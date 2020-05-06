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В 2019 году Дара Хосровшахи заработал $1 млн, не считая бонусов.
Uber решила сократить штат на 14% — компанию покинут 3700 человек, говорится в документах на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США.
Сервис вынужден снижать расходы на фоне пандемии, повлиявшей на бизнес. В апреле 2020 года The Information сообщало, что количество заказов в Uber упало на 80% по сравнению с прошлым годом.
Увольнения затронули штатных сотрудников из службы поддержки пользователей и специалистов по найму. В общей сложности в Uber работают 26,9 тысяч человек, уточняет CNBC.
Глава сервиса Дара Хосровшахи отказался от базовой зарплаты до конца 2020 года. В 2019 году она достигла $1 млн, хотя основное вознаграждение топ-менеджер получил в виде бонусов и акций, отмечает CNBC.
О том, что компания обсуждает сокращение штата на фоне резкого спада в бизнесе, в конце апреля со ссылкой на источники писало The Information. Издание приводило другие цифры: 5400 человек, или 20% штата.
Из Uber уже ушёл главный технический директор Туан Фам, который работал в компании с 2013 года. В его отделе планировали сократить 800 человек, говорили источники.
глава компании откажется от зарплаты до конца 2020 года
Бедняжка, наверное последний батон будет доедать.
Яндекс на доставке очень хорошо зарабатывает. Неужели Убер не смекнули уйти в доставку?
а все потому, что Uber не прислушался к советам, которые мы ему накидали под прошлым релизом на эту тему...
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