Каршеринг планирует развивать сервис и по окончании «карантина».

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Каршеринг «Делимобиль» начал предлагать бизнесу свои автомобили и водителей для доставки заказов из магазинов. Об этом vc.ru рассказали в компании.

Тариф — от 2500 рублей за рабочую смену. Стоимость услуги зависит от количества автомобилей, водителей и других потребностей партнёра, уточнил представитель «Делимобиля».

Пока что сервис работает только в Москве. Первым партнёром компании стала сеть магазинов «Пятёрочка», которой нужны люди и транспорт для экспресс-доставки продуктов. За каждым автомобилем закреплены свои водители, на них компания оформляет пропуска.

В компании подчёркивают, что доставка — это отдельное направление бизнеса, которое сервис будет развивать и по окончании «карантина». Однако временный запрет на работу вынудил сервис быстро перестраиваться.

В ближайшее время «Делимобиль» начнёт работать с ещё одним крупным ритейлером, а также сервисом курьерской доставки — компаниям нужна помощь на фоне растущего количества заказов.

С 13 апреля в Москве была ограничена работа каршеринга, позже аналогичное решение на фоне пандемии Covid-2019 приняли власти Подмосковья и Санкт-Петербурга. «Карантин» продлится минимум до конца месяца.

16 апреля доставку посылок в Москве и Санкт-Петербурге запустил каршеринг YouDrive. К клиенту будет приезжать водитель и забирать посылку. Оформить доставку могут все пользователи сервиса. Компания также планировала сохранить доставку по завершении ограничений на работу.

Простой автомобилей в течение месяца обойдётся каждой каршеринговой компании в 500-700 млн рублей, рассказал vc.ru один из участников рынка. При стоимости 7 рублей за минуту и средней продолжительности поездки 35 рублей, а также 50-70 тысячах поездок в сутки, уточнил он.