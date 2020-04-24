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Ранее основатель сервиса личных водителей Wheely обратился к мэру столицы с просьбой отменить запрет на работу.
Мэрия Москвы разработала условия возвращения во время «карантина» на рынок перевозок премиальных и люксовых такси, передаёт ТАСС со ссылкой на заместителя мэра по экономической политике Владимира Ефимова.
Условия схожи с теми, что предъявляются к такси экономкласса, пояснил чиновник: передавать в навигационную систему Москвы данные о водителях и маршрутах поездок. Компании также обязаны еженедельно отчитываться перед Роспотребнадзором и департаментом транспорта о санитарных мероприятиях, уточнил агентству замруководителя дептранса Дмитрий Пронин.
Ефимов добавил, что допуск премиальных такси и сервисов с личными водителями обсуждался на заседании экономического штаба мэрии. «Требования адаптированы к перевозчикам и не касаются цвета автомобиля», — цитирует чиновника информагентство.
10 апреля 2020 года мэр Москвы Сергей Собянин в рамках «карантина» ограничил работу каршеринга и «сервисов перевозок по заказу». Под запрет попали премиальные тарифы такси и сервис личных водителей Wheely.
23 апреля 2020 года основатель Wheely Антон Чиркунов через рекламу в газете «Коммерсантъ» обратился к Собянину с просьбой отменить запрет на работу такси бизнес-класса. «Цвет машины — поверхностная формальность», — подчеркнул он.
Как вообще в запрете могли дифференцировать перевозки типа такси в зависимости от тарифа/класса?
Есть лицензия — можно, нет — нельзя.
Так вышло, понятно. Но да, был вопрос до этого: А что раньше без лицензий можно было?
Про это я спрашиваю в соседней статье ;-) Не просто можно было, а хотят снова разрешить!
А что гарантирует лицензия?
Для лизенции такси нужна желтая машина в Москве (или белая с желтой и серой полосой в области), а также «шашечки» на боковых поверхностях кузова и оранжевый фонарь.
Премиум сервисы не красят машины в желтый цвет, и клиенты ожидают получить машину без оранжевого фонаря. Поэтому работают по другой модели («перевозки по заказу»), которая предусмотрена в законе, и где более высокие требования (например страхование пассажиров).
Ну, Анастасия, как же так? Вам шашечки или ехать? Вы хотите сказать, что мои Солярисы и Рио рождаются уже белыми в полоску? Нет. Меня заставляют их такими делать, чтобы получить лицензию. Заметьте, не дают заказы, потому что машина полосатая, а дают заказы потому что есть лицензия. А чтобы ее получить, надо переклеить машину. То есть меня заставляют это делать. А ваши машины чем лучше? Они как-то по-другому перевозят пассажиров?
Разница все же есть. Таски это услуга, премиум же работает скорее как аренда с водителем., также как и машины ритуала и другие перевозки. Такси с лицензией имеет право передвигаться по выделенной полосе, и парковаться в специальных местах бесплатно. У других перевозчиков этого нет.
Медосмотр, путевые листы есть и у тех и у других.
На корпоративные парки распространяется, и не важно для чего машина есть в парке компании, а штатная единица называется водитель.
Просто премиум по фрахтованию работает
Собирают информацию о передвижениях премиум клиентов
Им самим не на чем ездить)
Так вроде все такси и так работают.
Wheely ликуют)
Скорее это намек, что самокарантин продлится ...
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