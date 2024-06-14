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vc.ru
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Полина Лааксо
Транспорт

«Яндекс» объединит разработку беспилотных автомобилей и роботов-курьеров под брендом «Автономный транспорт»

Компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака в Роспатент.

  • О решении развивать оба проекта в рамках одного направления под единым брендом сообщило ТАСС со ссылкой на источник. Информацию подтвердил vc.ru источник, знакомый с бизнесом компании.
  • Команда «Автономного транспорта» будет разрабатывать ПО и «компоненты для беспилотного транспорта», а также создавать автономные автомобили и роботов. Работа ведётся в Москве.
  • Для роботов «Яндекс» уже делает подвески, шасси, корпуса, бортовые компьютеры, ультразвуковые датчики, съёмные батареи, камеры, а также электронные блоки управления колёсами и периферийной механикой.
Источник фото: «<a href="https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2019/11/07/815680-yandex-robot-kurer" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Яндекс</a>»
Источник фото: «Яндекс»
  • «Яндекс» тестирует беспилотные автомобили с 2017 года. В июне 2019-го он открыл офис разработки в Израиле, чтобы научить их распознавать мотоциклы, а также ориентироваться на круговых перекрёстках. В 2020 году начал тестировать машины на дорогах в США, в том числе без человека за рулём (в марте 2022-го тесты прекратились).
  • В России первые испытания прошли в 2018 году в Иннополисе и Москве. В июне 2023-го «Яндекс» рассказал, что пробно запустил роботакси в Ясенево: вместе с клиентом ездил испытатель. Тогда же компания начала тестировать сервис в Белграде, а осенью — в Сочи.
  • Беспилотных роботов-курьеров для перевозки небольших грузов «Яндекс» представил в 2019-м. На июнь 2024 года они работают в Москве, Иннополисе, на курорте «Красная Поляна» и в Мурино в Ленобласти. Компания говорила, что в 2024-м хочет увеличить флот вдвое.
  • В ноябре 2022 года совет директоров нидерландской Yandex N.V. объявил о планах разделить бизнес «Яндекса» на российский и международный. Yandex Self Driving Group хотели выделить в самостоятельную зарубежную компанию.
  • В сентябре 2023 года СМИ сообщили, что структура возобновила работу над беспилотниками в США под новым брендом — Avride. А российское юрлицо «Яндекс Беспилотные технологии» передало права на часть изобретений другой структуре «Яндекса» — ООО «Лаборатория Алисы».

#новости #яндекс

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10 комментариев
Буквоед

"В каждом модуле «Автономного транспорта» будет сидеть по пенсионеру, который будет крутить педали. Таким образом будет решена и проблема автономности, и задача трудоустройства пенсионеров".

1
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Андрей Комягин

это уже пройденный этап. Такой ИИ есть у Amazon. Их супер пупер магазины Just Walk Out мониторили тысячи индусов по факту)

1
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Rafa Ramazanoff

Только как правило будут требовать от трёх лет опыта работы

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Берик Павлов

Ну кстати, почему бы просто не разработать систему дистанционного вождения. И пусть сидят пенсионеры, главное чтобы она смогла плавно остановиться в случае обрыва связи

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nochnoy.ru
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Максим Егоров

ну и то и то беспилотный транспорт, так что почему нет) особенно если это снизит какие то затраты

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Неуловимый Кабачок

хочет увеличить флот вдвое.Флот роботов-курьеров. Не знаю почему, но мне это кажется смешным)

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