В апреле билеты крупнейших авиакомпаний России — S7, Utair, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» — с вылетом в апреле-мае 2020 года из Москвы стали стоить на 50-110% больше, чем стоили в марте. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на системы бронирования перевозчиков.

Самый дешёвый билет на самолёт «Аэрофлота» из Москвы в Санкт-Петербург на апрель-май подорожал с 2400 до 4900 рублей, в Екатеринбург — с 3900 до 6600 рублей, в Волгоград — с 3400 до 6900 рублей, отмечает газета. На 50-80% выросли цены на билеты в Ростов-на-Дону, Самару, Казань, Красноярск, Иркутск, Тюмень.