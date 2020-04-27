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Транспорт
Галина Мубаракшина
1918

Gett возобновила работу по тарифу «Премиум» в Москве: поменяла машины на белые с жёлтой полосой Материал редакции

Премиум-такси попали под запрет в апреле по указу властей, которые разрешили перевозки только белым и жёлтым автомобилям.

12 комментариев
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Автомобили Mercedes-Benz, принадлежащие агрегатору Gett, возобновили работу по тарифу «Премиум» в Москве. Об этом vc.ru сообщили в компании.

Для перевозки сервис будет использовать белые машины с жёлтой полосой. Им разрешено обслуживать пассажиров во время действия ограничительных мер, пояснили в Gett.

«В отличие от черных премиум-автомобилей, белые такси класса "Премиум" смогут ездить по выделенной полосе», — подчеркнули в компании.

Gett

С 13 апреля 2020 года в Москве был наложен запрет на работу каршеринга, перевозку пассажиров по заказу и такси, за исключением перевозчиков с разрешением для работы в столице.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина разрешал перевозки только белым и жёлтым такси со специальной разметкой (например, жёлтой полосой). Премиум-класс работает с чёрными автомобилями без логотипов, поэтому они находились в правовом поле договоров перевозки пассажиров по заказу (фрахтования), отметили в Gett.

Поскольку указом фрахт запрещался, премиум-класс такси и сервисы типа Wheely не могли обслуживать пассажиров. 24 апреля столичные власти пообещали допустить их к работе при соблюдении требований безопасности.

#новость #такси #gett #бизнеснакарантине

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Дмитрий Багадов

8

Что тут сказать, абсурд

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Bilguun Billy

Дмитрий
7

Не, почему абсурд?
Британским учёными уже давно установлено, что коронавирус боится белого и жёлтых цветов и быстро погибает при одном только виде белых такси с жёлтой наклейкой.
Стопудово!
© Собя.

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Arthur Niazyan

6

А если кованые диски поменять на литые, можно пассажиров без пропусков возить?

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Алексей Королёв

4

Закон — что дышло: куда повернёшь — туда и вышло.

Ответить

alex twit

2

Непремиальненько выходит в такой раскрасочке-то

Ответить

Viacheslav Semenchuk

alex
1

что поделаешь =) 

Ответить

Mark Rapida Gromov

alex
1

в желтой еще хуже было бы

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Alexander Gess

alex
0

Непримиально вот что: полосы нужно делать в тип краски автомобиля, а не золотистую фольгу клеить. Русская деревня, совхоз Пердыщинск, катафота на тракторе.

Все, что блестит - премиум. Какая же, сука, уебанская ментальность у Get Taxi. 

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Сергей Стерх

Alexander
0

Наверное потому что перекрашивать машины будет дорого, а наклеить ленту - дешево, еблан?

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Alexander Gess

Сергей
0

"еблан" Ох, СерОжа, еблан тут только ты, ленты есть других цветов и текстур, СерОжа тракторист.

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Дмитрий Вонг

0

Не совсем понятно, кто использует услуги премиум такси? То есть зачем этим явно не богатым людям завышенная тарификация? Либо ты себе или юрлицу купил автомобили, нанял водителей и в обычном будничном режиме используешь их, либо ты на такси. Водитель всегда с тобой посменно или на постоянке, а в чем премиальность такси?

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Фёдор Коновалов

Дмитрий
0

В спб эконом ну такое.
Я езжу на к+

Бизнес машины нужны по работе, праздники и тп

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