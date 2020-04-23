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Из-за указа мэра Москвы сервис не имеет права работать до конца апреля.
23 апреля основатель Wheely Антон Чиркунов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить запрет на работу такси бизнес-класса. Текст обращения компания опубликовала на последней странице издания «Коммерсант».
10 апреля Собянин ограничил работу каршеринга и «сервисов перевозок по заказу», а позже продлил ограничения до конца месяца. Из-за юридических формальностей под запрет попали премиальные тарифы такси и сервис личных водителей Wheely: автомобили без белой и жёлтой оклейки работают по договорам фрахтования, а новые предписания этот класс перевозок не учитывают.
В обращении Чиркунов отметил, что запрет ставит компании на рынке в неравные условия.
13 апреля Wheely запустил услугу «Личный помощник» — с помощью приложения пользователи могли поручить водителю покупку продуктов и лекарств, доставку заказов из ресторанов или предметов первой необходимости.
Сколько пользователей воспользовались услугой и как это помогло компании на фоне запрета перевозок представители Wheely не уточняют.
А вообще все это отличная возможность спросить у Ликсутова, почему на премиальное такси лицензия не нужна, а на обычное нужна. Какого х., Ликсутов и Чиркунов? Давайте уже говорить о равенстве для всех перевозчиков - либо в одну, либо в другую сторону. Вы там уже определитесь. (простите, что не в Коммерсанте)
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