Мы считаем предложенные условия несправедливыми. Понимая непростое положение, в котором сейчас находится рынок путешествий, мы пошли навстречу многим партнёрам на время пандемии.

Но мы не готовы соглашаться на ультиматумы, тем более когда они предполагают ухудшение коммерческих условий в несколько раз и снижение нашего дохода бессрочно почти до нуля.

Мы сожалеем о завершении партнёрства, но продолжим развивать сервис «Быстрое бронирование» с другими авиакомпаниями и агентствами.