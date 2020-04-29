Пассажиры смогут получить ваучеры до конца 2020 года и использовать их в течение трёх лет.

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«Аэрофлот» откажется от денежных компенсаций за отменённые рейсы и начнёт вместо этого выдавать ваучеры на будущие перелёты на всю сумму неиспользованного билета, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании Михаил Демин.

По его словам, пассажир также получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелёт, оплачиваемый ваучером. Если билет куплен по тарифу «Максимум» (самый дорогой тариф экономкласса), то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером.

Компания предложит пассажирам ваучеры и за рейсы, которые не были отменены: если клиент сдаст билет, побоявшись лететь из-за эпидемиологической ситуации, добавил Демин. Если у таких пассажиров невозвратные билеты, раньше они бы ничего не получили, указывает издание.

«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры до конца 2020 года, действовать они будут в течение трёх лет.

Практически все авиакомпании оказались сейчас в одинаковых условиях: вынужденные отмены рейсов, огромное количество вынужденных и добровольных возвратов билетов при отсутствии входящего денежного потока. Положение авиакомпаний осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием парка, лизинговыми обязательствами, обеспечением безопасности и технического обслуживания. Михаил Демин представитель «Аэрофлота» о решении компании ввести ваучеры

В конце марта 2020 года предоставлять пассажирам ваучеры вместо возврата денег начала «Победа», в апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». При этом лоукостер обещает вернуть деньги на счёт клиента, если он не использует ваучер до 1 июня 2021 года, указывает газета.