Транспорт
Полина Лааксо

«Петербургский метрополитен» протестирует оплату «лицом» на станции «Гостиный двор» Статьи редакции

Партнёром для пилотного проекта выбрали ВТБ. Он же оплатит оборудование.

  • На первом этапе технологию проверят на закрытой фокус-группе из работников метро и банка, пишет «Деловой Петербург».
  • «Петербургский метрополитен» будет анализировать отказоустойчивость системы, а также скорость работы турникетов, потому что на оплату и разблокировку турникета должно уходить не более 1,5 секунды.
  • Если проблем не возникнет, опробовать оплату по биометрии смогут и пассажиры — в рамках открытого тестирования. Завершить эксперимент планируют до конца 2024 года. Решение о масштабировании примут по его итогам.
  • В ВТБ объяснили изданию: для оплаты таким способом биометрические данные должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе. К ним можно будет «привязать» карту любого российского банка — необязательно ВТБ. Но использовать эту же связку контура лица и карты для других целей не получится.
Источник фото: «РИА Новости»
  • В Москве система оплаты проезда «лицом» заработала на всех станциях метро в 2021 году. По словам представителя ВТБ, там это «самый быстрый, бесперебойный и безопасный» способ. К тому же лицо невозможно «забыть дома».
  • О запуске такой же опции в петербургском метро говорили ещё в 2023 году, ориентируясь на 2024 год. Позже СМИ сообщали, что первой станцией для тестов может стать «Приморская».
Сервисы
Артур Томилко
Правительство утвердило внедрение оплаты по лицу и голосу на базе Единой биометрической системы с 1 декабря 2023 года Статьи редакции

Сейчас такие сервисы самостоятельно развивают некоторые банки и торговые сети.

Фото «РИА Новости» 

#новости #биометрия

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85 комментариев
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 Gre Li

Почему-то фраза про «оплату лицом» вызывает ассоциации, что лицом надо будет что-то сделать. И хорошо, если на него всего лишь сядут.

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Сто к одному

Это может быть и плохо.

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1 комментарий

Комментарий удален модератором

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Виталий Баженов

каждый мыслит в меру своей испорченности) но вообще да🤣🤣🤣на счет самого безопасного способа,они конечно погорячились

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Boby Fisher

Оплата лицом на турнекете

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vinniy pogreb

Сделали бы тогда если лицо улыбается–значит оплачивает, если грустное–оформляется обещанный платеж

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Олег Юрьевич

В Москве тоже тестировали, работники вроде даже и пользуются
Я лично лишний раз оплачивать что-то лицом не хочу

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selecadm
работники вроде даже и пользуются

А я читал на биометрию их перевели принудительно. Так и появляется статистика, о том что активно пользуются и все довольны ))

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1 комментарий
noname

В смысле - тестировали? Написано, что с 21 года уже работает. Читать пробовал перед комментированием?

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1 комментарий
Gre Li

Сотрудникам должно быть особенно хорошо. Посмотрел в сторону прохода — списали плату за проход.

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1 комментарий
Сто к одному

В Москве, вроде, уже прям постоянная практика.

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Недопил

А как подтвердить оплату, что это не случайный скан?

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Иван Иванов

все нормально. если случайно оплатится - придешь с бумажным заявлением на возврат денежных средств в любой отдел по работе с пассажирами каждую нечетную среду с 6:00 до 9:00

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2 комментария
noname

Там чтобы отсканировалось лицо, надо остановиться в определенном месте перед турникетом, по-другому не спишется.

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2 комментария
Артемий С.

А может лучше перепрыгивать через турникеты?

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Сто к одному

Не вариант уже давно.

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7 комментариев
Константин С.

Будни успешного предпринимателя.

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Obi Van Goga

это уже практически невозможно ,систему усовершенствовали по максимуму

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Сто к одному

Еблетпей.

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Alex Shevchenko

Оплата eбаллами

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Old Papay

Ой, боже мой, как сильно всех возмутила эта новость, только я не пойму с чего вдруг, ну оплатите вы лицом, ничего от этого толком не меняется, только плюс к удобству

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noname

А здесь просто ебейшая концентрация дебилов-токсиков всея рунета.

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1 комментарий
Griby Lenina

Продам слоган: "Плати по щам."

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Невероятный Блондин

У вас билет?
Нет, еблет.

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Николай Борисов

Лишний раз биометрию куда-то сливать, не, спасибо. Я лучше бошку включу и карту перед выходом из дома не забуду.

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noname

Сказал Коля, тщательно оберегающий свои ебейши важнецкие биометрические данные, разблокировав для этого телефон пальцем.

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Ярослав Бондарь

сейчас практически везде требуют биометрию, хочешь не хочешь , а если введут как основной вариант платежа, то никуда не денешься от этого

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Robert47
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37th parallel

Оплата не прошла

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ufd-ufd-ufd

Инновация ради инновации, в Москве не получило популярности. Зачем продолжать?

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Пассажир

Видел пару раз, что бабушки так оплачивают. И в магазине тож улыбкой видела. Для молодежи кринж.

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3 комментария
noname

С чего ты взял, что не получило?

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6 комментариев
NoName

У меня есть более практичные идеи:
1) Сделать "Единый" проездной на месяц без ограничения кол-ва поездок на метро как сейчас (да, в Петербурге свое понимание слова "безлимитный" проездной - на самом деле он лимитный)
2) Добавить опции "Единого" на 3/6/12 месяцев как в Москве. Заплатил и год не паришься о проезде
2) Сделать возможность купить/продлить "Единый" проездной удаленно, а не только в кассе метрополитена.

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Osmio

Можно еще прогрессивную шкалу оплаты сделать

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Полина Лааксо
Автор

какие параметры лица будут влиять на ставку?

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4 комментария
noname

Точно: за ебанутые комменты в инете - двойной тариф.

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2 комментария
Фоксик

Так сделана.
Оплачиваешь тройкой одна цена.
Лицом другая
Картой третья

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NoName

Оплата "E"-баллами

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Alex Shevchenko

Да што ж такое, пропустил коммент))

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noname
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Barone Rosso

Торговать еб@лом))?

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noname
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Джанчик

Ну хоть не оплата улыбкой. Так смешно это выглядит всегда, когда улыбаются в магазине или метро. А вдруг настроение плохое и улыбаться не хочешь?

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Марат Ганиев

Ухты! Не перетрудитесь!

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Inspector Gadget

Улыбаемся и машем

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Хэнк Седые Муди

За такое можно дать и по лицу.

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Alex S.

Какое-то неуёмное желание навязать людям биометрию

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noname

Как тебе этим её сейчас навязывают?

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Вадим Негруш

мне кажется оплачивать по биометрии не совсем будет удобно , не всегда и не с первого раза будет производиться идентификация

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noname

В Москве это самый удобный, дешёвый и быстрый способ сейчас.

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Otto Blotto

Нормально так, завтра усовершенствуют, будет оплата членами, потом задницами и пр

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Ян Мухин

Да уже много где оплачивают через интерфейс, только вот не знаю как это приживется у нас!

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Максим Клименко

Интересно, насколько быстро и безошибочно будет работать новая система на практике

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Берик Павлов

Ждём такую нано оплату

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Наталья Филиппова

слабо верится, что будет хорошо работать, но было бы круто

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82 комментария
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