В надежде компенсировать падение спроса и потерю выручки компании запускают доставку, а водители становятся «личными помощниками».

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В Москве и Санкт-Петербурге до мая приостановлена работа каршеринга. В столице под запрет попали премиальные тарифы такси и сервис личных водителей Wheely, так как машины работают по договору фрахтования.

Из-за ограничений и падения спроса сервисы ищут способы адаптироваться. Они предлагают услуги доставки посылок и продуктов, а также персональных помощников. По мнению эксперта, такие меры помогают компенсировать только 10% потерянной выручки.

Представители «Ситимобил», «Яндекс.Такси», Gett, Wheely и YouDrive рассказали vc.ru о первых результатах работы новых услуг и поделились планами по их развитию после кризиса.

Трансформация сервисов

Спрос на услуги такси с начала введения ограничительных мер упал на 70–80% по России, рассказывает представительница сервиса Gett Екатерина Шумова. Снижение количества заказов подтверждают «Яндекс.Такси» и «Ситимобил».

Каршеринг YouDrive был вынужден полностью остановить работу в Москве и других регионах из-за запрета местных властей.

Из-за указа мэра Москвы об ограничении работы «сервисов перевозок по заказу» под запрет попали сервис по вызову личного водителя Wheely и премиальные тарифы «Ситимобил» и «Яндекс.Такси». Работать могут только машины такси с белой или жёлтой оклейкой, у водителей Wheely таких знаков нет.

Чтобы компенсировать потери, сервисы запускают и развивают новые типы услуг, и первым таким направлением стала доставка посылок через водителя.

Так, у сервиса Gett доставка существует уже четыре года, но с середины марта 2020 года и к 24 апреля этот сегмент вырос в пять раз по количеству заказов и в три раза — по выручке. Абсолютные показатели в компании не раскрывают.

Как рассказывает представительница «Яндекс.Такси» Ася Паноян, до марта доставка в сервисе развивалась как эксперимент, но в новых условиях спрос на услугу быстро растёт. Впрочем, конкретные показатели в компании не раскрывают.

В Wheely пользователи ещё до ограничений могли попросить водителей заехать за продуктами, встретить родителей, отвезти цветы или документы. Сейчас сервис ввёл для этого отдельный тариф «Ассистент».

Сейчас «Ситимобил» также позволяет отправить посылку. По данным сервиса, чаще всего пользователи оформляют доставку для передачи вещей, продуктов, покупок из магазина или же для отправки заказа клиенту своего бизнеса.

YouDrive сделал курьерами своих сотрудников из подрядных организаций (например, автомойки и автомастерские) и техников, которые обычно перегоняют машины.

Вторым направлением стало активное сотрудничество в сегменте b2b.

Например, YouDrive договорился о сотрудничестве с сервисом экспресс-доставки продуктов «Самокат» и ведёт переговоры со «Сбермаркетом». «Яндекс.Такси» доставляет товары из «ВкусВилл», «Леруа Мерлен» и других магазинов и добавил бесплатное подключение доставки для малого бизнеса.

Дополнительно сервисы стараются поддерживать борьбу с Covid-19. «Ситимобил» и Gett бесплатно развозят доноров крови в некоторых регионах России. Сервис «Яндекс.Такси» выделил свыше 600 млн рублей для обеспечения водителей дезинфицирующими средствами, организации парка для развоза медицинских служб и других методов борьбы с Covid-19.

Эффективны ли новые услуги

«Безусловно, полностью восполнить потери от простоя машин невозможно, — заключает директор по связям с общественностью YouDrive Диана Лавшук. — Но мы рассчитываем, что доставка покроет расходы на зарплаты, аренду и другие моменты, кроме лизинговых платежей».

Новые услуги — логичная реакция рынка на падение спроса, но они восполняют только 10% потери выручки в целом, считает руководитель центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус. Тем не менее для каршеринга и премиальной перевозки пассажиров это единственная возможность удержаться на плаву в период ограничений.

Услуга доставки — это всегда «антикризисная мера», с восстановлением рынка её роль кардинально снижается. Это связано прежде всего с необходимостью возложения на водителя такси юридической материальной ответственности за перевозимый товар. Станислав Швагерус руководитель центра компетенций МЕФТ

Он также добавляет, что доставка на такси дешевле, чем перевозка пассажиров, и водители такси выполняют несвойственные им курьерские функции. Поэтому заказы с доставкой агрегаторы вынуждены делать обязательными к исполнению под угрозой снижения рейтинга водителей.

Представители Gett, «Яндекс.Такси» отметили, что тариф доставки подключается партнёрами по желанию. Представитель «Яндекс.Такси» также уточнил, что после пандемии Covid-19 водители также смогут сами выбрать, в каком тарифе им работать.

Ожидания после снятия ограничений

«Ситимобил» рассчитывает выйти из кризиса «более развитой» компанией. «Люди вернутся к привычному образу жизни, и мы готовимся к резкому росту спроса на услуги такси», — рассказал пресс-секретарь «Ситимобил» Георгий Лобушкин.

Иного мнения придерживаются в Gett: после снятия режима изоляции спрос будет расти постепенно — в зависимости от региона и тарифов.

По мнению Gett, спрос после снятия требований по изоляции будет расти постепенно и будет зависеть от региона и класса.

По нашим оценкам, в среднем с момента снятия ограничительных мер потребуется около 10 недель для восстановления до уровня, соответствующего общему снижению доходов населения (15–20%). В дальнейшем спрос будет восстанавливаться параллельно с экономикой страны. Екатерина Шумова директор по коммуникациям Gett