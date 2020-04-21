Партнёры не договорились об условиях сотрудничества, говорят перевозчики.

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«Аэрофлот» и её «дочка» «Победа» заявили о прекращении сотрудничества с сервисом для поиска авиабилетов и отелей Aviasales, пишет РБК со ссылкой на материнскую авиакомпанию.

По словам представителя «Аэрофлота», компания направила сервису уведомление об изменении комиссии, но агрегатор решил расторгнуть договор. В условиях «внешнего давления» авиакомпания оптимизирует расходы, уточнили в пресс-службе.

«Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж “Аэрофлот” планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — пояснил перевозчик. Сотрудничество прекратится с 1 мая 2020 года, уточняет издание.

Редакция vc.ru направила запрос и ждёт комментарий от Aviasales.