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Премиум-такси попали под запрет в апреле по указу властей, которые разрешили перевозки только белым и жёлтым автомобилям.
Автомобили Mercedes-Benz, принадлежащие агрегатору Gett, возобновили работу по тарифу «Премиум» в Москве. Об этом vc.ru сообщили в компании.
Для перевозки сервис будет использовать белые машины с жёлтой полосой. Им разрешено обслуживать пассажиров во время действия ограничительных мер, пояснили в Gett.
«В отличие от черных премиум-автомобилей, белые такси класса "Премиум" смогут ездить по выделенной полосе», — подчеркнули в компании.
С 13 апреля 2020 года в Москве был наложен запрет на работу каршеринга, перевозку пассажиров по заказу и такси, за исключением перевозчиков с разрешением для работы в столице.
Указ мэра Москвы Сергея Собянина разрешал перевозки только белым и жёлтым такси со специальной разметкой (например, жёлтой полосой). Премиум-класс работает с чёрными автомобилями без логотипов, поэтому они находились в правовом поле договоров перевозки пассажиров по заказу (фрахтования), отметили в Gett.
Поскольку указом фрахт запрещался, премиум-класс такси и сервисы типа Wheely не могли обслуживать пассажиров. 24 апреля столичные власти пообещали допустить их к работе при соблюдении требований безопасности.
Что тут сказать, абсурд
Не, почему абсурд?
Британским учёными уже давно установлено, что коронавирус боится белого и жёлтых цветов и быстро погибает при одном только виде белых такси с жёлтой наклейкой.
Стопудово!
© Собя.
А если кованые диски поменять на литые, можно пассажиров без пропусков возить?
Непремиальненько выходит в такой раскрасочке-то
Непримиально вот что: полосы нужно делать в тип краски автомобиля, а не золотистую фольгу клеить. Русская деревня, совхоз Пердыщинск, катафота на тракторе.
Все, что блестит - премиум. Какая же, сука, уебанская ментальность у Get Taxi.
Наверное потому что перекрашивать машины будет дорого, а наклеить ленту - дешево, еблан?
"еблан" Ох, СерОжа, еблан тут только ты, ленты есть других цветов и текстур, СерОжа тракторист.
Не совсем понятно, кто использует услуги премиум такси? То есть зачем этим явно не богатым людям завышенная тарификация? Либо ты себе или юрлицу купил автомобили, нанял водителей и в обычном будничном режиме используешь их, либо ты на такси. Водитель всегда с тобой посменно или на постоянке, а в чем премиальность такси?
В спб эконом ну такое.
Я езжу на к+
Бизнес машины нужны по работе, праздники и тп
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