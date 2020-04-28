Остальное уходит на вознаграждения и компенсации водителям, рассказали в компании.

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В первом квартале 2020 года эффективная комиссия сервиса «Яндекс.Такси» составила менее 10%. Об этом рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что речь идёт о фактической комиссии за вычетом всех вознаграждений партнёрам и водителям.

«Наша комиссия существенно ниже, чем у мировых конкурентов сейчас. Например, эффективная комиссия (blended effective take rate) в первом квартале была ниже 10%. Мы возвращаем значительную часть нашей комиссии водителям в виде вознаграждений. В целом в 2019 году выручка партнёров, работающих с нашей платформой, составила 260 млрд рублей, а в первом квартале текущего года — около 75 млрд рублей», — сообщил Шулейко.

В Uber и Lyft, по неофициальным данным, комиссии для водителей составляют 35% и 38% без учёта выплат, писал в августе 2019 года Business Insider со ссылкой на данные сайта Jalopnik. Комиссия была подсчитана на основе 14,7 тысяч данных поездок.