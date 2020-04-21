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Транспорт
Татьяна Боброва
5842

«Аэрофлот» и «Победа» перестанут продавать билеты через Aviasales Материал редакции

Партнёры не договорились об условиях сотрудничества, говорят перевозчики.

89 комментариев
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«Аэрофлот» и её «дочка» «Победа» заявили о прекращении сотрудничества с сервисом для поиска авиабилетов и отелей Aviasales, пишет РБК со ссылкой на материнскую авиакомпанию.

По словам представителя «Аэрофлота», компания направила сервису уведомление об изменении комиссии, но агрегатор решил расторгнуть договор. В условиях «внешнего давления» авиакомпания оптимизирует расходы, уточнили в пресс-службе.

«Для продвижения продукта и развития новых каналов продаж “Аэрофлот” планирует сосредоточиться на продвижении собственного сайта и мобильного приложения», — пояснил перевозчик. Сотрудничество прекратится с 1 мая 2020 года, уточняет издание.

Редакция vc.ru направила запрос и ждёт комментарий от Aviasales.

#новость #аэрофлот #победа #aviasales

Транспорт
Беспилотные электромобили, такси, дроны и транспорт будущего.
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11
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89 комментариев
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Машрум

4

Aviasales не жилец... 
Интересно, что станет  с сотрудниками, которых они уволят на Пхукете

Ответить

Александр Заслонов

Машрум
40

Полетят Аэрофлотом

Ответить

Сергей Медведев

Машрум
5

Aviasales не на одном Аэрофлоте держится, у них сегмент выше эконом класса, даже эконом стоит дороже чем у конкурнетов...
Так что.. ничего страшного не будте.  

Ответить

Машрум

Сергей
1

Аэрофлот и Победа, два основных перевозчика из/в России. Остальные мелочевка. 

Ответить

Ilshat Farkhutdinov

Машрум
1

S7 лидер по внутренним перевозкам)))

Ответить

Дмитрий Горкун

Ilshat
0

это давно? в 17-18 аэрофлот в 3 раза опережал S7. 

Ответить

Miguel

Дмитрий
0

Со вчерашнего дня: https://www.rbc.ru/business/20/04/2020/5e9d63759a79473da0985886

Ответить

Cashtan

Машрум
0

Это точно, учитывая, что тот же Аэрофлот до 1 августа свернул продажу по международным направлениям. Да и в целом по миру непонятно возобновление авиасообщения. Столько эти товарищи вряд ли на Пхукете прочилят без клиентов.

Ответить

Машрум

Cashtan
0

не ясно почему они все это время не развивались

Ответить

Alex Kuz

14

Никогда не брал билеты через агрегаторы, цену проверял через скайсканер, но билеты брал только на сайтах самих авиакомпаний. Потому как, если дело доходит до возврата, с авиакомпанией можно вопрос решить (один раз аэрофлот вернул всю сумму по невозвратному тарифу), а с агрегаторами вряд ли.

Ответить

Байкальский Вариант

Alex
9

мы как-то накосячили с фамилией пассажира, брали через агрегатор, написали как исправить, запросили 5000 рублей, мы уже хотели платить, но решили уточнить в самой авиакомпании, на что нам ответили, кто у вас запросил деньги? мы делаем это (исправление опечатки) бесплатно! вотакут...

Ответить

Nikita Solovyev

Байкальский
0

Вообще-то допускаются и с ошибками билеты, при условии что серия паспорта верна

Ответить

Sergey Popadyin

Alex
0

Alex, все верно, большинство так и делает

Ответить

Александр Антипов

Alex
0

Ну тут не поспоришь. Хотя это редкость и для самой компании. Вам просто повезло в данной ситуации, скорей всего.

Ответить

Miguel

Alex
0

Рейсы зарубежных а/к иногда получаются выгоднее через агрегаторы за счёт того, что они играют на курсовой разнице.

Ответить

Ilya Brin

12

Вероятно, появится что-то в духе Сбер.Авиа с тем же функционалом. Ctrl+C Ctrl+V (Cmd, если Mac)

Ответить

Машрум

Ilya
3

да сейчас этих агрегаторов, как грибы
у Тинькофф, у Майл,  у Ozon  и т.п.

Ответить

Илья Посаженников

Машрум
1

Да даже Wildberries зачем-то туда пошёл.

Ответить

Машрум

Илья
0

как зачем? Сделать можно за несколько месяцев, а потом сиди стриги деньги и ничего не делай

Ответить

Максим Красуцкий

Илья
0

Не до конца понимаю как это все устроено, но могу предположить ,что даже если выйти в ноль - как минимум дополнительная ликвидность. Некая масса бабла крутящаяся куда можно мохнатую лапу при необходимости запустить)

Ответить

Ilya Brin

Машрум
0

Ждём похожих новостей про них👍

Ответить

Машрум

Ilya
0

так и будет. Сначала все запустятся, потом все закроются :-)
Тинькофф первым

Ответить

Mikhail Grozovski

–1

Обещают ответ грохнуть. 

Ответить

Anton Reut

Mikhail
32

Что то они долго пишут слово П О Х У Й.

Ответить

Andrey Vasilev

Mikhail
2

СММ-щик рокетбанка то же самое писал.)

Ответить

Андрей Фролов

Mikhail
0

это же шутка про рокетбанк

Ответить

Ilya Vlasov

9

Ну, я так понимаю, Авиасейлс не будет продавать напрямую через Аэрофлот, а посредники типа onetwotrip и дальше смогут через них продавать билеты на аэрофлотовские рейсы.

Ответить

Aviasales

Ilya
3

Всё так :)

Ответить

Влад

9

Aviasales реально хороший агрегатор.

Ответить

Стартапер-пессимист

4

Зато менеджеры Aviasales столько вбухали в рекламу.

Ответить

Машрум

Стартапер-песси…
3

.бухали и вбухивали

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

4

Никогда не пользовался Авиасейлс...
Скасканнер работает лучше и сканирует все агрегаторы и сайты, так что, покуй 😁

Ответить

Вася Пражкин

Sergey
0

Вам настолько покуй, что Вы спецом зашли и написали здесь один из 10 комментариев за 5 лет?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Вася
0

Что за тупой вопрос? 🤦🏻‍♂️
Я постоянно читаю, не всегда пишу, а аккаунт недавно разблокирован... на нем была карма под 1000, я сидел с другого.
Я ответил вам на вопрос, ответ на который вас никак ипать не должен?

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Вася
–2

И я писал последние комменты сегодня, ПЯТЬ ДНЕЙ НАЗАД и в ноябре 19 года... с этого аккаунта.
Глаза помой от мочи

Ответить

Фабрика деда Мороза

3

Ничего сверхъестественное не произошло, при государственном бездонном финансировании Аэрофлот легко реализует «механику» продаж Авиасейла. Россия...

Ответить

Konstantin Timokhin

Фабрика
0

а что там за чудо механика? у аэрофлота вполне удобно покупать билеты на аэрофлот.

Ответить

Елена Королькова

2

Вот тебе и «онлайн не коснется». Всех касается. Херово оффлайну - херово всем. P.S. Я работаю в онлайне

Ответить

Машрум

Елена
–5

Онлайн не коснется. Коснется определенные компании вроде Avisales, которые последние годы не развивалась. Конкуренция же....

Ответить

Елена Королькова

Машрум
6

Откуда людям денег-то брать, чтобы покупать в онлайне?)) Поверьте - касается всех в той или иной степени.

Ответить

Машрум

Елена
–3

в онлайн другие принципы

Ответить

Pavel Golubev

Машрум
5

Ого, это какие такие другие принципы? Деньги сами появляются на счету, чтобы тратить онлайн?

Ответить

Машрум

Pavel
–2

деньги то никуда не делись из экономики. 

Ответить

Pavel Golubev

Машрум
1

Ах ты ж блин, ну сразу бы так и говорил.

В онлайне другие принципы, если онлайн - это онлайн микрозаймы. Точно!

Ответить

Машрум

Pavel
0

смышленный

Ответить

Shoo

Pavel
0

Постановляю: следующий год в онлайне живёт по другим принципам, за товары и услуги можно не платить. 

Ответить

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Li Bel

Елена
0

Вы забываете про бюджетников, продуктовый ритейл

Ответить

Елена Королькова

Li
0

Это исключения, я говорю в целом

Ответить

Anton Reut

Li
0

Питерским врачам подхватившим covid выплатят по 300 000 р.: https://yandex.ru/news/story/Medikam_zarazivshimsya_koronavirusam_zaplatyat_po_300_tysyach_rublej--7a0bac7f7495086d3d5e6ebdcbaf28d7?lr=2&lang=ru&stid=OVbzoDaRdDGcGwaeaUJe&persistent_id=94999279&rubric=Saint_Petersburg&from=region

Ответить

Никита Сотников

Машрум
2

коснулось, просто через месяц. веерный эффект.
Онлайн уже просел на процентов 20, и это только начало, к сожалению

Ответить

Елена Королькова

Никита
1

Вот и я о чем. С небольшой задержкой, но тем не менее.

Ответить

Pavel Doronin

2

Кстати, любопытно было бы почитать, как работают агрегаторы типа Aviasales, Skyscanner и подобные им (где бронирование билетов основной бизнес) в ситуации, когда все сидят по домам и даже перестают планировать путешествия на будущее. Ну и всякие Букинги и Островки.
Есть ли у них запас ресурсов на пережидание? Пивотнётся ли кто-нибудь и как?
Airbnb вот выпустил онлайн-впечатления, например, интересно, взлетит это или нет.

Ответить

Онлайн-Аптека

Pavel
0

У Букинга скорее всего есть запас ресурсов...

Ответить

ALENA LoveAir

Pavel
0

Бронируют дальние даты и продают страховки ... переквалифициРыВаются или Усе

Ответить

Bella Donn

2

Авиасейлз как и прочие посредники не нужны. Ранее летал в среднем раз в неделю, ни разу сало не находило интересные мне билеты. Гугл флайтс ищет моментально и имеет более продвинутую систему фильтров, рекомендую.

Классический rent seeker с убойно простой бизнес моделью, простейшим кодом на бэкендке все присыпанным крутым smm и озвучкой (да, маркетологи у них крутые). Никаких know-how в индустрию они не внесли, монополистом как убер не смогли стать нигде.  

Ответить

Анон Плиз

Bella
0

 простейшим кодом на бэкендке

Откуда дровишки? 😏

Ответить

Екатерина Бальестерос

0

Авиасейлс не принял новые условия Аэрофлота. Ну не принял и не принял, они же не только аэрофлотскими билетами торгуют. А Аэрофлот пусть сайт свой допилят и оптимизируют. 
...хотя кому сейчас вообще билеты вперлись, если полетов до 1 ноября не будет, условно говоря.

Ответить

Машрум

Екатерина
3

Не только Аэрофлот, но и Победа - а это основной трафик

Ответить

Александр Варламов

Машрум
0

А как вы думаете, сколько с этого "основного трафика" доход? Если Победа экономит на всём, то вряд ли они платят большую комиссию. А потеря 0,1% с билетов по 2000, вряд ли может кому-то навредить. Авиасейлс агрегатор - будут просто те же билеты от агентств продавать. 

Ответить

Машрум

Александр
0

никто не пойдет на сайт на котором не все предложения, и никто не пойдет на сайт, у которого цены выше чем везде

Ответить

Максим Мостовой

Машрум
1

я хожу на сайт аэрофлота в первую очередь и тольк потом на скайсканнер, если нет вариантов. Кто часто летает, лоялен к определенным ак

Ответить

Aleksey Goncharov

Александр
0

Отпугнёт часть клиентов. Если на скайсканере можно найти все билеты, а на авиасейлз только часть - многие пойдут туда, где есть выбор из всего

Ответить

Александр Варламов

Aleksey
0

Ну так флот то останется на авиасейлс, просто при переходе по ссылке будет открываться не его сайт, а агентства. Не уверен, что у скайсканера при таком поведении флота останется он напрямую. А с ценой, я думаю, всё там порешают, чтобы цена была норм для пользователей 

Ответить

Sergey Popadyin

1

Всяким ОЗОНам, стоит призадуматься над своим поведением с партнерами )

Хороший прецедент, как поставщик выкручивает яица маркетплейсу и ставит того на место.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Sergey
1

У Авиасейлс реально ценник высокий. Комиссия неадекватна, когда билет на 400-500 руб дороже, чем на сайте перевозчика.

Ответить

Алина Павлова

Sergey
2

Здравствуйте! Меня зовут Алина, я представитель Aviasales. Хотела бы напомнить, что мы не продаем билеты, а только показываем вам цены на них от наших партнеров — агентств и авиакомпаний. Соответственно, собственных наценок и комиссий у нас нет. Мы отображаем те цены, которые и устанавливают сами продавцы. 

Ответить

Li Bel

Алина
0

Если вы только показываете как тогда зарабатываете?

Ответить

Aviasales

Li
0

Зарабатываем на партнёрах (агентствах и авиакомпаниях), которые платят нам комиссию за их отображение у нас в поиске.

Ответить

Sergey Nikolaevich Gerasimov

Алина
0

Тогда это тем более доказывает, что вы обнаглевшие))) Особенно во время кризиса. Я не люблю АФЛ, но их понять можно, а вот вас - нет. Тем более, если сравнить с ценами, которые предлагает Скайсканеер 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

Ответить

Sergey Popadyin

Алина
0

Алина, мы знаем, что вас зовут Алина, рядом с аватаркой ваше имя, читать умеем.

Дайте лучше подробности по ситуации, многие же aviasales использовали в качестве пользователя, а кто-то по API и нам очень интересно.

Ответить

Pavel Golubev

Sergey
0

Масштаб несопоставим. Какой-то один из тысяч поставщиков и Озон.

Ответить

Гриша Булыжников

1

дальше история такая..смотрим билеты на авиасейлз..угу, угу..посмотрю на другом агрегаторе..опа, да тут аэрофлот и дешевле...куплю тут..

Ответить

Машрум

0

"В нынешней ситуации авиакомпания оптимизирует расходы." - эту фразу не понял.
Кто оптимизирует? Почему посыл запроса, это оптимизация

Ответить

Mikhail Grozovski

Машрум
2

Не хочет платить старую комиссию в этом канале продаж. 

Ответить

Машрум

Mikhail
0

так это Аэрофлот платил Aviasales?

Ответить

Li Bel

Машрум
0

Ну да, они Авиасейлс имеет % с проданных билетов

Ответить

Машрум

Li
0

Как же они планировали выжить? Авиакомпании в любой момент могли отозвать свои комиссии и начать развивать собственные сервисы

Ответить

Pavel Egorkin

Машрум
1

Билеты авиакомпаний в массе своей продаются через посредников которых, собственно, сало и аггрегирует. По итогу, ни пользователи ни сало ничего не потеряли.

Ответить

Li Bel

Машрум
0

Вот так и выживали...Реклама выручала наверно

Ответить

Машрум

Li
0

идиотизм...  крах был неизбежен

Ответить

Михаил Синицын

0

Думаю после кризиса они прибегут назад

Ответить

Dennis Gerasimov

Михаил
1

кто к кому в этой парочке, уточните плз ? 

Ответить

Михаил Синицын

Dennis
2

Аэрофлот к Сейлсу, там генерится трафик в хорошем объёме

Ответить

Anton Reut

Михаил
1

"после кризиса" - ну да, годика через три.

Ответить

Александр Графов

0

Интересен ответ Авиасейлс.

Ответить

Ivan Baidin

Александр
1

Скоро будет.

Ответить

ALENA LoveAir

0

Так афл агентскую комиссию полюбас убрал, вот агенты ВИП сервис или кто они там по юр доками и убрали шлюзы с asu in Gabriel

Ответить

Andrey

0

Если цена у агрегатора такая же как у авиакомпании или даже выше, то в чем смысл брать билет у агрегатора?

Ответить

Анон Плиз

0

Интересная ситуевина. Насколько я помню, билетные поисковики кукарекали, что:
1. показывают цены источников, без своей наценки; тем более, Аэрофлот, вроде, запрещает продавать свои билеты дешевле или дороже оф.сайта
2. при этом с кучей авиакомпаний (в основном, лоукостов) вынуждены возиться бесплатно, т.к. те не платят процент за лидов; мол, основной доход идет от агрегаторов, где билеты дороже, т.к. якобы сервис выше (ага, ага)

А тут новость: Победа перестала им башлять за трафик 

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