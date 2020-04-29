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Пассажиры смогут получить ваучеры до конца 2020 года и использовать их в течение трёх лет.
«Аэрофлот» откажется от денежных компенсаций за отменённые рейсы и начнёт вместо этого выдавать ваучеры на будущие перелёты на всю сумму неиспользованного билета, рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании Михаил Демин.
По его словам, пассажир также получит однократную скидку в 15% от тарифа на любой последующий перелёт, оплачиваемый ваучером. Если билет куплен по тарифу «Максимум» (самый дорогой тариф экономкласса), то пассажир получит скидку на любой последующий перелет в 25% при оплате его ваучером.
Компания предложит пассажирам ваучеры и за рейсы, которые не были отменены: если клиент сдаст билет, побоявшись лететь из-за эпидемиологической ситуации, добавил Демин. Если у таких пассажиров невозвратные билеты, раньше они бы ничего не получили, указывает издание.
«Аэрофлот» будет выдавать ваучеры до конца 2020 года, действовать они будут в течение трёх лет.
В конце марта 2020 года предоставлять пассажирам ваучеры вместо возврата денег начала «Победа», в апреле на возврат только ваучерами перешли «Уральские авиалинии». При этом лоукостер обещает вернуть деньги на счёт клиента, если он не использует ваучер до 1 июня 2021 года, указывает газета.
S7 при возврате средств ваучерами добавляет к стоимости отмененного рейса 10%, пассажиры могут вернуть билеты и с денежной компенсацией, но только через колл-центр, пишут «Ведомости». Utair сообщила, что возможен возврат деньгами в течение 60 дней.
1. Шаг один: повысить цены на 50%
2. Дать скидку 15%
Как за перевес багажа в пару сотен грамм, так сразу заплати! Может я тоже хочу отказаться деньги платить и готов им свой ваучер дать, пусть в течение трёх лет воспользуются!
Никто не против. Просто скорее всего ты неудачник и свои ваучеры замутить не смог.
Пока еще ни одна крупная компания не вернула мне деньги за неоказанные услуги в мае 2020
KLM - вместо возврата 200к дали ваучер на полет их авиалиниями в том же направлении в течение полугода (спасибо, мне туда уже не надо, конференцию перенесли в онлайн)
Hotels com - "мы только деньги берем, а возврат - разбирайтесь с отелем." Отель на сайте повесил объявление, что закрыт. Сообщения игнорирует.
Агрегаторы билетов на мероприятия - "мы не отменяем, просто переносим на неопределенную дату в 2021 году"
Конечно, это все меньше беды по сравнению с теми, кто заболел, но реально за все проблемы бизнеса расплачивается невезучий порядочный клиент. Вы им деньги - а они вам ничего не должны.
С новыми ценами на билеты, которые они увеличат на 100%, с этим ваучером можно будет только багаж оплатить.
Как всегда молодцы. Как всегда работают только в интересах клиентов.
Попахивает идиотизмом. У всех жопа, но кто-то особенный? ) Берешь рублями, отдаешь бумажными обязательствами? Почему бы тогда всем, кто не в состоянии справиться с платежами по кредитам, не нарисовать таких же ваучеров, перефразировав Демина?
"Положение Россиянина осложняется значительными постоянными затратами, связанными с поддержанием прежнего уровня жизни, долговыми обязательствами, обеспечением продуктами и мед. обслуживанием."
А покупать товары в магазине я тоже должен на ваши скидочные ваучеры?
Кстати, удивительно, что Аэрофлот не предложил конвертировать потерянные живые деньги в бонусные мили.
А потом эти мили отнять. ПРОФИТ!
Мили, худо-бедно, но можно вывести или обналичить с просадкой в 30-40%, но видимо, Аэрофлот решил весь профит оставить себе за счёт повышения тарифов в постковидный период.
Прекрасно понимаю как Аэрофлот, так и пассажиров. Работаю в туризме, и нам сейчас тоже пишут клиенты по поводу возвратов. Компании сейчас находятся в таком положении, что им просто нечем делать возвраты. Оборота нет вообще в принципе. Ваучеры это по факту единственное, что спасает туризм и перевозчиков, иначе компании просто уйдут в глубокий минус по всем текущим клиентам и закроются к середине лета.
То есть туристы должны спасать Аэрофлот? У Аэрофлота все будет хорошо, без господдержки не останутся. А для граждан возвращённые деньги за отменённый(то есть не осуществлённый) рейс будут не лишние.
Господдержка не покроет все затраты, они сейчас по факту и так летают с половинчатой загрузкой. Они просто потом закроют нерентабельные рейсы в регионы, и больше всех пострадают как раз люди в регионах. Думать надо обо всех пострадавших сторонах. Если вы думаете что только Аэрофлот так поступит, то ошибаетесь. Скоро на такую систему перейдут все частные авиакомпании, и вот им никакой господдержки никто не предоставит.
Очень жаль авиакомпании. А человека не жаль, который мог потерять работу и для которого возврат денег за авиабилет может хватить на еду, возможно на несколько месяцев, не жаль? Не совсем понятно, почему финансовая ответственность перекладывается на пассажира.
Во всех договорах есть понятие форс мажора. Тут всех жаль, но надо как-то приспосабливаться.
Форс-мажор подразумевает освобождение от выполнения обязательств. Компанию освобождает от выполнения перевозки, пассажира — от оплаты.
А кто с этим спорит? Пассажир может не платить, если он уже этого не сделал. В ином случае, как вы и сказали, «освобождение от выполнения обязательств». Ещё раз, компании НЕ обязаны делать возвраты. Вы можете попробовать обратиться в суд, но с вероятностью в 90% он встанет на сторону компании.
Ну, мне вот 12 членов правления Аэрофтола, которые только в 2014 году получили 860 млн руб. в качестве вознаграждения, как бы совсем не жалко.
а у меня наоборот спрос на жб кольца пошел, народ за город переселяется
А как это выглядит с правовой точки зрения? Услуга не оказана, значит, с перевозчика можно требовать в т.ч. в судебном порядке возмещения средств за эту услугу.
Думаю, пара судов в пользу потребителя охладит их пыл после пандемии.
Так после суда клиент получает исполнительный лист, отправляет его в банк, и получает деньги себе на счет. Расчет как раз на то, что деньги клиентов будут возвращаться принудительно по исполнительному листу.
Ну а там расчет, что не все 100% пойдут в суд, плюс по времени это не сиюминутно будет сделано и момент выплат можно растянуть.
Какие суды, о чем вы? Заявление в банк и в самом плохом случае деньги вернет платежная система
Была же история, когда Avito перевел деньги в бонусы, а потом списал по сроку годности
Не забываем про черджбэк! интересно сработает?
зачем нам фантики и сантики))) чем получали пусть тем и возвращают.
для карт Visa практически не работает, там отмена рейсов указом Государства не является поводом к запросу на чарджбек - решайте полюбовно с продавцом.
для карт MasterCard тот же сценарий, но если держатель карты использовал все попытки договориться, но ему были предложены неподходящие варианты, в том числе ваучеры, то заявку на возврат можно принять.
В обоих случаях банк может попросить подтверждение, что вы пытались решить вопрос с продавцом.
Основание: услуга не была предоставлена, все остальное — детали. Конечно, запросят переписку, заебут вопросами, но деньги обязаны вернуть.
Комментарий удален
Цену повысили, скидку на меньшую сумму дали, осталось только ещё раз повысить цены и штрафы за перевес и багаж. Надеюсь, многие перестанут ими летать после такого...
Как это за невозвратные билеты пассажиры ничего бы не получили? За отменённые со стороны авиакомпании рейсы всегда получали. А ваучеры предлагают ввести именно за отменённые рейсы. То есть услуга не оказана, а деньги не вернут. Спасём Аэрофлот за деньги пассажиров. Блеск!
Отличная новость, как обычно выкручиваются, только что бы не платить деньги людям, надоели уже эти выкрутасы, во всех компаниях выплачивают деньги, и только у нас какие то скидки непонятные постоянно придумывают, всё ни как у людей.
Имейте в виду возможность сделать возврат, написав заявление в банк. Аэролот так и не вернул деньги (вынужденный возврат был оформлен еще 21 марта), а банк справился с задачей относительно быстро.
Наглость- второе счастье... Берите кредиты. Мне алименты тоже ваучерами выдавать со скидкой )?
Бодался тут с S7, хотел поучить деньги за возвратный билет. Весь веб-интерфейс на сайте переделан на то, чтобы ты взял сертификат (например, модальные окна с единственной кнопкой "Ок"). При этом срок действия этого фантика - один год (ладно бы три, я бы подумал). Нафиг мне такие расклады.
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