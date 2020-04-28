Решение об увольнениях ещё не утверждено, но о нём могут поэтапно объявить в ближайшие недели, утверждает издание. Работу могут потерять около 5400 человек при общем количестве сотрудников в 27 тысяч.

Компанию уже покинул главный технический директор Туан Фам (Thuan Pham), который пришёл в Uber в 2013 году и был её старейшим руководителем, рассказали источники The Information. Решение об уходе он принял после того, как стало известно о планируемом сокращении 800 инженеров в отделе, где работают 3800 человек.