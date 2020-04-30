Покупатель может выбрать автомобиль у партнёра, заказать тест-драйв и оплатить покупку, а дилер привезёт машину со всеми документами.

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Автомобильный маркетплейс Carl начал дистанционно продавать автомобили от партнёров-дилеров в Москве. Об этом vc.ru рассказал представитель сервиса.

Пользователь может пройти часовой тест-драйв в любой точке Москвы, затем выбрать автомобиль у подключенных дилерских центров, зарезервировать его или сразу оплатить покупку картой либо через Apple Pay и Google Pay.

При полной оплате дилерский центр может привезти автомобиль к дому со всеми документами. Сейчас в программе участвуют 50 дилерских центров, где можно купить марки Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Lexus, Volkswagen, Volvo, Mini, Peugeot, Nissan, Citroen, Subaru и Tesla.

Покупка автомобиля через сервис Carl — это полностью цифровая сделка, подчёркивает глава компании Виталий Малыхин. При этом оплата осуществляется по низкой эквайринговой ставке. Стандартная комиссия за транзакцию при онлайн-платежах — 3-4%. У CloudPlayments — партнёра проекта — она «существенно ниже».

По словам Малыхина, в будущем цифровые сделки смогут заключать пользователи сервиса и в других городах, когда наберётся пул партнёров.

Сервис Carl запущен в России в 2016 году. Компания разрабатывает приложение, через которое пользователи могут записаться на тест-драйв без поездок в дилерские центры. Дилер доставляет автомобиль по адресу в назначенное время.

В апреле 2020 года сервис привлёк инвестиции от директора по новым продуктам «Яндекса» Дмитрия Степанова и сооснователя Foodfox и бывшего гендиректора «Яндекс.Еды» Максима Фирсова. Сумму инвестиций компания не назвала.