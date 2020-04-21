Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Партнёры не договорились об условиях сотрудничества, говорят перевозчики.
«Аэрофлот» и её «дочка» «Победа» заявили о прекращении сотрудничества с сервисом для поиска авиабилетов и отелей Aviasales, пишет РБК со ссылкой на материнскую авиакомпанию.
По словам представителя «Аэрофлота», компания направила сервису уведомление об изменении комиссии, но агрегатор решил расторгнуть договор. В условиях «внешнего давления» авиакомпания оптимизирует расходы, уточнили в пресс-службе.
«Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж “Аэрофлот” планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — пояснил перевозчик. Сотрудничество прекратится с 1 мая 2020 года, уточняет издание.
В Aviasales подтвердили vc.ru, что расторгли прямой договор с «Аэрофлотом» и «Победой»: с 1 мая эти компании будут отключены от сервиса «Быстрое бронирование», который позволял покупать авиабилеты на сайте поисковика.
Однако в результатах поиска останутся рейсы этих авиакомпаний — билеты будут по-прежнему доступны от других поставщиков по тем же ценам, подтчеркнули в Aviasales.
Aviasales не жилец...
Интересно, что станет с сотрудниками, которых они уволят на Пхукете
Полетят Аэрофлотом
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Aviasales не на одном Аэрофлоте держится, у них сегмент выше эконом класса, даже эконом стоит дороже чем у конкурнетов...
Так что.. ничего страшного не будте.
S7 лидер по внутренним перевозкам)))
это давно? в 17-18 аэрофлот в 3 раза опережал S7.
Со вчерашнего дня: https://www.rbc.ru/business/20/04/2020/5e9d63759a79473da0985886
Билеты Аэрофлота и Победы успешно продаются на Aviasales, через другие тревел-агентства.
В данном релизе речь исключительно идёт о прямом взаимодействии между Aviasales и Аэрофлотом/Победой.
Никогда не брал билеты через агрегаторы, цену проверял через скайсканер, но билеты брал только на сайтах самих авиакомпаний. Потому как, если дело доходит до возврата, с авиакомпанией можно вопрос решить (один раз аэрофлот вернул всю сумму по невозвратному тарифу), а с агрегаторами вряд ли.
мы как-то накосячили с фамилией пассажира, брали через агрегатор, написали как исправить, запросили 5000 рублей, мы уже хотели платить, но решили уточнить в самой авиакомпании, на что нам ответили, кто у вас запросил деньги? мы делаем это (исправление опечатки) бесплатно! вотакут...
Вообще-то допускаются и с ошибками билеты, при условии что серия паспорта верна
А можно ссылочку на пару примеров официальных правил про "столько-то букв", пожалуйста?
Ну тут не поспоришь. Хотя это редкость и для самой компании. Вам просто повезло в данной ситуации, скорей всего.
Вероятно, появится что-то в духе Сбер.Авиа с тем же функционалом. Ctrl+C Ctrl+V (Cmd, если Mac)
Да даже Wildberries зачем-то туда пошёл.
Не до конца понимаю как это все устроено, но могу предположить ,что даже если выйти в ноль - как минимум дополнительная ликвидность. Некая масса бабла крутящаяся куда можно мохнатую лапу при необходимости запустить)
Ну, я так понимаю, Авиасейлс не будет продавать напрямую через Аэрофлот, а посредники типа onetwotrip и дальше смогут через них продавать билеты на аэрофлотовские рейсы.
Обещают ответ грохнуть.
Никогда не пользовался Авиасейлс...
Скасканнер работает лучше и сканирует все агрегаторы и сайты, так что, покуй 😁
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Цена на скайсканере ни разу не сошлась с реальностью, в отличии от авиасейлса
Зато менеджеры Aviasales столько вбухали в рекламу.
Ничего сверхъестественное не произошло, при государственном бездонном финансировании Аэрофлот легко реализует «механику» продаж Авиасейла. Россия...
а что там за чудо механика? у аэрофлота вполне удобно покупать билеты на аэрофлот.
Вот тебе и «онлайн не коснется». Всех касается. Херово оффлайну - херово всем. P.S. Я работаю в онлайне
Откуда людям денег-то брать, чтобы покупать в онлайне?)) Поверьте - касается всех в той или иной степени.
Ого, это какие такие другие принципы? Деньги сами появляются на счету, чтобы тратить онлайн?
Ах ты ж блин, ну сразу бы так и говорил.
В онлайне другие принципы, если онлайн - это онлайн микрозаймы. Точно!
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Питерским врачам подхватившим covid выплатят по 300 000 р.: https://yandex.ru/news/story/Medikam_zarazivshimsya_koronavirusam_zaplatyat_po_300_tysyach_rublej--7a0bac7f7495086d3d5e6ebdcbaf28d7?lr=2&lang=ru&stid=OVbzoDaRdDGcGwaeaUJe&persistent_id=94999279&rubric=Saint_Petersburg&from=region
коснулось, просто через месяц. веерный эффект.
Онлайн уже просел на процентов 20, и это только начало, к сожалению
Авиасейлз как и прочие посредники не нужны. Ранее летал в среднем раз в неделю, ни разу сало не находило интересные мне билеты. Гугл флайтс ищет моментально и имеет более продвинутую систему фильтров, рекомендую.
Классический rent seeker с убойно простой бизнес моделью, простейшим кодом на бэкендке все присыпанным крутым smm и озвучкой (да, маркетологи у них крутые). Никаких know-how в индустрию они не внесли, монополистом как убер не смогли стать нигде.
Если вы способны написать такой "простейший код на бэкенде", который будет держать сотню одновременных запросов к разным поставщикам, объединять их в один ответ, выдавать пользователю и проворачивать это несколько миллионов раз в сутки — приходите к нам работать. jobs@aviasales.ru.
Мы про Россию говорим? В Штатах GF работает неплохо и хорошие варианты находит (было дело, нашёл билет даже лучше, чем на сайте АК напрямую), а вот насчёт России сомневаюсь.
Убер, кстати, тоже не монополист нигде. Даже в Штатах.
Про мир в целом, например из Рио в Лиму или Бангкока в Сингапур. Можете поискать эти варианты на авиасейлз а потом на гугл флайтс. UX и скорость поиска будет отличаться как дешевый андроид против последнего айфона, про цены не скажу, на копейки разницы не смотрю.
Кстати, любопытно было бы почитать, как работают агрегаторы типа Aviasales, Skyscanner и подобные им (где бронирование билетов основной бизнес) в ситуации, когда все сидят по домам и даже перестают планировать путешествия на будущее. Ну и всякие Букинги и Островки.
Есть ли у них запас ресурсов на пережидание? Пивотнётся ли кто-нибудь и как?
Airbnb вот выпустил онлайн-впечатления, например, интересно, взлетит это или нет.
Продолжаем работать, пилим сервисы. Продаж сейчас мало. Запас прочности есть.
Бронируют дальние даты и продают страховки ... переквалифициРыВаются или Усе
Всяким ОЗОНам, стоит призадуматься над своим поведением с партнерами )
Хороший прецедент, как поставщик выкручивает яица маркетплейсу и ставит того на место.
У Авиасейлс реально ценник высокий. Комиссия неадекватна, когда билет на 400-500 руб дороже, чем на сайте перевозчика.
Здравствуйте! Меня зовут Алина, я представитель Aviasales. Хотела бы напомнить, что мы не продаем билеты, а только показываем вам цены на них от наших партнеров — агентств и авиакомпаний. Соответственно, собственных наценок и комиссий у нас нет. Мы отображаем те цены, которые и устанавливают сами продавцы.
Алина, мы знаем, что вас зовут Алина, рядом с аватаркой ваше имя, читать умеем.
Дайте лучше подробности по ситуации, многие же aviasales использовали в качестве пользователя, а кто-то по API и нам очень интересно.
Тогда это тем более доказывает, что вы обнаглевшие))) Особенно во время кризиса. Я не люблю АФЛ, но их понять можно, а вот вас - нет. Тем более, если сравнить с ценами, которые предлагает Скайсканеер 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Обнаглевшие, потому что не накидывают доп комиссию за билеты?)) Крутая логика)
Сергей, буду благодарен, если приложите пару примеров, где цены отличаются столь разительно.
Масштаб несопоставим. Какой-то один из тысяч поставщиков и Озон.
Авиасейлс не принял новые условия Аэрофлота. Ну не принял и не принял, они же не только аэрофлотскими билетами торгуют. А Аэрофлот пусть сайт свой допилят и оптимизируют.
...хотя кому сейчас вообще билеты вперлись, если полетов до 1 ноября не будет, условно говоря.
А как вы думаете, сколько с этого "основного трафика" доход? Если Победа экономит на всём, то вряд ли они платят большую комиссию. А потеря 0,1% с билетов по 2000, вряд ли может кому-то навредить. Авиасейлс агрегатор - будут просто те же билеты от агентств продавать.
я хожу на сайт аэрофлота в первую очередь и тольк потом на скайсканнер, если нет вариантов. Кто часто летает, лоялен к определенным ак
Отпугнёт часть клиентов. Если на скайсканере можно найти все билеты, а на авиасейлз только часть - многие пойдут туда, где есть выбор из всего
Ну так флот то останется на авиасейлс, просто при переходе по ссылке будет открываться не его сайт, а агентства. Не уверен, что у скайсканера при таком поведении флота останется он напрямую. А с ценой, я думаю, всё там порешают, чтобы цена была норм для пользователей
Билеты Аэрофлота и Победы остаются в выдаче Aviasales и, конечно, их можно купить, но через сайты агентств, а не напрямую на сайте Аэрофлота/Победы.
Для пользователя существенно ничего не меняется.
Думаю после кризиса они прибегут назад
кто к кому в этой парочке, уточните плз ?
Аэрофлот к Сейлсу, там генерится трафик в хорошем объёме
дальше история такая..смотрим билеты на авиасейлз..угу, угу..посмотрю на другом агрегаторе..опа, да тут аэрофлот и дешевле...куплю тут..
"В нынешней ситуации авиакомпания оптимизирует расходы." - эту фразу не понял.
Кто оптимизирует? Почему посыл запроса, это оптимизация
Не хочет платить старую комиссию в этом канале продаж.
Билеты авиакомпаний в массе своей продаются через посредников которых, собственно, сало и аггрегирует. По итогу, ни пользователи ни сало ничего не потеряли.
Интересен ответ Авиасейлс.
Если цена у агрегатора такая же как у авиакомпании или даже выше, то в чем смысл брать билет у агрегатора?
Их может быть куча - лучше сервис, лучше поддержка, удобнее мобильное приложение, дополнительные бонусы, возможность сравнить с другими предложениями. Но кому-то нравится брать у авиакомпаний и они ищут на метапоисковиках, а берут на сайте авиакомпании. Люди разные ¯\_(ツ)_/¯
Всегда поражали бизнесы, которые работают в связке с кем-то, никак не развиваются, не адаптируются под современные реалии, а когда их под жопу гонят - начинают ныть.
В частности - это касается тех, кто жаловался на Яндекс, который продвигает собственные сервисы, двигая конкурентов в собственных результатах выдачи.
Так и тут - есть ситуация на рынке, но вместо компромиссов и адаптации бизнеса - скандал и расторжение сотрудничества.
Развиваемся, адаптируемся и идём на компромиссы. Скандалов не устраиваем.
Лоукостеры вообще ничего не платят ависелзу. Он их бесплатно продает. Аэрофлот копейки платил. Думаю после вчерашней цены на WTI Аэрофлот захотел, чтобы ему доплачивали)
Ну будут больше летать все S7. Авиаселз только больше заработает. Так, что здесь больше всего теряет пассажир и Аэрофлот. Авиасейлз в отдаленной перспективе потеряет немного трафика.
Не совсем понятна позиция Аэрофлота в этом вопросе. Рейс осенью же будут? + перелеты по РФ никто не отменял
Красиво Аэрофлот врет :)
На самом деле, у Аэрофлота с Победой нет денег и они динамят Авиасеилс с выплатой комиссионных за прошлые месяцы.
А пиарщики Аэрофлота так "красиво" решили перевести стрелки на сам Авиасеилс.
Так афл агентскую комиссию полюбас убрал, вот агенты ВИП сервис или кто они там по юр доками и убрали шлюзы с asu in Gabriel
Интересная ситуевина. Насколько я помню, билетные поисковики кукарекали, что:
1. показывают цены источников, без своей наценки; тем более, Аэрофлот, вроде, запрещает продавать свои билеты дешевле или дороже оф.сайта
2. при этом с кучей авиакомпаний (в основном, лоукостов) вынуждены возиться бесплатно, т.к. те не платят процент за лидов; мол, основной доход идет от агрегаторов, где билеты дороже, т.к. якобы сервис выше (ага, ага)
А тут новость: Победа перестала им башлять за трафик
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