Компоненты электромобиля «Атом» сделают вместе с китайскими компаниями или закупят в КНР — «Ведомости»

К запуску производства планируется достичь уровня локализации 60-70%, говорят в стартапе.Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы российской компании (над «Атомом» работает стартап «Кама»). По данным газеты, среди наиболее затратных для создания узлов электрокара полностью российскими будут только платформа, интеллектуальные системы помощи водителю (ADAS) и операционная система «Атом ОС».Рулевой механизм и управляющую электронику стартап закупит в Китае, пишет издание. Проекционный дисплей на лобовое стекло и систему терморегуляции тяговой батареи по плану разработают вместе с китайской стороной. Сама батарея обозначена как «российская», но якобы будет выпускаться «Росатомом» вместе с крупной китайской компанией.Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов отметил, что речь идёт о технологичных и сложных в производстве компонентах, которые сейчас не делают в России. В Китае же большие объёмы выпуска и низкая себестоимость. В «Росатоме» указали, что предприятия атомной отрасли будут поставлять тяговую батарею и интегрированный электропривод.Общий подход заключается в том, что на первом этапе локализуется существующая технология с доказанной эффективностью, параллельно разрабатываются отечественные технологии и решения, на следующих этапах именно они ставятся на производство.«Росатом»Согласно материалам, двигатель для «Атома» будет выпускаться силами «Росатома» с 2025 года, но в сотрудничестве с китайской Jee. Будут и российские поставщики: например, «Элемент» предоставит силовую электронику.В «Каме» рассказали, что к запуску производства «Атома» планируется достичь уровня локализации 60-70%. Сейчас уже есть 13 функциональных прототипов на платформе собственной разработки — они проходят испытания на полигонах и дорогах общего пользования.Источник: «Атом»«Атом» представил прототип своего первого электрокара в мае 2023 года. Запас хода составит около 500 км, разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч. Машины планируют собирать на заводе «Москвич».В феврале 2024-го «Атом» показал обновлённый дизайн своего будущего электромобиля. Предсерийную версию компания планирует показать в 2024-м, а массовое производство начать в 2025-м. Цену автомобиля в компании не называли.#новости #атом
Ё-мобиль это опять ты брат ?
или закупят в КНРНикаких "или", никаких компромиссов. ))
Всё отечественное должно иметь одну страну происхождения, а то путаница будет.
Отечественные электромобили - они такие, строго китайские.
Но потом напишут что он на 98% ух какой российских.
Не мешай,это очередной прорыв)
"И из авто китайских лепят Москвичей...
Для москвичей... "