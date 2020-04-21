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голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Партнёры не договорились об условиях сотрудничества, говорят перевозчики.
«Аэрофлот» и её «дочка» «Победа» заявили о прекращении сотрудничества с сервисом для поиска авиабилетов и отелей Aviasales, пишет РБК со ссылкой на материнскую авиакомпанию.
По словам представителя «Аэрофлота», компания направила сервису уведомление об изменении комиссии, но агрегатор решил расторгнуть договор. В условиях «внешнего давления» авиакомпания оптимизирует расходы, уточнили в пресс-службе.
«Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж “Аэрофлот” планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — пояснил перевозчик. Сотрудничество прекратится с 1 мая 2020 года, уточняет издание.
Редакция vc.ru направила запрос и ждёт комментарий от Aviasales.
Aviasales не жилец...
Интересно, что станет с сотрудниками, которых они уволят на Пхукете
Aviasales не на одном Аэрофлоте держится, у них сегмент выше эконом класса, даже эконом стоит дороже чем у конкурнетов...
Так что.. ничего страшного не будте.
S7 лидер по внутренним перевозкам)))
это давно? в 17-18 аэрофлот в 3 раза опережал S7.
Со вчерашнего дня: https://www.rbc.ru/business/20/04/2020/5e9d63759a79473da0985886
Никогда не брал билеты через агрегаторы, цену проверял через скайсканер, но билеты брал только на сайтах самих авиакомпаний. Потому как, если дело доходит до возврата, с авиакомпанией можно вопрос решить (один раз аэрофлот вернул всю сумму по невозвратному тарифу), а с агрегаторами вряд ли.
мы как-то накосячили с фамилией пассажира, брали через агрегатор, написали как исправить, запросили 5000 рублей, мы уже хотели платить, но решили уточнить в самой авиакомпании, на что нам ответили, кто у вас запросил деньги? мы делаем это (исправление опечатки) бесплатно! вотакут...
Вообще-то допускаются и с ошибками билеты, при условии что серия паспорта верна
Ну тут не поспоришь. Хотя это редкость и для самой компании. Вам просто повезло в данной ситуации, скорей всего.
Вероятно, появится что-то в духе Сбер.Авиа с тем же функционалом. Ctrl+C Ctrl+V (Cmd, если Mac)
Да даже Wildberries зачем-то туда пошёл.
Не до конца понимаю как это все устроено, но могу предположить ,что даже если выйти в ноль - как минимум дополнительная ликвидность. Некая масса бабла крутящаяся куда можно мохнатую лапу при необходимости запустить)
Обещают ответ грохнуть.
Ну, я так понимаю, Авиасейлс не будет продавать напрямую через Аэрофлот, а посредники типа onetwotrip и дальше смогут через них продавать билеты на аэрофлотовские рейсы.
Зато менеджеры Aviasales столько вбухали в рекламу.
Никогда не пользовался Авиасейлс...
Скасканнер работает лучше и сканирует все агрегаторы и сайты, так что, покуй 😁
Вам настолько покуй, что Вы спецом зашли и написали здесь один из 10 комментариев за 5 лет?
Что за тупой вопрос? 🤦🏻♂️
Я постоянно читаю, не всегда пишу, а аккаунт недавно разблокирован... на нем была карма под 1000, я сидел с другого.
Я ответил вам на вопрос, ответ на который вас никак ипать не должен?
И я писал последние комменты сегодня, ПЯТЬ ДНЕЙ НАЗАД и в ноябре 19 года... с этого аккаунта.
Глаза помой от мочи
Ничего сверхъестественное не произошло, при государственном бездонном финансировании Аэрофлот легко реализует «механику» продаж Авиасейла. Россия...
а что там за чудо механика? у аэрофлота вполне удобно покупать билеты на аэрофлот.
Вот тебе и «онлайн не коснется». Всех касается. Херово оффлайну - херово всем. P.S. Я работаю в онлайне
Откуда людям денег-то брать, чтобы покупать в онлайне?)) Поверьте - касается всех в той или иной степени.
Ого, это какие такие другие принципы? Деньги сами появляются на счету, чтобы тратить онлайн?
Ах ты ж блин, ну сразу бы так и говорил.
В онлайне другие принципы, если онлайн - это онлайн микрозаймы. Точно!
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Питерским врачам подхватившим covid выплатят по 300 000 р.: https://yandex.ru/news/story/Medikam_zarazivshimsya_koronavirusam_zaplatyat_po_300_tysyach_rublej--7a0bac7f7495086d3d5e6ebdcbaf28d7?lr=2&lang=ru&stid=OVbzoDaRdDGcGwaeaUJe&persistent_id=94999279&rubric=Saint_Petersburg&from=region
коснулось, просто через месяц. веерный эффект.
Онлайн уже просел на процентов 20, и это только начало, к сожалению
Кстати, любопытно было бы почитать, как работают агрегаторы типа Aviasales, Skyscanner и подобные им (где бронирование билетов основной бизнес) в ситуации, когда все сидят по домам и даже перестают планировать путешествия на будущее. Ну и всякие Букинги и Островки.
Есть ли у них запас ресурсов на пережидание? Пивотнётся ли кто-нибудь и как?
Airbnb вот выпустил онлайн-впечатления, например, интересно, взлетит это или нет.
Бронируют дальние даты и продают страховки ... переквалифициРыВаются или Усе
Авиасейлз как и прочие посредники не нужны. Ранее летал в среднем раз в неделю, ни разу сало не находило интересные мне билеты. Гугл флайтс ищет моментально и имеет более продвинутую систему фильтров, рекомендую.
Классический rent seeker с убойно простой бизнес моделью, простейшим кодом на бэкендке все присыпанным крутым smm и озвучкой (да, маркетологи у них крутые). Никаких know-how в индустрию они не внесли, монополистом как убер не смогли стать нигде.
Авиасейлс не принял новые условия Аэрофлота. Ну не принял и не принял, они же не только аэрофлотскими билетами торгуют. А Аэрофлот пусть сайт свой допилят и оптимизируют.
...хотя кому сейчас вообще билеты вперлись, если полетов до 1 ноября не будет, условно говоря.
А как вы думаете, сколько с этого "основного трафика" доход? Если Победа экономит на всём, то вряд ли они платят большую комиссию. А потеря 0,1% с билетов по 2000, вряд ли может кому-то навредить. Авиасейлс агрегатор - будут просто те же билеты от агентств продавать.
я хожу на сайт аэрофлота в первую очередь и тольк потом на скайсканнер, если нет вариантов. Кто часто летает, лоялен к определенным ак
Отпугнёт часть клиентов. Если на скайсканере можно найти все билеты, а на авиасейлз только часть - многие пойдут туда, где есть выбор из всего
Ну так флот то останется на авиасейлс, просто при переходе по ссылке будет открываться не его сайт, а агентства. Не уверен, что у скайсканера при таком поведении флота останется он напрямую. А с ценой, я думаю, всё там порешают, чтобы цена была норм для пользователей
Всяким ОЗОНам, стоит призадуматься над своим поведением с партнерами )
Хороший прецедент, как поставщик выкручивает яица маркетплейсу и ставит того на место.
У Авиасейлс реально ценник высокий. Комиссия неадекватна, когда билет на 400-500 руб дороже, чем на сайте перевозчика.
Здравствуйте! Меня зовут Алина, я представитель Aviasales. Хотела бы напомнить, что мы не продаем билеты, а только показываем вам цены на них от наших партнеров — агентств и авиакомпаний. Соответственно, собственных наценок и комиссий у нас нет. Мы отображаем те цены, которые и устанавливают сами продавцы.
Тогда это тем более доказывает, что вы обнаглевшие))) Особенно во время кризиса. Я не люблю АФЛ, но их понять можно, а вот вас - нет. Тем более, если сравнить с ценами, которые предлагает Скайсканеер 🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
Алина, мы знаем, что вас зовут Алина, рядом с аватаркой ваше имя, читать умеем.
Дайте лучше подробности по ситуации, многие же aviasales использовали в качестве пользователя, а кто-то по API и нам очень интересно.
дальше история такая..смотрим билеты на авиасейлз..угу, угу..посмотрю на другом агрегаторе..опа, да тут аэрофлот и дешевле...куплю тут..
"В нынешней ситуации авиакомпания оптимизирует расходы." - эту фразу не понял.
Кто оптимизирует? Почему посыл запроса, это оптимизация
Не хочет платить старую комиссию в этом канале продаж.
Билеты авиакомпаний в массе своей продаются через посредников которых, собственно, сало и аггрегирует. По итогу, ни пользователи ни сало ничего не потеряли.
Думаю после кризиса они прибегут назад
кто к кому в этой парочке, уточните плз ?
Интересен ответ Авиасейлс.
Так афл агентскую комиссию полюбас убрал, вот агенты ВИП сервис или кто они там по юр доками и убрали шлюзы с asu in Gabriel
Если цена у агрегатора такая же как у авиакомпании или даже выше, то в чем смысл брать билет у агрегатора?
Интересная ситуевина. Насколько я помню, билетные поисковики кукарекали, что:
1. показывают цены источников, без своей наценки; тем более, Аэрофлот, вроде, запрещает продавать свои билеты дешевле или дороже оф.сайта
2. при этом с кучей авиакомпаний (в основном, лоукостов) вынуждены возиться бесплатно, т.к. те не платят процент за лидов; мол, основной доход идет от агрегаторов, где билеты дороже, т.к. якобы сервис выше (ага, ага)
А тут новость: Победа перестала им башлять за трафик
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