещать еще через пару лет и цены поднять на перелеты.

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Ovechkin

Ну так супер, отработанная рабочая схема

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Mikhail Medvedev

Не будет МС -21 не в 2025, не в 2026.
А ssj так вообще не нужен Аэрофлоту. Да и двигатель для него несертифицирован.

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Бинарный Ёж

Потому, наверное, и перевели заказ на полностью МС-21 — знают что всё равно не поставят, и не нужно будет тащить убыточный хлам в парке.

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Osmio

Кажется, что плохая новость, но это всего лишь задержки. А враги планировали, что самолетов даже в планах не будет.

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Фоксик
В 2009 году серийное производство самолёта предполагалось начать в 2016 году, однако неоднократно откладывалось и, на февраль 2024, планируется на 2025-2026 годы[15].

Какие враги?
Вы работу также делаете?
Результат через 10 лет и не тот, который обещали

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9 комментариев
Альвар

Кто для вас враг?

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45 комментариев
Инло Макс

Пока враги интеллекта все еще планируют

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Бро

Враги планировали что планов не будет🤣. Не на того напали - планировать это главная скрепа рф.

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9 комментариев
Po...

Мы построим мы построим самолёты...

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Вадим Д.

Но сначала мы растащим весь бюджет.

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Алекс Д.
«Аэрофлот» планирует купить у Объединённой авиастроительной корпорации 339 судов до 2030 года на сумму около 1 трлн рублей

Либо ишак сдохнет, либо падишах... ©Ходжа Насреддин

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Бот ЦИПсО #66213

Когда уже начнут самолеты по «параллельному импорту» таскать?)))

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Иван Иванов

из тех, что были проданы в африку "под списание"?

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Vladimir Ivanov

А ещё можно китайские брать и шильдики переклеивать

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1 комментарий
sles

А как же

«Аэрофлот» из-за сдвига сроков планирует отказаться от приобретения 40 Ту-214, производимых в Казани, в пользу МС-21.

?

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Mikhail Medvedev

Как оказалось, с Ту214 ещё больше проблем, чем с мс21

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Skankhunt42

А ктоооо это сделал

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Alexey
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Недопил

- Поднять цены на перелеты
- Свалить провал на нехватку самолетов
Profit

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Erik R.

что называется : запчастей нет, но ы не разваливайтесь. Наши китайские друзья не производят свечи для зажигания?

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Vitaliy Ratkin

Это задержки, а не остановка отрасли в целом. Нужно немного ускориться. Да и темп выпуска думаю наладят высокий. Но самое главное качество.

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Просветленный Ипполит

Производство в 2023 - 0 самолетов.
Совсем малость нужно ускорится.
Времени на раскачку нет.

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Влад Шушкевич

Какой отрасли остановка? Если нет продукта, нет и отрасли.

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Еле Х

Оспаде, да пусть уже купят у партнеров в Китае С919 и не трахают мозг себе и окружающим. Неужели так мало статей расходов где можно бабла по карманам распихать и кричать о ВЕЛИЧИИ и слезании с иглы очередной нагличанской?

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Укладчик стекловаты

С Китаем не все так просто. Старший брат нефритовый стержень. Пытается прогнуть нас по всем условиям (

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1 комментарий
Просветленный Ипполит

Не продают.

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Ярослава Радионова
«Аэрофлот» недосчитается около 5 млн пассажиров

Прочла сначала "недосчитались" и стало немножко не по себе... Хотя в последнее время это ощущение перед полетом постоянное

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Дамир Пустынов

А обещаний то было, что все свое у нас есть, запчасти делаем, лучше всех будет парк самолетный. А вот оно че в итоге.

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Сергей Д.

Ктож тебе такое наобещал ?

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Тот самый чел
В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».

Так и что по факту? Они летают?

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Влад Шушкевич

Нет, но импортозамещают полным ходом.

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Mike Elkin

импортозамещение долго стояло на краю пропасти, но сейчас сделало уверенный шаг вперёд

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A V

В СССР выпускали 1 гражданский самолёт в неделю, а РФ хотя бы один в год может сделать или все разворовали навсегда ???

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Максим Исаев

Вот зануды, недосчитаются они... Потерпите. Не нравится, пишите жалобы составителям "дорожных карт" )

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Где деньги?
В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти.

Ну прям клуб очумелые ручки

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OZZ

https://youtu.be/jnLUpzbB0G4?si=FHjAx3UzU8A2Y2Gi

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Edward

Ничего, компенсируют за счет стоимости билетов)

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Общество

Аэрофлот - это переживëт. Значительных изменений в котировках его акций сей факт не произведëт.

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Erofeev

Все эти их нехватки запчастей не останавливают от полетов вообще, всё лучше чем в поезде трястись несколько суток

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Евгений Лиманов

Тогда не говорите пока не сделаете, вы же обещали самолеты, где они? Нету? Ну тогда и не жалуйтесь, решайте проблему!

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