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Работу могут потерять около 5400 сотрудников, рассказали источники издания.
Руководители агрегатора Uber обсуждают возможное сокращение штата на 20% из-за резкого спада в бизнесе на фоне пандемии коронавируса, передаёт The Information.
Решение об увольнениях ещё не утверждено, но о нём могут поэтапно объявить в ближайшие недели, утверждает издание. Работу могут потерять около 5400 человек при общем количестве сотрудников в 27 тысяч.
Компанию уже покинул главный технический директор Туан Фам (Thuan Pham), который пришёл в Uber в 2013 году и был её старейшим руководителем, рассказали источники The Information. Решение об уходе он принял после того, как стало известно о планируемом сокращении 800 инженеров в отделе, где работают 3800 человек.
Спам какой то. Uber обсуждает. Т.е еще не принял решение, но обсуждает. Они ждут что мы здесь им скажем увольнять или нет?
я много раз наблюдал как эксперты VC находили способы оптимизировать бизнес любой сложности, так что и с Убером разберемся)
VC в самом начале заголовка указали источник инфонрмации
Да, я заметил. Просто вопрос зачем данная статья переведена. Нужен в рунете инфоповод или просто любые статьи от Uber сразу в тираж
Новости завтра:
На фоне ситуации с коронавирусом Яндекс сообщает о, как минимум, 5400 новоприбывших водителях в Яндекс.Такси.
27 тыс кого? Водителей? Они в найме?
Людей конечно жалко, но когда устраиваешься на работу в никогда не выходивший на прибыль мыльный пузырь, то должен заранее готовиться к потере работы.
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