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Пользователь может выбрать машину, рассчитать и оформить кредит и получить автомобиль на дом.
«BMW Group Россия» запустила сервис для онлайн-продаж автомобилей — в нём можно выбрать модель и комплектацию, рассчитать и получить кредит с помощью BMW Bank, внести предоплату или полностью оплатить покупку и оценить автомобиль в trade-in. По данным компании, это первая в России услуга онлайн-продаж полного цикла.
При покупке можно получить видеоконсультацию с экспертом BMW, а также воспользоваться онлайн-конфигуратором сделки — он показывает цену исходя из конкретных условий.
После выбора автомобиля и оплаты покупки с пользователем свяжется специалист дилерского центра для уточнения деталей.
У части дилеров также можно заказать доставку автомобиля на указанный адрес. Сейчас купить автомобиль онлайн можно на сайтах российских дилеров BMW, а до конца апреля услуга появится на сайте bmw.ru.
Размер предоплаты и доступность полной оплаты зависит от дилера, рассказали в компании. Оплатить покупку можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.
А на скидку теперь уламывать в онлайн чате?)
Ну и отлично. Давно было пора. Остальные тоже может подтянутся. Вопрос только, пролезет ли покупка по Apple Pay в лимиты? Ну там несколько миллионов если. Я просто диванный покупатель.
Главный вопрос: как в этом сервисе советоваться со старшим менеджером и «скидку» делать?)) и самое главное - впаривать страховку по завышенной цене ?
А кэшбэк есть?
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