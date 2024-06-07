«Петербургский метрополитен» протестирует оплату «лицом» на станции «Гостиный двор» Статьи редакции
Партнёром для пилотного проекта выбрали ВТБ. Он же оплатит оборудование.
- На первом этапе технологию проверят на закрытой фокус-группе из работников метро и банка, пишет «Деловой Петербург».
- «Петербургский метрополитен» будет анализировать отказоустойчивость системы, а также скорость работы турникетов, потому что на оплату и разблокировку турникета должно уходить не более 1,5 секунды.
- Если проблем не возникнет, опробовать оплату по биометрии смогут и пассажиры — в рамках открытого тестирования. Завершить эксперимент планируют до конца 2024 года. Решение о масштабировании примут по его итогам.
- В ВТБ объяснили изданию: для оплаты таким способом биометрические данные должны быть зарегистрированы в Единой биометрической системе. К ним можно будет «привязать» карту любого российского банка — необязательно ВТБ. Но использовать эту же связку контура лица и карты для других целей не получится.
- В Москве система оплаты проезда «лицом» заработала на всех станциях метро в 2021 году. По словам представителя ВТБ, там это «самый быстрый, бесперебойный и безопасный» способ. К тому же лицо невозможно «забыть дома».
- О запуске такой же опции в петербургском метро говорили ещё в 2023 году, ориентируясь на 2024 год. Позже СМИ сообщали, что первой станцией для тестов может стать «Приморская».
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Почему-то фраза про «оплату лицом» вызывает ассоциации, что лицом надо будет что-то сделать. И хорошо, если на него всего лишь сядут.
Это может быть и плохо.
Комментарий удален модератором
каждый мыслит в меру своей испорченности) но вообще да🤣🤣🤣на счет самого безопасного способа,они конечно погорячились
Оплата лицом на турнекете
Сделали бы тогда если лицо улыбается–значит оплачивает, если грустное–оформляется обещанный платеж
В Москве тоже тестировали, работники вроде даже и пользуются
Я лично лишний раз оплачивать что-то лицом не хочу
А я читал на биометрию их перевели принудительно. Так и появляется статистика, о том что активно пользуются и все довольны ))
В смысле - тестировали? Написано, что с 21 года уже работает. Читать пробовал перед комментированием?
Сотрудникам должно быть особенно хорошо. Посмотрел в сторону прохода — списали плату за проход.
В Москве, вроде, уже прям постоянная практика.
А как подтвердить оплату, что это не случайный скан?
все нормально. если случайно оплатится - придешь с бумажным заявлением на возврат денежных средств в любой отдел по работе с пассажирами каждую нечетную среду с 6:00 до 9:00
Там чтобы отсканировалось лицо, надо остановиться в определенном месте перед турникетом, по-другому не спишется.
А может лучше перепрыгивать через турникеты?
Не вариант уже давно.
Будни успешного предпринимателя.
это уже практически невозможно ,систему усовершенствовали по максимуму
Еблетпей.
Оплата eбаллами
Ой, боже мой, как сильно всех возмутила эта новость, только я не пойму с чего вдруг, ну оплатите вы лицом, ничего от этого толком не меняется, только плюс к удобству
А здесь просто ебейшая концентрация дебилов-токсиков всея рунета.
Продам слоган: "Плати по щам."
У вас билет?
Нет, еблет.
Лишний раз биометрию куда-то сливать, не, спасибо. Я лучше бошку включу и карту перед выходом из дома не забуду.
Сказал Коля, тщательно оберегающий свои ебейши важнецкие биометрические данные, разблокировав для этого телефон пальцем.
сейчас практически везде требуют биометрию, хочешь не хочешь , а если введут как основной вариант платежа, то никуда не денешься от этого
Оплата не прошла
Инновация ради инновации, в Москве не получило популярности. Зачем продолжать?
Видел пару раз, что бабушки так оплачивают. И в магазине тож улыбкой видела. Для молодежи кринж.
С чего ты взял, что не получило?
У меня есть более практичные идеи:
1) Сделать "Единый" проездной на месяц без ограничения кол-ва поездок на метро как сейчас (да, в Петербурге свое понимание слова "безлимитный" проездной - на самом деле он лимитный)
2) Добавить опции "Единого" на 3/6/12 месяцев как в Москве. Заплатил и год не паришься о проезде
2) Сделать возможность купить/продлить "Единый" проездной удаленно, а не только в кассе метрополитена.
Можно еще прогрессивную шкалу оплаты сделать
какие параметры лица будут влиять на ставку?
Точно: за ебанутые комменты в инете - двойной тариф.
Так сделана.
Оплачиваешь тройкой одна цена.
Лицом другая
Картой третья
Оплата "E"-баллами
Да што ж такое, пропустил коммент))
Торговать еб@лом))?
Ну хоть не оплата улыбкой. Так смешно это выглядит всегда, когда улыбаются в магазине или метро. А вдруг настроение плохое и улыбаться не хочешь?
Ухты! Не перетрудитесь!
Улыбаемся и машем
За такое можно дать и по лицу.
Какое-то неуёмное желание навязать людям биометрию
Как тебе этим её сейчас навязывают?
мне кажется оплачивать по биометрии не совсем будет удобно , не всегда и не с первого раза будет производиться идентификация
В Москве это самый удобный, дешёвый и быстрый способ сейчас.
Нормально так, завтра усовершенствуют, будет оплата членами, потом задницами и пр
Да уже много где оплачивают через интерфейс, только вот не знаю как это приживется у нас!
Интересно, насколько быстро и безошибочно будет работать новая система на практике
Ждём такую нано оплату
слабо верится, что будет хорошо работать, но было бы круто