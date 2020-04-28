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Транспорт
Галина Мубаракшина
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«Яндекс.Такси» впервые рассказал о комиссиях: напрямую сервис получает менее 10% от стоимости заказа Материал редакции

Остальное уходит на вознаграждения и компенсации водителям, рассказали в компании.

34 комментария
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В первом квартале 2020 года эффективная комиссия сервиса «Яндекс.Такси» составила менее 10%. Об этом рассказал гендиректор «Яндекс.Такси» Даниил Шулейко.

В «Яндексе» пояснили vc.ru, что речь идёт о фактической комиссии за вычетом всех вознаграждений партнёрам и водителям.

«Наша комиссия существенно ниже, чем у мировых конкурентов сейчас. Например, эффективная комиссия (blended effective take rate) в первом квартале была ниже 10%. Мы возвращаем значительную часть нашей комиссии водителям в виде вознаграждений. В целом в 2019 году выручка партнёров, работающих с нашей платформой, составила 260 млрд рублей, а в первом квартале текущего года — около 75 млрд рублей», — сообщил Шулейко.

В Uber и Lyft, по неофициальным данным, комиссии для водителей составляют 35% и 38% без учёта выплат, писал в августе 2019 года Business Insider со ссылкой на данные сайта Jalopnik. Комиссия была подсчитана на основе 14,7 тысяч данных поездок.

28 апреля «Яндекс» опубликовал отчёт о финансовых результатах в первом квартале 2020 года. Суммарная выручка сегмента «Такси» («Яндекс.Такси» и Uber в России и ближнем зарубежье, «Яндекс.Еда», «Яндекс.Шеф» и «Яндекс.Лавка», направление разработки беспилотных автомобилей) выросла на 50% — до 11,4 млрд рублей. Её доля достигла 24,3% от выручки компании.

#новость #яндекстакси

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34 комментария
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Двадцать Один

13

Найс сравнивать комиссию после всех компенсаций с комиссией конкурента до этих компенсаций)) по факту у них столько же

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Фёдор Коновалов

5

Комиссия с заказа ~ 23 % и налог, как Самозанятый - и того под 30. Как вы 10 насчитали ?

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Артем Голендберг

Фёдор
–2

Речь про эффективную комиссию. Есть заказы где пользователь платит 150 рублей, а водитель получает минималку 250-300 рублей.

Ответить

Фёдор Коновалов

Артем
2

Такого уже давно нет))).

Ответить

Николай Демидов

Фёдор
1

А гарантированные выплаты?
А пачки промокодов за регулярные косяки таксистов?

Ответить

Mark Rapida Gromov

Фёдор
0

я вот вижу обратное. Водители часто получают больше, чем я за поездку плачу, причем не в экономе даже

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Фёдор Коновалов

Mark
1

Мистика. )

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Артем Голендберг

Фёдор
1

По яндекс такси много инфы видел, на ситимобил недавно ехал по району за 115 рублей в мск. Водитель показал что его вознаграждение 300.

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Sht_Anton

Mark
0

Это малая доля заказов, иначе бы ни о какой положительной EBIDTA не могло быть и речи. Скорее всего, ее и так нет, просто расходы сегмента размываются по другим статьям отчета. Иначе сложно объяснить многие цифры в отчетности, да и сама отчетность в сегменте adjusted

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Станислав Курочкин

Фёдор
0

Насколько давно? Ездил в марте, платил за поездку 150 рублей, у водителя на экране телефона было написано "Сумма для водителя: 200 рублей".

Ответить

Sht_Anton

Артем
–2

Стандартная комиссия Яндекса овер 20 % и это в среднем примерно одна и та же цифра, что публикуют в своих отчетах Lyft и Uber. Словесные интервенции сотрудников компании о том, что они возвращают, никакого отношения, как правило, к реальности не имеют. Иначе бы они были в официальном отчете

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Артем Голендберг

Sht_Anton
0

Они про это и написали, это и называется вознаграждение водителей. И такое налево и направо. Многие таксисты и друзья кто в теме показывали инфу.

Ответить

Sht_Anton

Артем
0

Они не написали про это. Они написали про мифическую чистую комиссию, которую они зарабатывают и зачем-то сравнили с другими компаниями, хотя достоверных данных у них нет и быть не может

Ответить

Mikhail

Sht_Ant…
0

Всё правильное: самые достоверные данные у таксиста в экономе с рейтингом на грани бана.

Ответить

Sht_Anton

Mikhail
0

Именно таких таксистов большинство. Потому что народ предпочитает катать в экономе

Ответить

Mikhail

Sht_Ant…
0

Да-да, я помню, что все самые успешные бизнесмены и финансовые аналитики работают в такси для души

Ответить

Артем Голендберг

Sht_Ant…
0

Почему мифическую, вполне реальную, они отчитываются по мсфо и по рсбу и перед инвесторами. А по поводу комиссий конкурентов наверняка у них инфа есть, там не самые глупые люди работают.

Ответить

Sht_Anton

Артем
0

Покажите мне в МСФО этот пункт. Извинюсь перед вами и признаю свою неправоту

Ответить

Mikhail

Sht_Anton
0

Скажи, у тебя всегда так бомбит от каждого минуса?

Ответить

Sht_Anton

Mikhail
0

нет, просто ты мне не нравишься, вернее твои мысли

Ответить

Артём Патлусов

2

«Яндекс.Такси» впервые рассказал о зарплатах таксистам: напрямую сервис платит менее 10% от стоимости заказа.

Ответить

Misha Martynov

Артём
0

Не зарплата а комиссия...
вознаграждение водителям составляет 80-85% от стоимости заказа.

Ответить

Артём Патлусов

Misha
5

Юмор вышел из чата?

Ответить

Николай Синицын

Артём
4

и не заходил

Ответить

Misha Martynov

Артём
0

По юмору туго под вечер)))

Ответить

Алексей Чекунков

Misha
2

Это не так. 
Яндекс берет комиссию 29%, плюс 5% комиссия парка.
Плюс для самозанятых у Яндекса отдельный подарок - они подают в налоговую данные о выплатах водителям полную сумму заказа, а не фактическую сумму выплат. 
То есть по сути, с 1000 рублей:
Яндекс забирает 290 руб
Парк забирает 50 руб
Налоговая (привет яндексу): 40 руб 

Это не считая аренды, бензина, мойки.

Подсчеты делайте сами

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Mikhail

Алексей
2

Я не вижу в вашем рассуждении про многочисленные доплаты яндекса водителям за часть заказов. Ведь с этим фактом будет трудно будет обосновывать почему вы продолжаете работать чуть ли не в убыток себе.

Ответить

Алексей Чекунков

Mikhail
1

Доплаты, серьезно?
Доплаты есть у Гетт, доплаты есть у Wheely.
У Яндекса с доплатами все очень и очень грустно. 
Скажем Wheely делает доплату за 4 выполненных заказа в понедельник с 6 до 10 утра в размере 2500.
Яндекс делает доплату в 3000 рубле за 75 выполненых заказов в месяц (или в неделю? Вот это я уже не помню, кстати. Но скорее всего в неделю)

Окей, бывают другие варианты.
Допустим для клиента заказ стоит 250 рублей, фактическая стоимость заказа - 350. К этим 350 применяется все та же самая математика. То есть Яндекс не остается в накладе. 

Ответить

Mikhail

2

Объявлена неделя бомбящих пуканов у таксюганов: количество заявлений про грабительскую комиссию от яши увеличено вдвое.

Ответить

Максим Широбоков

0

Пиздаболы конченные!

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Максим Строганов

0

Минимум два раза в день слышу от водителей про комиссию 22% Яндексу и 15% парку. Пора достать из кармана аргумент и прижать к стене обманщиков

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Vladimir Zambakhidze

0

Всё бы ничего если бы не абсурдность самой схемы по которой агрегатор, не имеющий никакого отношения к автомобилям, не несущий никаких издержек по их содержанию и пр., устанавливает конечную стоимость перевозки. А так то 10% при таких суммах вполне нормально. Вот только у такси на выходе я думаю цифры даже меньше, что не мудрено с теми ценами ниже плинтуса которые яндекс устанавливает.

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Онлайн-Аптека

0

Ну просто Красный Крест! Спасибо Яндекс.

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Онлайн-Аптека

0

и что то много статей про такси и как там работать. нас готовят к новой работе?

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