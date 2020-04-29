Свежее
Создать запись
Разместить вакансию
Опубликовать мероприятие
Создать объявление
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Нейронная сеть научилась читать стихи
голосом Пастернака и смотреть в окно на осень
Подписаться на push-уведомления
Транспорт
Татьяна Боброва
2346

«Аэрофлот» начнёт выдавать ваучеры и скидки на билеты вместо денег за отменённые рейсы Материал редакции

Пассажиры смогут получить ваучеры до конца 2020 года и использовать их в течение трёх лет.

48 комментариев
В закладки

«Аэрофлот» откажется от денежных компенсаций за отменённые рейсы и начнёт вместо этого выдавать ваучеры на будущие перелёты на всю сумму неиспользованного билета, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, пассажир также получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелёт, оплачиваемый ваучером. Если билет куплен по тарифу «Максимум» (самый дорогой тариф экономкласса), то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером.

Компания предложит пассажирам ваучеры и за рейсы, которые не были отменены: если клиент сдаст билет, побоявшись лететь из-за эпидемиологической ситуации, добавил Демин. Если у таких пассажиров невозвратные билеты, раньше они бы ничего не получили, указывает издание.

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры до конца 2020 года, действовать они будут в течение трёх лет.

Практически все авиакомпании оказались сейчас в одинаковых условиях: вынужденные отмены рейсов, огромное количество вынужденных и добровольных возвратов билетов при отсутствии входящего денежного потока.

Положение авиакомпаний осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием парка, лизинговыми обязательствами, обеспечением безопасности и технического обслуживания.

Михаил Демин
представитель «Аэрофлота» о решении компании ввести ваучеры

В конце марта 2020 года предоставлять пассажирам ваучеры вместо возврата денег начала «Победа», в апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». При этом лоукостер обещает вернуть деньги на счёт клиента, если он не использует ваучер до 1 июня 2021 года, указывает газета.

S7 при возврате средств ваучерами добавляет к стоимости отмененного рейса 10%, пассажиры могут вернуть билеты и с денежной компенсацией, но только через колл-центр, пишут «Ведомости». Utair сообщила, что возможен возврат деньгами в течение 60 дней.

#новость #авиаперелёты #аэрофлот

Татьяна Боброва
+38 714
5
3
Реклама на vc.ru
{ "author_name": "Татьяна Боброва", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0430\u044d\u0440\u043e\u0444\u043b\u043e\u0442","\u0430\u0432\u0438\u0430\u043f\u0435\u0440\u0435\u043b\u0451\u0442\u044b"], "comments": 48, "likes": 3, "favorites": 5, "is_advertisement": false, "subsite_label": "transport", "id": 123888, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 29 Apr 2020 12:43:23 +0300", "is_special": false }
eBay
eBay потратит 100 миллионов рублей на поддержку российских предпринимателей во время пандемии
eBay в партнерстве с Банком “Открытие” и Российским экспортным центром запускает программу поддержки предпринимателей…
Объявление на vc.ru
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
48 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Александр Константинов

36

1. Шаг один: повысить цены на 50%
2. Дать скидку 15%

Ответить

Максим Попов

Александр
–5

Сейчас это называется "стартап")))

Ответить

Karen Kosyan

27

Как за перевес багажа в пару сотен грамм, так сразу заплати! Может я тоже хочу отказаться деньги платить и готов им свой ваучер дать, пусть в течение трёх лет воспользуются!

Ответить

Ева Быстрова

Karen
0

Никто не против. Просто скорее всего ты неудачник и свои ваучеры замутить не смог.

Ответить

Tari S

10

Пока еще ни одна крупная компания не вернула мне деньги за неоказанные услуги в мае 2020

KLM - вместо возврата 200к дали ваучер на полет их авиалиниями в том же направлении в течение полугода (спасибо, мне туда уже не надо, конференцию перенесли в онлайн)
Hotels com - "мы только деньги берем, а возврат - разбирайтесь с отелем." Отель на сайте повесил объявление, что закрыт. Сообщения игнорирует. 
Агрегаторы билетов на мероприятия - "мы не отменяем, просто переносим на неопределенную дату в 2021 году"

Конечно, это все меньше беды по сравнению с теми, кто заболел, но реально за все проблемы бизнеса расплачивается невезучий порядочный клиент. Вы им деньги - а они вам ничего не должны.

Ответить

Александр Головченко

9
Ответить

Andrew Alexeyev

7

С новыми ценами на билеты, которые они увеличат на 100%, с этим ваучером можно будет только багаж оплатить.
Как всегда молодцы. Как всегда работают только в интересах клиентов.

Ответить

Эдуард Летов

5

И эти с фантиками...

Ответить

Sergey Popadyin

4

Попахивает идиотизмом. У всех жопа, но кто-то особенный? ) Берешь рублями, отдаешь бумажными обязательствами? Почему бы тогда всем, кто не в состоянии справиться с платежами по кредитам, не нарисовать таких же ваучеров, перефразировав Демина?

"Положение Россиянина осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием прежнего уровня жизни, долговыми обязательствами, обеспечением продуктами и мед. обслуживанием."

Ответить

Ivan Boldyrev

Sergey
2

Обязательствами, которые потом сгорят! 

Ответить

Дмитрий

4

А покупать товары в магазине я тоже должен на ваши скидочные ваучеры?

Ответить

Diego Salvador

Дмитрий
1

Кстати, удивительно, что Аэрофлот не предложил конвертировать потерянные живые деньги в бонусные мили.

Ответить

Ivan Boldyrev

Diego
0

А потом эти мили отнять. ПРОФИТ! 

Ответить

Diego Salvador

Ivan
0

Мили, худо-бедно, но можно вывести или обналичить с просадкой в 30-40%, но видимо, Аэрофлот решил весь профит оставить себе за счёт повышения тарифов в постковидный период.

Ответить

Sergei Bakharev

1

Прекрасно понимаю как Аэрофлот, так и пассажиров. Работаю в туризме, и нам сейчас тоже пишут клиенты по поводу возвратов. Компании сейчас находятся в таком положении, что им просто нечем делать возвраты. Оборота нет вообще в принципе. Ваучеры это по факту единственное, что спасает туризм и перевозчиков, иначе компании просто уйдут в глубокий минус по всем текущим клиентам и закроются к середине лета.

Ответить

Alexander Lozinov

Sergei
9

То есть туристы должны спасать Аэрофлот? У Аэрофлота все будет хорошо, без господдержки не останутся. А для граждан возвращённые деньги за отменённый(то есть не осуществлённый) рейс будут не лишние.

Ответить

Sergei Bakharev

Alexander
0

Господдержка не покроет все затраты, они сейчас по факту и так летают с половинчатой загрузкой. Они просто потом закроют нерентабельные рейсы в регионы, и больше всех пострадают как раз люди в регионах. Думать надо обо всех пострадавших сторонах. Если вы думаете что только Аэрофлот так поступит, то ошибаетесь. Скоро на такую систему перейдут все частные авиакомпании, и вот им никакой господдержки никто не предоставит. 

Ответить

Alexander Lozinov

Sergei
6

Очень жаль авиакомпании. А человека не жаль, который мог потерять работу и для которого возврат денег за авиабилет может хватить на еду, возможно на несколько месяцев, не жаль? Не совсем понятно, почему финансовая ответственность перекладывается на пассажира. 

Ответить

Sergei Bakharev

Alexander
0

Во всех договорах есть понятие форс мажора. Тут всех жаль, но надо как-то приспосабливаться. 

Ответить

Evgeny Boyko

Sergei
3

Форс-мажор подразумевает освобождение от выполнения обязательств. Компанию освобождает от выполнения перевозки, пассажира — от оплаты.

Ответить

Alexander

Evgeny
2

Какой форс-мажор ещё? Нерабочие дни, на минуточку, всего навсего. 

Ответить

Sergei Bakharev

Evgeny
–3

А кто с этим спорит? Пассажир может не платить, если он уже этого не сделал. В ином случае, как вы и сказали, «освобождение от выполнения обязательств». Ещё раз, компании НЕ обязаны делать возвраты. Вы можете попробовать обратиться в суд, но с вероятностью в 90% он встанет на сторону компании. 

Ответить

Kristian Krayt

Sergei
2

Ну, мне вот 12 членов правления Аэрофтола, которые только в 2014 году получили 860 млн руб. в качестве вознаграждения, как бы совсем не жалко.

Ответить

Sergei Bakharev

Kristian
1

Мне тоже)) а вот 30 тыс. их сотрудников очень даже жалко. 

Ответить

Александр

Sergei
0

Именно, вот пусть Аэрофлот помогает гражданам, раз такой уж форс мажор

Ответить

Nikolay

Sergei
0

Пусть продают самолёты свои и иное имущество. Долги нужно возвращать.

Ответить

Кирилл Хамитов

2

а у меня наоборот спрос на жб кольца пошел, народ за город переселяется

Ответить

Максим Пряник

Кирилл
0

Где кюпятая?

Ответить

Roman Trifonov

1

А как это выглядит с правовой точки зрения? Услуга не оказана, значит, с перевозчика можно требовать в т.ч. в судебном порядке возмещения средств за эту услугу. 

Думаю, пара судов в пользу потребителя охладит их пыл после пандемии.

Ответить

Макс Сноу

Roman
0

Вряд ли.
Аэрофлоту на суды, общественное мнение и собственную репутацию давно уже фиолетово, и компания с успехом это демонстрировала.

Ответить

Roman Trifonov

Макс
2

Так после суда клиент получает исполнительный лист, отправляет его в банк, и получает деньги себе на счет. Расчет как раз на то, что деньги клиентов будут возвращаться принудительно по исполнительному листу. 

Ответить

Tema Krukovets

Roman
1

Ну а там расчет, что не все 100% пойдут в суд, плюс по времени это не сиюминутно будет сделано и момент выплат можно растянуть. 

Ответить

Макс Сноу

Roman
0

Ок, но как пара судов охладит пыл?

Ответить

Evgeny Boyko

Roman
0

Какие суды, о чем вы? Заявление в банк и в самом плохом случае деньги вернет платежная система 

Ответить

volkov

1

Не могу отделаться от ассоциации
Ваучер <—> МММ ( и Лёня Голубков)

Ответить

Полет Нормальный

1

Была же история, когда Avito перевел деньги в бонусы, а потом списал по сроку годности

Ответить

Михаил Кочубеев

0

Не забываем про черджбэк! интересно сработает?
зачем нам фантики и сантики))) чем получали пусть тем и возвращают.

Ответить

Alexey Zhivilov

Михаил
2

для карт Visa практически не работает, там отмена рейсов указом Государства не является поводом к запросу на чарджбек - решайте полюбовно с продавцом. 

для карт MasterCard тот же сценарий, но если держатель карты использовал все попытки договориться, но ему были предложены неподходящие варианты, в том числе ваучеры, то заявку на возврат можно принять. 
В обоих случаях банк может попросить подтверждение, что вы пытались решить вопрос с продавцом.

Ответить

Evgeny Boyko

Alexey
0

Основание: услуга не была предоставлена, все остальное — детали. Конечно, запросят переписку, заебут вопросами, но деньги обязаны вернуть. 

Ответить

Комментарий удален

Vladimir Frolov

0

Цену повысили, скидку на меньшую сумму дали, осталось только ещё раз повысить цены и штрафы за перевес и багаж. Надеюсь, многие перестанут ими летать после такого...

Ответить

Alexander Lozinov

0

Как это за невозвратные билеты пассажиры ничего бы не получили? За отменённые со стороны авиакомпании рейсы всегда получали. А ваучеры предлагают ввести именно за отменённые рейсы. То есть услуга не оказана, а деньги не вернут. Спасём Аэрофлот за деньги пассажиров. Блеск!

Ответить

Diego Salvador

Alexander
0

Может ещё прозреют и конвертнут эти ваучеры в свои акции...

Ответить

Виталий Приймак

0

Отличная новость, как обычно выкручиваются, только что бы не платить деньги людям, надоели уже эти выкрутасы, во всех компаниях выплачивают деньги, и только у нас какие то скидки непонятные постоянно придумывают, всё ни как у людей.

Ответить

Полет Нормальный

0

МММ 2.0

Ответить

Evgeny Boyko

0

Имейте в виду возможность сделать возврат, написав заявление в банк. Аэролот так и не вернул деньги (вынужденный возврат был оформлен еще 21 марта), а банк справился с задачей относительно быстро.

Ответить

Иван Дмитриенко

0

Наглость- второе счастье... Берите кредиты. Мне алименты тоже ваучерами выдавать со скидкой )?

Ответить

Ivan Boldyrev

0

Бодался тут с S7, хотел поучить деньги за возвратный билет. Весь веб-интерфейс на сайте переделан на то, чтобы ты взял сертификат (например, модальные окна с единственной кнопкой "Ок"). При этом срок действия этого фантика - один год (ладно бы три, я бы подумал). Нафиг мне такие расклады.

Ответить

Olesia Suhinina

–1

Прохохотали уже денежки?😂

Ответить
Написать комментарий...
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Блоги компаний

hh.ru
Подписан
Отписаться
Новая статистика по эффективности подбора на hh.ru
hh.ru первыми среди российских сервисов по поиску сотрудников запустил статистику затрат на подбор. Стоимость отклика и…
0
Winstrike
Подписан
Отписаться
Эксперты инфлюенсер-маркетинга рассказали, как меняется рынок в новых реалиях
Бренды станут лучше разбираться в блогерах, популярность стримеров возрастет, а количество проектов сократится.
0
Redmadrobot
Подписан
Отписаться
Ошибки, которые погубят проект любой сложности
Опыт менеджеров Redmadrobot.
0

Показать еще

Лучшие комментарии
Кирилл Паркс
за день
Сказали же, с сохранением заработной платы! Чего распереживались то все...
Владимир Путин продлил «нерабочие» дни в России до 11 мая включительно
Anton Smets
за неделю
Одну сексизмом оскорбили, другому слишком длинно, третьему недостаточно патриотично. Это очень смешно :) После таких отзывов понятно, почему в Кремниевой долине получилось, а тут нет)
Слишком красиво, много «успеха», герои одинаковые: за что критикуют фильм Дудя про Кремниевую долину

Прямой эфир

Nikolay Ganin

Ozon делает рассылки по…

Alex Petrov

«Ведомости»: российская сеть…

Andrey Kulakov

«Яндекс» вывел робота-курьера…

Андрей Гофманн

«Яндекс» вывел робота-курьера…

Bilguun Billy

Эффект коронавируса: почему…

Денис Демидов

«Ведомости»: российская сеть…

Анна Григорьева

ASO-специалист: что это за…

Sergei Timofeyev

РБК: неизвестные выставили на…

Ваня Таборов

«Альфа-банк» начал выпускать…

Elshad Melikmamedov

Владимир Путин продлил…

BearStrikesBack

«Альфа-банк» начал выпускать…

Денис Гордиенко

Создание биржи: примеры…

Tema Borisenko

«Альфа-банк» начал выпускать…

Nikolay Ganin

Ozon запустил подписку на…

Ivan Boldyrev

«Аэрофлот» начнёт выдавать…

Useforlogin

Анимированные UI-эффекты в…

Evgeny Boyko

«Аэрофлот» начнёт выдавать…

Sergei Timofeyev

Генпрокуратура: разбирательства…

Serge Sokolov

«Яндекс» вывел робота-курьера…

Сергей Ленский

«Яндекс» вывел робота-курьера…