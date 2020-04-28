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Транспорт
Галина Мубаракшина
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The Information: Uber обсуждает увольнение около 20% сотрудников на фоне резкого спада в бизнесе Материал редакции

Работу могут потерять около 5400 сотрудников, рассказали источники издания.

10 комментариев
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Руководители агрегатора Uber обсуждают возможное сокращение штата на 20% из-за резкого спада в бизнесе на фоне пандемии коронавируса, передаёт The Information.

Решение об увольнениях ещё не утверждено, но о нём могут поэтапно объявить в ближайшие недели, утверждает издание. Работу могут потерять около 5400 человек при общем количестве сотрудников в 27 тысяч.

Компанию уже покинул главный технический директор Туан Фам (Thuan Pham), который пришёл в Uber в 2013 году и был её старейшим руководителем, рассказали источники The Information. Решение об уходе он принял после того, как стало известно о планируемом сокращении 800 инженеров в отделе, где работают 3800 человек.

#новость #uber

Галина Мубаракшина
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10 комментариев
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Василий Русаков

6

Спам какой то. Uber обсуждает. Т.е еще не принял решение, но обсуждает. Они ждут что мы здесь им скажем увольнять или нет?

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Шакиров Сергей

Василий
6

я много раз наблюдал как эксперты VC находили способы оптимизировать бизнес любой сложности, так что и с Убером разберемся)

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Юрий Штурмак

Шакиров
0

Орууу

Ответить

Артем Голендберг

Василий
0

VC в самом начале заголовка указали источник инфонрмации

Ответить

Василий Русаков

Артем
0

Да, я заметил. Просто вопрос зачем данная статья переведена. Нужен в рунете инфоповод или просто любые статьи от Uber сразу в тираж

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Артём Патлусов

1

Новости завтра:
На фоне ситуации с коронавирусом Яндекс сообщает о, как минимум, 5400 новоприбывших водителях в Яндекс.Такси.

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Артем Голендберг

Артём
0

Речь про административный персонал uber

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Sergey Ontime

0

27 тыс кого? Водителей? Они в найме?

Ответить

Артем Голендберг

Sergey
0

Нет, этo административный персонал uber

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Ksenia Van De Kamp

0

Людей конечно жалко, но когда устраиваешься на работу в никогда не выходивший на прибыль мыльный пузырь, то должен заранее готовиться к потере работы.

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