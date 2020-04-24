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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Власти Москвы пообещали допустить к работе во время «карантина» премиальные такси при соблюдении ими требований Материал редакции

Ранее основатель сервиса личных водителей Wheely обратился к мэру столицы с просьбой отменить запрет на работу.

33 комментария
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Мэрия Москвы разработала условия возвращения во время «карантина» на рынок перевозок премиальных и люксовых такси, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике Владимира Ефимова.

Условия схожи с теми, что предъявляются к такси экономкласса, пояснил чиновник: передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок. Компании также обязаны еженедельно отчитываться перед Роспотребнадзором и департаментом транспорта о санитарных мероприятиях, уточнил агентству замруководителя дептранса Дмитрий Пронин.

Ефимов добавил, что допуск премиальных такси и сервисов с личными водителями обсуждался на заседании экономического штаба мэрии. «Требования адаптированы к перевозчикам и не касаются цвета автомобиля», — цитирует чиновника информагентство.

10 апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин в рамках «карантина» ограничил работу каршеринга и «сервисов перевозок по заказу». Под запрет попали премиальные тарифы такси и сервис личных водителей Wheely.

23 апреля 2020 года основатель Wheely Антон Чиркунов через рекламу в газете «Коммерсантъ» обратился к Собянину с просьбой отменить запрет на работу такси бизнес-класса. «Цвет машины — поверхностная формальность», — подчеркнул он.

#новость #такси #wheely

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33 комментария
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Sergey Ontime

8

Как вообще в запрете могли дифференцировать перевозки типа такси в зависимости от тарифа/класса?

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Mikhail Grozovski

Sergey
2

Есть лицензия — можно, нет — нельзя. 

Ответить

Sergey Ontime

Mikhail
1

Так вышло, понятно. Но да, был вопрос до этого: А что раньше без лицензий можно было?

Ответить

Mikhail Grozovski

Sergey
1

Про это я спрашиваю в соседней статье ;-) Не просто можно было, а хотят снова разрешить!

Ответить

Анастасия Антоненко

Mikhail
1

А что гарантирует лицензия? 

Ответить

Mikhail

Анастас…
0

Ничего. А можно для обычного такси ее тоже отменить? Или вы не у меня спрашиваете, а у московского правительства? Могу тогда его логику объяснить. 

Ответить

Анастасия

Mikhail
0

Интересно послушать вашу трактовку их логики:)

Ответить

Mikhail

Анастас…
0

Она в бумагах описана. У лицензии есть перевозчик, на которого они хотят возложить соблюдение эпид. правил. Не протер водитель машину после каждой поездки — гигантский штраф перевозчику. 

Ответить

Анастасия

Mikhail
0

Жаль, что так не работает как на бумагах. И получается, что самый безопасный сервис без лицензии из-за цвета машин. 

Ответить

Mikhail

Анастас…
0

Нет, потому что не лицензии. По-моему, это разумная плата за то, что правительство закрывает глаза на работу сервиса по перевозки пассажиров без лицензии. А ещё нечестное преимущество ;-(

Ответить

Анастасия

Mikhail
0

Для лизенции такси нужна желтая машина в Москве (или белая с желтой и серой полосой в области), а также «шашечки» на боковых поверхностях кузова и оранжевый фонарь.
Премиум сервисы не красят машины в желтый цвет, и клиенты ожидают получить машину без оранжевого фонаря. Поэтому работают по другой модели («перевозки по заказу»), которая предусмотрена в законе, и где более высокие требования (например страхование пассажиров).

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Mikhail

Анастас…
0

Ну, Анастасия, как же так? Вам шашечки или ехать? Вы хотите сказать, что мои Солярисы и Рио рождаются уже белыми в полоску? Нет. Меня заставляют их такими делать, чтобы получить лицензию. Заметьте, не дают заказы, потому что машина полосатая, а дают заказы потому что есть лицензия. А чтобы ее получить, надо переклеить машину. То есть меня заставляют это делать. А ваши машины чем лучше? Они как-то по-другому перевозят пассажиров?

Ответить

Анастасия

Mikhail
0

Машины Wheely это вообще другой сегмент перевозок, не конкурент солярисам и рио. Пассажиры не хотят желтую машину и их можно понять. Лицензия, к сожалению, никого не спасала от сонных водителей и прочих проблем.

Ответить

Mikhail

Анастас…
0

Согласен с вами, золотые слова! Отменяем лицензии для всех тогда? Почему только для вас? Опять же вы к этому цвету привязались. Не понимаю, почему. По Москве миллиард цветных машин ездит с лицензией и миллиард белых в полосочку седанов бизнес-класса. 

Ответить

Анастасия

Mikhail
0

Я считаю, что лицензию не надо привязывать к цвету машин. Пусть у всех будет возможность ее получить. Главное, что происходит в салоне.

Ответить

Mikhail

Анастас…
0

Окей, вы за получение бизнесом лицензий? В рекламе не видел этого. А что в салоне происходит?

Ответить

Pavel Voronkov

Mikhail
0

Разница все же есть. Таски это услуга, премиум же работает скорее как аренда с водителем., также как и машины ритуала и другие перевозки. Такси с лицензией имеет право передвигаться по выделенной полосе, и парковаться в специальных местах бесплатно. У других перевозчиков этого нет.
Медосмотр, путевые листы есть и у тех и у других.

Ответить

Mikhail

Pavel
0

Павел, нету у них медосмотра ;-) Не распространяется на них закон о такси. Вопрос — почему?

Ответить

Pavel Voronkov

Mikhail
0

На корпоративные парки распространяется, и не важно для чего машина есть в парке компании, а штатная единица называется водитель.

Ответить

Dmitry Semenikhin

Sergey
0

Просто премиум по фрахтованию работает

Ответить

Mikhail Grozovski

Dmitry
0

И шо? Я тоже хочу. 

Ответить

Дмитрий Багадов

1

Собирают информацию о передвижениях премиум клиентов

Ответить

Михаил Сметанников

Дмитрий
4

Им самим не на чем ездить)

Ответить

Дмитрий Багадов

Михаил
1

Им это кому?

Ответить

Михаил Сметанников

Дмитрий
0

Властям

Ответить

Михаил Синицын

–3

Всем добра

Ответить

Вилен Базиян

0

Так вроде все такси и так работают.

Ответить

Mikhail Grozovski

Вилен
0

А это ж не такси ;-)

Ответить

Сергей Камянецкий

0

Wheely ликуют)

Скорее это намек, что самокарантин продлится ...

Ответить

Sergei Timofeyev

Сергей
0

No doubt

Ответить

Sergey Ontime

0

_

Ответить

Дмитрий Корнеев

0

Спасите Вилли. Аплодисменты.Занавес.

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Artemy

0

Что бы ему еще написать?

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