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Полина Лааксо
Транспорт

Правительство Санкт-Петербурга подготовит поправки, которые ограничат движение электросамокатов по тротуарам

О полном его запрете речи не идёт.

  • Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что электросамокаты надо вообще убрать с тротуаров, цитирует его «Фонтанка».
  • Но так как инфраструктура не готова — в частности, не хватает «специальных велодорожек», — правительство предусмотрит «переходный период». Запрет введут в центре города с узкими тротуарами. Параллельно планируют увеличивать количество велодорожек.
  • Ещё один законопроект позволит взимать налоги с сервисов «шеринга» (видимо, речь и о кик-, и о каршеринге), а также с агрегаторов такси, которые используют инфраструктуру, но «город ничего не получает».
Источник фото: Global Look Press
Источник фото: Global Look Press
  • С 13 по 19 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”», во время которой Госавтоинспекция (ГАИ) выявляла нарушения пользования электросамокатами. За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов и эвакуировали тысячи самокатов на штрафстоянки из-за неправильной парковки.
  • Тогда же петербургская ГАИ выступила против их движения по тротуарам. По словам замначальника ГАИ Игоря Никишина, там много пешеходов. Из-за этого возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз.
  • Кабмин напоминал: приоритетными для движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности служат велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последних представляет риски для пешеходов. При этом создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.
Евгения Евсеева
Транспорт
«МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами

Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде — 100-150 тысяч рублей.

Фото: «<a href="https://1prime.ru/20240527/shtraf-848539900.html" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">РИА Новости</a>»

#новости #кикшеринг

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19 комментариев
Foma Kiniaev

Кайф. Велодорожки давно пора строить

1
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Александр Мельник

Этого мало. Самокатчики должны ими пользоваться. Примерно все.

1
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Сан Ев

Но делать это никто не будет. Особенно в Петербурге.

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Невероятный Блондин

Поправил:

1
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Mark Borisov

Мужик прям быкует на кого-то

1
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Ivan sss

Можно просто раздать всем по ружью и разрешить отстрел самокатчиков

1
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Carnivora

Как получишь ружьё, начни с себя, как куртка бэйн.

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