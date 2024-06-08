«АвтоВАЗ» устроил на завод в Тольятти 200 осуждённых к принудительным работам

[…] Есть и другие источники, в том числе и ФСИН. Хотя, конечно, к этому сначала относились очень осторожно. Но сейчас у нас около 200 человек работает по этой линии, по этой программе. И коллектив, наша команда да и сами сотрудники этим очень довольны. Я считаю, что это вполне приемлемое и своевременное решение было. Посмотрим, будем ли мы его тиражировать.
Чего не сделаешь, лишь бы зарплату нормальную не платить
думаешь, если на вазе поднять зарплату - получится удержать и без того несуразные цены на его тазы?
спасают от банкротства )
Всех иностранцев уже выгнали, видимо
Так это ещё что, они 23 лярда потратили, чтобы Ладу в малиновый цвет покрасить.))))
И назвали это разработкой.)))
Т.е. там такие зарплаты, что добровольно никто не идет, можно только принудительно загонять?
Да