Правительство Санкт-Петербурга подготовит поправки, которые ограничат движение электросамокатов по тротуарам

О полном его запрете речи не идёт.Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский считает, что электросамокаты надо вообще убрать с тротуаров, цитирует его «Фонтанка».Но так как инфраструктура не готова — в частности, не хватает «специальных велодорожек», — правительство предусмотрит «переходный период». Запрет введут в центре города с узкими тротуарами. Параллельно планируют увеличивать количество велодорожек.Ещё один законопроект позволит взимать налоги с сервисов «шеринга» (видимо, речь и о кик-, и о каршеринге), а также с агрегаторов такси, которые используют инфраструктуру, но «город ничего не получает».Источник фото: Global Look PressС 13 по 19 мая 2024 года в Санкт-Петербурге прошла «операция “Кикшеринг”», во время которой Госавтоинспекция (ГАИ) выявляла нарушения пользования электросамокатами. За неделю сотрудники составили около 2000 административных протоколов и эвакуировали тысячи самокатов на штрафстоянки из-за неправильной парковки.Тогда же петербургская ГАИ выступила против их движения по тротуарам. По словам замначальника ГАИ Игоря Никишина, там много пешеходов. Из-за этого возникает «немало» аварий, в которые попадают вплоть до четырёх человек за раз.Кабмин напоминал: приоритетными для движения самокатов и других средств индивидуальной мобильности служат велополосы и велопешеходные дорожки. Совместное пользование последних представляет риски для пешеходов. При этом создание отдельной инфраструктуры для электросамокатов сочли «сложно реализуемой» идеей.Евгения ЕвсееваТранспорт30 мая«МТС Юрент», Whoosh и «Яндекс» ввели единые штрафы за нарушения правил безопасности при управлении электросамокатами Минимальный, за неправильную парковку, — 500 рублей, максимальный, за ДТП или управление в нетрезвом виде — 100-150 тысяч рублей.#новости #кикшеринг
Кайф. Велодорожки давно пора строить
Этого мало. Самокатчики должны ими пользоваться. Примерно все.
Но делать это никто не будет. Особенно в Петербурге.
Поправил:
Мужик прям быкует на кого-то
Можно просто раздать всем по ружью и разрешить отстрел самокатчиков
Как получишь ружьё, начни с себя, как куртка бэйн.