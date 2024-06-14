«Яндекс» объединит разработку беспилотных автомобилей и роботов-курьеров под брендом «Автономный транспорт»

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент. О решении развивать оба проекта в рамках одного направления под единым брендом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердил vc.ru источник, знакомый с бизнесом компании.Команда «Автономного транспорта» будет разрабатывать ПО и «компоненты для беспилотного транспорта», а также создавать автономные автомобили и роботов. Работа ведётся в Москве.Для роботов «Яндекс» уже делает подвески, шасси, корпуса, бортовые компьютеры, ультразвуковые датчики, съёмные батареи, камеры, а также электронные блоки управления колёсами и периферийной механикой.Источник фото: «Яндекс»«Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019-го он открыл офис разработки в Израиле, чтобы научить их распознавать мотоциклы, а также ориентироваться на круговых перекрёстках. В 2020 году начал тестировать машины на дорогах в США, в том числе без человека за рулём (в марте 2022-го тесты прекратились).В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023-го «Яндекс» рассказал, что пробно запустил роботакси в Ясенево: вместе с клиентом ездил испытатель. Тогда же компания начала тестировать сервис в Белграде, а осенью — в Сочи.Беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов «Яндекс» представил в 2019-м. На июнь 2024 года они работают в Москве, Иннополисе, на курорте «Красная Поляна» и в Мурино в Ленобласти. Компания говорила, что в 2024-м хочет увеличить флот вдвое.В ноябре 2022 года совет директоров нидерландской Yandex N.V. объявил о планах разделить бизнес «Яндекса» на российский и международный. Yandex Self Driving Group хотели выделить в самостоятельную зарубежную компанию.В сентябре 2023 года СМИ сообщили, что структура возобновила работу над беспилотниками в США под новым брендом — Avride. А российское юрлицо «Яндекс Беспилотные технологии» передало права на часть изобретений другой структуре «Яндекса» — ООО «Лаборатория Алисы».#новости #яндекс
"В каждом модуле «Автономного транспорта» будет сидеть по пенсионеру, который будет крутить педали. Таким образом будет решена и проблема автономности, и задача трудоустройства пенсионеров".
это уже пройденный этап. Такой ИИ есть у Amazon. Их супер пупер магазины Just Walk Out мониторили тысячи индусов по факту)
Только как правило будут требовать от трёх лет опыта работы
Ну кстати, почему бы просто не разработать систему дистанционного вождения. И пусть сидят пенсионеры, главное чтобы она смогла плавно остановиться в случае обрыва связи
ну и то и то беспилотный транспорт, так что почему нет) особенно если это снизит какие то затраты
хочет увеличить флот вдвое.Флот роботов-курьеров. Не знаю почему, но мне это кажется смешным)