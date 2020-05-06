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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Uber сообщила о сокращении расходов: уволит 14% штата, а глава компании откажется от зарплаты до конца 2020 года Материал редакции

В 2019 году Дара Хосровшахи заработал $1 млн, не считая бонусов.

4 комментария
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Uber решила сократить штат на 14% — компанию покинут 3700 человек, говорится в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

Сервис вынужден снижать расходы на фоне пандемии, повлиявшей на бизнес. В апреле 2020 года The Information сообщало, что количество заказов в Uber упало на 80% по сравнению с прошлым годом.

Увольнения затронули штатных сотрудников из службы поддержки пользователей и специалистов по найму. В общей сложности в Uber работают 26,9 тысяч человек, уточняет CNBC.

Глава сервиса Дара Хосровшахи отказался от базовой зарплаты до конца 2020 года. В 2019 году она достигла $1 млн, хотя основное вознаграждение топ-менеджер получил в виде бонусов и акций, отмечает CNBC.

О том, что компания обсуждает сокращение штата на фоне резкого спада в бизнесе, в конце апреля со ссылкой на источники писало The Information. Издание приводило другие цифры: 5400 человек, или 20% штата.

Из Uber уже ушёл главный технический директор Туан Фам, который работал в компании с 2013 года. В его отделе планировали сократить 800 человек, говорили источники.

#новость #uber

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4 комментария
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Николай Малков

–1

глава компании откажется от зарплаты до конца 2020 года 

Бедняжка, наверное последний батон будет доедать.

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Marat STI

0

Яндекс на доставке очень хорошо зарабатывает. Неужели Убер не смекнули уйти в доставку?

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Николай Малков

Marat
0

Вы финансовый директор яндекс доставки? Откуда такие доводы?

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Шакиров Сергей

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а все потому, что Uber не прислушался к советам, которые мы ему накидали под прошлым релизом на эту тему...

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