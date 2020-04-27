Премиум-такси попали под запрет в апреле по указу властей, которые разрешили перевозки только белым и жёлтым автомобилям.

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Автомобили Mercedes-Benz, принадлежащие агрегатору Gett, возобновили работу по тарифу «Премиум» в Москве. Об этом vc.ru сообщили в компании.

Для перевозки сервис будет использовать белые машины с жёлтой полосой. Им разрешено обслуживать пассажиров во время действия ограничительных мер, пояснили в Gett.

«В отличие от черных премиум-автомобилей, белые такси класса "Премиум" смогут ездить по выделенной полосе», — подчеркнули в компании.

Gett

С 13 апреля 2020 года в Москве был наложен запрет на работу каршеринга, перевозку пассажиров по заказу и такси, за исключением перевозчиков с разрешением для работы в столице.

Указ мэра Москвы Сергея Собянина разрешал перевозки только белым и жёлтым такси со специальной разметкой (например, жёлтой полосой). Премиум-класс работает с чёрными автомобилями без логотипов, поэтому они находились в правовом поле договоров перевозки пассажиров по заказу (фрахтования), отметили в Gett.