«Аэрофлот» недосчитается около 5 млн пассажиров в 2024-2025 годах из-за задержек с поставками российских самолётов Статьи редакции
Среднемагистральных узкофюзеляжных МС-21 и SSJ-New.
- Оценку озвучил Сергей Александровский — глава группы, куда входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа». Согласно текущим договорённостям, МС-21 должны поставить только в четвёртом квартале 2025 года, а SSJ-New (импортозамещённая версия SSJ100) — в конце первого в 2026 году.
- Первые при этом собирались предоставить в конце 2024 года, а вторые — ещё в 2023 году. Самолёты не успевают пройти сертификацию, потому что их характеристики не соответствуют изначально заявленным, писал «Ъ».
- «Аэрофлот» планирует купить у Объединённой авиастроительной корпорации 339 судов до 2030 года на сумму около 1 трлн рублей: 210 МС-21, 89 SSJ-New и 40 Ту-214. Теперь компания обсуждает возможность «перевести весь заказ на МС-21».
- Опрошенный «Ведомостями» участник отрасли предупредил, что перенос поставок может привести к «перегрузке мощностей по техобслуживанию и ремонту» уже имеющихся у компании самолётов.
- В феврале 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщало, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
- В марте 2023 года операторы самолётов Superjet 100 сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских двигателей SaM146, но в «Ростехе» тогда заявили, что «трагедии нет», так как импортозамещение «идёт полным ходом».
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Без самолётов он недосчитается куда больше.
Как же те 200-1000-мильён самолётов в год? Не может же такого быть, чтобы врали нам!
1000 самолётов до 2030 года насколько я помню. Деньги уже разворовали а я ни про один выпущенный самолёт не слышал
Главное, чтобы пассажиров недосчитывались на входе в самолет, а не на выходе.
Нас просто водили за нос. Надули! Просто нагло обманули. В очередной раз грубо кинули ©
Чтоб нам? И врали? Да никогда в жизни.
Скажут, что Орлан тоже самолет, план перевыполнили, гойда!
"2030 год" - это на новоязе нашей власти синоним слова "никогда"
Сейчас уже надо на 2036 переходить.
В 2030 снова один чел выйдет и начнет обещать что все будет к 36 или 42. Все это уже видели.
Это как планы на пятилетку
Скорее так "если повезет, может парочка будет"
А сколько денег одна из лучших авиакомпаний Европы потеряла на отсутствие рейсов в Европу
Меньше, чем рос. туристы оставили денег в России взамен Европы.
Есть у кого-то опасения летать на российских самолетах?. Честно, я не трус, но немного боюсь. Начало у SSJ было непростое...😔
Я не боюсь! Я просто на них не летаю...
Тут главное не перепутать российский самолёт с боингом
Да вроде прецедентов не так много, поэтому не понимаю почему стоит бояться. Они свою ответственность тоже наверняка понимают
Авиакомпаниям совсем не в кассу гробить своих пилотов и кучу людей на борту) Все это проходит тщательную проверку и если самолет по каким-то критериям не готов взлететь–ему не дадут это сделать
я бы больше боялся летать самолетами боинг,у них в последние годы вечно что то отваливается или возгорается
Мне на любом самолете страшно летать. Не думаю что для меня повлияет страна собиратель самолета.
Да ладно вам, пока же нет такого, что каждый десятый падает. Так что пока все вполне сносно.
А ты думаешь почему РЖД цены крутит?
Вот потому
Главное пообещать сколько запланировано, а потом снова пообещать еще через пару лет и цены поднять на перелеты.
Ну так супер, отработанная рабочая схема
Не будет МС -21 не в 2025, не в 2026.
А ssj так вообще не нужен Аэрофлоту. Да и двигатель для него несертифицирован.
Потому, наверное, и перевели заказ на полностью МС-21 — знают что всё равно не поставят, и не нужно будет тащить убыточный хлам в парке.
Кажется, что плохая новость, но это всего лишь задержки. А враги планировали, что самолетов даже в планах не будет.
Какие враги?
Вы работу также делаете?
Результат через 10 лет и не тот, который обещали
Кто для вас враг?
Пока враги интеллекта все еще планируют
Враги планировали что планов не будет🤣. Не на того напали - планировать это главная скрепа рф.
Мы построим мы построим самолёты...
Но сначала мы растащим весь бюджет.
Либо ишак сдохнет, либо падишах... ©Ходжа Насреддин
Когда уже начнут самолеты по «параллельному импорту» таскать?)))
из тех, что были проданы в африку "под списание"?
А ещё можно китайские брать и шильдики переклеивать
А как же
«Аэрофлот» из-за сдвига сроков планирует отказаться от приобретения 40 Ту-214, производимых в Казани, в пользу МС-21.
?
Как оказалось, с Ту214 ещё больше проблем, чем с мс21
А ктоооо это сделал
- Поднять цены на перелеты
- Свалить провал на нехватку самолетов
Profit
что называется : запчастей нет, но ы не разваливайтесь. Наши китайские друзья не производят свечи для зажигания?
Это задержки, а не остановка отрасли в целом. Нужно немного ускориться. Да и темп выпуска думаю наладят высокий. Но самое главное качество.
Производство в 2023 - 0 самолетов.
Совсем малость нужно ускорится.
Времени на раскачку нет.
Какой отрасли остановка? Если нет продукта, нет и отрасли.
Оспаде, да пусть уже купят у партнеров в Китае С919 и не трахают мозг себе и окружающим. Неужели так мало статей расходов где можно бабла по карманам распихать и кричать о ВЕЛИЧИИ и слезании с иглы очередной нагличанской?
С Китаем не все так просто. Старший брат нефритовый стержень. Пытается прогнуть нас по всем условиям (
Не продают.
Прочла сначала "недосчитались" и стало немножко не по себе... Хотя в последнее время это ощущение перед полетом постоянное
А обещаний то было, что все свое у нас есть, запчасти делаем, лучше всех будет парк самолетный. А вот оно че в итоге.
Ктож тебе такое наобещал ?
Так и что по факту? Они летают?
Нет, но импортозамещают полным ходом.
импортозамещение долго стояло на краю пропасти, но сейчас сделало уверенный шаг вперёд
В СССР выпускали 1 гражданский самолёт в неделю, а РФ хотя бы один в год может сделать или все разворовали навсегда ???
Вот зануды, недосчитаются они... Потерпите. Не нравится, пишите жалобы составителям "дорожных карт" )
Ну прям клуб очумелые ручки
https://youtu.be/jnLUpzbB0G4?si=FHjAx3UzU8A2Y2Gi
Ничего, компенсируют за счет стоимости билетов)
Аэрофлот - это переживëт. Значительных изменений в котировках его акций сей факт не произведëт.
Все эти их нехватки запчастей не останавливают от полетов вообще, всё лучше чем в поезде трястись несколько суток
Тогда не говорите пока не сделаете, вы же обещали самолеты, где они? Нету? Ну тогда и не жалуйтесь, решайте проблему!