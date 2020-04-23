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Транспорт
Никита Евдокимов
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«Запрет противоречит здравому смыслу»: основатель Wheely обратился к Собянину через рекламу в «Коммерсанте» Материал редакции

Из-за указа мэра Москвы сервис не имеет права работать до конца апреля.

4 комментария
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23 апреля основатель Wheely Антон Чиркунов обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой отменить запрет на работу такси бизнес-класса. Текст обращения компания опубликовала на последней странице издания «Коммерсант».

10 апреля Собянин ограничил работу каршеринга и «сервисов перевозок по заказу», а позже продлил ограничения до конца месяца. Из-за юридических формальностей под запрет попали премиальные тарифы такси и сервис личных водителей Wheely: автомобили без белой и жёлтой оклейки работают по договорам фрахтования, а новые предписания этот класс перевозок не учитывают.

В обращении Чиркунов отметил, что запрет ставит компании на рынке в неравные условия.

Уважаемый мэр,

Цвет машины — поверхностная формальность.

Мэрия продлила до 1 мая запрет на работу повышенных классов во всех агрегаторах такси и перевозок по заказам. Только в нашем сервисе Wheely без доходов остались 2 800 водителей, а 87 000 пассажиров лишились привычного уровня сервиса и безопасности.

Почему нас оставили без работы? Потому что лицензия такси в Москве выдается не водителю, а транспорту: для ее получения достаточно покрасить автомобиль в желтый цвет, купить таксометр и оранжевую «шашку». Сравните с теми, кто занимается перевозками по заказам:

Как и в такси, наши водители уже давно обязаны проверять техническое состояние автомобилей перед выездом на линию. Как и в такси, наши водители должны проходить предрейсовый медицинский осмотр — Wheely всегда следит за этим. В отличие от такси, наши водители дополнительно обязаны страховать свою ответственность за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу пассажиров.

Весь наш автопарк не старше четырех лет: мы подключаем исключительно немецкие автомобили бизнес- и премиум-класса. Наши водители проходят многоуровневые тестирования на знание географии города и правил гигиены, а также проверку на отсутствие судимости. Мы обеспечиваем более высокий уровень безопасности, чем это требуется законом.

В марте Wheely самостоятельно ввел стандарты гигиены: дезинфекция всех «точек соприкосновения» в салоне после каждой поездки, полная дезинфекция автомобиля — два раза в день, средство для рук и одноразовые салфетки для пассажиров — при каждой поездке.

Последние 10 лет Wheely инвестировал в реальное качество — мы делали сверх любых норм и практик, потому что в нахождении выше нормы как раз заключается суть нашего бизнеса. Клиенты, среди которых в том числе сотрудники стратегических предприятий и учреждений, отказались от личных водителей в пользу гарантии стабильного сервиса с нашей стороны. Они доверили нам свою логистику и безопасность, а в самый ответственный момент нас лишили возможности исполнить свои обязательства перед ними.

Я прошу вас оценить ситуацию объективно и отменить запрет, потому что он не учитывает специфику работы премиальных сервисов, лишает водителей заработка, а пассажиров — безопасного и надежного способа передвижения по городу, а также ставит в неравные и неконкурентные условия компании на рынке. За эти две недели мы, из-за отстающих от действительности формальностей, несправедливо потеряем доверие клиентов, которое зарабатывали на протяжении многих лет.

Обращение Антона Чиркунова

13 апреля Wheely запустил услугу «Личный помощник» — с помощью приложения пользователи могли поручить водителю покупку продуктов и лекарств, доставку заказов из ресторанов или предметов первой необходимости.

Сколько пользователей воспользовались услугой и как это помогло компании на фоне запрета перевозок представители Wheely не уточняют.

#wheely #бизнеснакарантине

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4 комментария
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Mikhail Grozovski

3

А вообще все это отличная возможность спросить у Ликсутова, почему на премиальное такси лицензия не нужна, а на обычное нужна. Какого х., Ликсутов и Чиркунов? Давайте уже говорить о равенстве для всех перевозчиков - либо в одну, либо в другую сторону. Вы там уже определитесь. (простите, что не в Коммерсанте)

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Комментарий удален

Mika

0

Надо тоже чего нибудь Сергею Семеновичу написать.

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Andrey Vasilev

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Солидные господа желают кататься.

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Valera Rybakoff

0

На коленях надо просить. 😁

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