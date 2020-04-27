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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Ведомости»: «Аэрофлот», S7 и другие крупные авиакомпании подняли цены на билеты в апреле-мае на 50-110% Материал редакции

Перевозчики поднимают цены на билеты по России на фоне снижения пассажиропотока и временного ухода «Победы», которая сдерживала тарифы.

  • В апреле билеты крупнейших авиакомпаний России — S7, Utair, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» — с вылетом в апреле-мае 2020 года из Москвы стали стоить на 50-110% больше, чем стоили в марте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на системы бронирования перевозчиков.

  • Самый дешёвый билет на самолёт «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург на апрель-май подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей, в Волгоград — с 3400 до 6900 рублей, отмечает газета. На 50-80% выросли цены на билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень.

  • Подорожали билеты и у других перевозчиков, но они на несколько сотен рублей дешевле, чем у «Аэрофлота», уточняют «Ведомости». Самые низкие цены — у Utair, выяснило издание.
  • Сейчас авиакомпании, которые лишились возможности летать за границу из-за коронавируса, управляют ценами на перелёты по России в ручном режиме, рассказал газете сотрудник одной из авиакомпаний. Перевозчики также учли временный уход «Победы», которая сдерживала цены конкурентов, рассказали «Ведомостям» в другой авиакомпании.
  • Лоукостер «Победа» приостановил продажу билетов с вылетом в период с 1 апреля по 31 мая 2020 года, объяснив отмену перелётов пандемией Covid-2019. Российские власти запретили авиасообщение с другими странами с 27 марта.

#новость #аэрофлот #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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28 комментариев
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Arthur Niazyan

9

Много пассажиров - захлёбывемся, не справляемся, поднимаем цены
Мало пассажиров - скучно, безлюдно, поднимаем цены

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Владимир Толстиков

Arthur
6

Пассажиров в самый раз — смотрим, все привыкли к текущим ценам, значит можно поднимать

Ответить

alex twit

–5

https://cdn3.static1-sima-land.com/items/2734164/0/700.jpg?v=1518087759

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Sergey Ontime

alex
12

Не разводите тут одноклассники с дзеном.

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Сергей Ноздрин

Sergey
0

Оценил на 5+

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ILoveVC

alex
1

Класс!

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Oleg Oleg

5

Почему ты откомментировать это события цензурными словами у меня не получается.
Как деньги за билеты возвращать, которые я купил ещё в прошлом году так они предлагают ваучер.

Ответить

Mikhail Shamov

Oleg
8

Вам хоть ваучер предлагают.
У меня мама должна была отдыхать в санатории в мае. Путёвку забронировали с оплатой на месте, дополнительно купил билеты на сайте Аэрофлота. Путёвку санаторий аннулировал, потому что до 1 июня всё закрыто, а вот Аэрофлот деньги за билеты возвращать не хочет, тариф невозвратный, а мамина ситуация "не является ситуацией для вынужденного возврата". Максимум предлагают чуть меньше 600 рублей вернуть (из уплаченных ранее 12984.

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Николай Черных

Mikhail
1

А ржд, такие же бичи. Точно такая же ситуация как у вас.

Ответить

Anatoly Ivanov

Oleg
4

у них денег нет, ищут варианты

Ответить

Dennis Gerasimov

Oleg
0

S7 - ранее оплаченные билеты предлагают вернуть ваучером.
Однако, за вычетом топливного сбора (!!!)

Ответить

Sergei Timofeyev

5

Пустить в расход. Не жалко их с таким клиентоориентированным подходом. 

Ответить

Денис Демидов

Sergei
0

Они недокарантин ввели?
У них нет выхода, рынок схлопнулся, приходится издержки перекидывать на тех, кто летать будет в любом случае за любые деньги.
Так всегда бывает, если рынок падает, то цены на нем растут, конкуренция работает только при увеличении рынка, когда есть технические возможности для экономии на масштабе.

Ответить

Peter Gonin

4

Раньше стоимость билета в Питер на афл была конкурентна при выборе афл/сапсан.
Теперь сапсан в два раза дешевле. Ну ок

Ответить

Владимир Толстиков

Peter
2

"Сапсан" присоединился к беседе...

Ответить

Денис Колокольцев

Peter
0

+ если компанией, то по платнику на тачке неплохо можно сэкономить.

Ответить

Эдуард Летов

3

Что им остаётся?

Ответить

Sergei Timofeyev

Эдуард
1

Летать без пассажиров

Ответить

Anatoly Ivanov

3

Просто вернули обычные цены

Ответить

Вася Пражкин

2

 Ну и кто там жаловался на РЖД?

Ответить

Алина Добко

0

Такие компании, в отличии от малого бизнеса получат большую финансовую помощь от государства, поэтому я думаю они не сильно переживают.

Ответить

Дмитрий Струков

Алина
3

Им вроде 23 млрд обещали на всех - не думаю что много для них.

Ответить

Arthur Niazyan

Дмитрий
0

Оценили убытки 100 млрд., а предлагают 23? Тогда понятно.

Ответить

Vlad Romanchenko

1

Где тут мем с котом и тележкой?
Спроса даже по России нет - куда ни прилети, посадят под замок. Понятно, что перелеты становятся роскошью, но стрелять себе по ногам это за гранью разумного.

Ответить

Roman Bannov

0

Интересно, себестоимость этих билетов тоже вдруг внезапно на 50-80% подскочила, или это повышение - всё-таки нежелание топ-менеджмента терять свои раздутые зарплаты?

Ответить

Петр Рудык

Roman
0

Авиакомпании несут же сейчас дичайшие убытки, не?

Ответить

Roman Bannov

Петр
1

Все несут убытки. Но большинство не перекладывает это на плечи своих клиентов

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John Doe

Roman
0

Ну если летает значительно меньше, то да - себестоимость билетов подскочила. 

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