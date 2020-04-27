Пользователь может выбрать машину, рассчитать и оформить кредит и получить автомобиль на дом.

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«BMW Group Россия» запустила сервис для онлайн-продаж автомобилей — в нём можно выбрать модель и комплектацию, рассчитать и получить кредит с помощью BMW Bank, внести предоплату или полностью оплатить покупку и оценить автомобиль в trade-in. По данным компании, это первая в России услуга онлайн-продаж полного цикла.

При покупке можно получить видеоконсультацию с экспертом BMW, а также воспользоваться онлайн-конфигуратором сделки — он показывает цену исходя из конкретных условий.

После выбора автомобиля и оплаты покупки с пользователем свяжется специалист дилерского центра для уточнения деталей.

У части дилеров также можно заказать доставку автомобиля на указанный адрес. Сейчас купить автомобиль онлайн можно на сайтах российских дилеров BMW, а до конца апреля услуга появится на сайте bmw.ru.