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Таня Боброва
Транспорт

«АвтоВАЗ» устроил на завод в Тольятти 200 осуждённых к принудительным работам

Сначала относились к идее «осторожно», но коллектив и сами сотрудники «очень довольны».

  • Об этом рассказал в интервью телеканалу РБК президент компании Максим Соколов. Отвечая на вопрос о дефиците сотрудников, он отметил, что в 2023 году штат компании пополнился на рекордные 5700 человек, в 2024 году — почти 1000 человек трудоустроились на завод в Ижевске.
  • Ориентировочно до конца 2024-го планы по найму составляют ещё 4000 сотрудников. Компания ориентируется на трудовой рынок, в первую очередь, Тольятти, Самарской области, Приволжского федерального округа.

[…] Есть и другие источники, в том числе и ФСИН. Хотя, конечно, к этому сначала относились очень осторожно. Но сейчас у нас около 200 человек работает по этой линии, по этой программе. И коллектив, наша команда да и сами сотрудники этим очень довольны. Я считаю, что это вполне приемлемое и своевременное решение было. Посмотрим, будем ли мы его тиражировать.

Максим Соколов, президент «АвтоВАЗа»
  • О том, что «АвтоВАЗ» планирует привлечь к работе на предприятии в Самарской области приговорённых к принудительным работам, Соколов говорил летом 2023 года. Отвечая на вопрос, будут ли таким сотрудникам платить зарплату, он ответил «конечно».
  • В июле 2023-го Ozon запустил проект «Ozon без осуждения» по социальной адаптации осуждённых и собирался привлечь на работу на складах свыше 500 человек, которые были осуждены с мягким режимом отбывания наказания.
  • Всего к августу 2023-го, по данным ФСИН, 1700 российских организаций устроили более 26 тысяч осуждённых к принудительным работам.

#новости #автоваз

9
81
81 комментарий
Dan

Чего не сделаешь, лишь бы зарплату нормальную не платить

14
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Sergey Stepanchenko

думаешь, если на вазе поднять зарплату - получится удержать и без того несуразные цены на его тазы?

2
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Михаил Котов

спасают от банкротства )

1
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Дмитрий Шусов

Всех иностранцев уже выгнали, видимо

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Фронт борьбы с Авито

Так это ещё что, они 23 лярда потратили, чтобы Ладу в малиновый цвет покрасить.))))
И назвали это разработкой.)))

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Дичь Петрович

Т.е. там такие зарплаты, что добровольно никто не идет, можно только принудительно загонять?

11
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Ratmir Karaev

Да

5
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