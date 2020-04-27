Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Голосовой помощник выкупил
компанию-создателя
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Лиана Липанова
891

BMW запустила в России сервис для онлайн-продаж автомобилей Материал редакции

Пользователь может выбрать машину, рассчитать и оформить кредит и получить автомобиль на дом.

12 комментариев
В закладки

«BMW Group Россия» запустила сервис для онлайн-продаж автомобилей — в нём можно выбрать модель и комплектацию, рассчитать и получить кредит с помощью BMW Bank, внести предоплату или полностью оплатить покупку и оценить автомобиль в trade-in. По данным компании, это первая в России услуга онлайн-продаж полного цикла.

При покупке можно получить видеоконсультацию с экспертом BMW, а также воспользоваться онлайн-конфигуратором сделки — он показывает цену исходя из конкретных условий.

После выбора автомобиля и оплаты покупки с пользователем свяжется специалист дилерского центра для уточнения деталей.

У части дилеров также можно заказать доставку автомобиля на указанный адрес. Сейчас купить автомобиль онлайн можно на сайтах российских дилеров BMW, а до конца апреля услуга появится на сайте bmw.ru.

Размер предоплаты и доступность полной оплаты зависит от дилера, рассказали в компании. Оплатить покупку можно с помощью банковской карты, Apple Pay или Google Pay.

#bmw #новость

Лиана Липанова
+15 516
5
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","bmw"], "comments": 12, "likes": 1, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 123270, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 27 Apr 2020 11:34:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на vc.ru
Сервисы
Семь сервисов, которые помогут техподдержке решать проблемы, а не создавать их
Пока коронавирус медленно и верно загоняет бизнес в кризис, самое время начать уменьшать издержки. Сегодня я расскажу…
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
12 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Даниил Пискурёв

6

А на скидку теперь уламывать в онлайн чате?)

Ответить

Nick

Даниил
0

Фото на коленях надо скидывать =)

Ответить

Даниил Лепетков

Даниил
0

Раньше я скидку по телефону спрашивал, не вижу проблем

Ответить

Юрий Белоножкин

0

Ну и отлично. Давно было пора. Остальные тоже может подтянутся. Вопрос только, пролезет ли покупка по Apple Pay в лимиты? Ну там несколько миллионов если. Я просто диванный покупатель.

Ответить

Ilgar Dadashov

Юрий
1

Так в Apple Pay нет лимитов, они банком устанавливаются.

Ответить

Женя Онищук

Юрий
0

Приложил пальчик не туда и всё

Ответить

Сергей Камянецкий

0

Главный вопрос: как в этом сервисе советоваться со старшим менеджером и «скидку» делать?)) и самое главное - впаривать страховку по завышенной цене ?

Ответить

Никита Вдовин

0

осталось VR тест-драйв сделать чтобы полностью закрыть вопрос)

Ответить

Maxim Petrov

0

Ждём подписку на баварцев 🧐

Ответить

Alexey Burlakov

0

А кэшбэк есть?

Ответить

Ruslan Ruslan

Alexey
0

это зависит от банка, выпустившего карту покупателя

Ответить

Dmitry Ryzhkov

–1

Из серии, торг у капота😂

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

vc.ru
Подписан
Отписаться
Шпаргалка: что проверить в материале перед публикацией, чтобы он выглядел опрятно​
И почему это важно. Разобрали типичные проблемы пользователей — добавляйте в закладки.
0
hh.ru
Подписан
Отписаться
hh.ru запустил техподдержку работодателей через мессенджеры
В форму регистрации на сайте и в мобильной приложении hh.ru добавлена функция техподдержки в мессенджерах WhatsApp и Vi…
0
Talkbank
Подписан
Отписаться
Виртуальный банк TalkBank запустил для самозанятых первый сервис в мессенджерах
Работать на себя — мечта многих, однако не все понимают, как правильно организовать свою деятельность. Где регистрирова…
1

Показать еще

Лучшие комментарии
Денис Семенов
за день
А сменить место работы-жилья можно будет один раз в год. На Юрьев день.
Два российских банка организовали места для жизни сотрудников в офисе
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Alexey Burlakov

BMW запустила в России сервис…

Даниил Лепетков

BMW запустила в России сервис…

Mika

PepsiCo приостановила рекламную…

selecadm

«Рокетбанк» отменяет…

Сослан Сакшин

«Рокетбанк» отменяет…

Ilgar Dadashov

BMW запустила в России сервис…

Key Lansky

Сервисы безналичного приема…

Laugh Radiant

«Рокетбанк» отменяет…

Anton Smets

Травля Регины Тодоренко…

Leo Uvarov

Билл Гейтс предупредил об…

Павел Данилов

«Альфа-банк» ввёл комиссию за…

Эдуард Богомаз

Как коммуницировать с…

Руслан Литвинов

Слишком красиво, много…

Genrih Grigoryan

PepsiCo приостановила рекламную…

Тинькофф

Две просьбы Тинькофф банку…

selecadm

«Рокетбанк» отменяет…

badResistor

«Рокетбанк» отменяет…

Maxim Petrov

BMW запустила в России сервис…

Никита Вдовин

BMW запустила в России сервис…

Andrey Kulakov

«М.Видео-Эльдорадо» впервые…