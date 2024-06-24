На бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье начнут собирать машины китайской Exeed — «Ъ»

Источники РБК сообщали, что на предприятии будут производить машины под брендом Maxeed, но владеющий заводом «Автодом» это опровергал.В июле 2024 года на бывшем заводе Mercedes-Benz в подмосковном Есипово начнётся серийная сборка автомобилей Exeed — суббренда китайского автоконцерна Chery, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.Cерийная сборка стартует с модели VX, отгрузки первой партии этих машин должны начаться в августе 2024 года. Это будет контрактная сборка, «Автодом», владеющий заводом, получит вознаграждение за каждый собранный автомобиль. Вероятная сумма — в диапазоне €450-500 (42,4-47,1 тысячи рублей) за машинокомплект, говорит один источник. Вторую модель будут собирать с февраля 2025-го.ООО «Чери Автомобили Рус» получила декларации соответствия на серийно выпускаемые автомобили Exeed типов М51 (модель TXL) и М52 (модель VX), указывает «Ъ» со ссылкой на документы. Изготовителем значится сама компания, а производственной площадкой «МБ Рус Мануфэкчуринг» — бывший завод Mercedes в России, отошедший «Автодому».Гендиректор и совладелец «Автодома» Андрей Ольховский заявил, что у компании есть несколько параллельных проектов по развитию завода, по которым достигнуты договорённости. Количество партнёров «значительно больше», в их числе не только Chery. По его словам, завод одновременно будет производить четыре-шесть моделей.В Chery неоднократно заявляли о «возможности локализации». Из отчётности «Чери Автомобили Рус» за 2023 год следует, что компания не отказывается от этих планов и импорт из Китая ведётся «в период поиска и подготовки производственных площадок». Пока машины Chery собирают на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге — под брендом Xcite.Mercedes-Benz продал имущество в России дилеру «Автодом» в апреле 2023 года. Покупатель получил завод и право на техобслуживание машин. В Минпромторге говорили, что Mercedes-Benz получил опцион на обратный выкуп предприятия в течение шести лет.В мае 2024 года Ольховский рассказывал РБК, что дилер планирует выпускать автомобили под собственной маркой, но название не уточнял. По его словам, завод уже перезапустили, ведётся тестовая сборка машин. Партнёров Ольховский не называл. В июне источники РБК сообщили, что на заводе будут выпускать машины под собственным брендом Maxeed. Ольховский это опроверг. В интервью «Коммерсанту» Ольховский говорил, что запланированный объём выпуска предприятия на 2024 год — 30 тысяч автомобилей (проектная текущая мощность завода). Он отмечал, что переговоры о локализации вели со всеми брендами, представленными на российском рынке, «кроме, наверное, Haval».#новости #exeed #mercedes
цитата: ...МануФакЧуринг... - как перестать смеяться 🤣🤣🤣🤣
Смотря какой фабрик, смотря сколько дитэйлс
Когда-то там собирали Е-шки, цена на которых начинала с 2.7кк, как сейчас помню. Которые до сих пор ездят. Теперь будет китайский автохлам, который хер знает сколько проездит, да и попросту в который неприятно садиться.
Какие есть альтернативные предложения у Вас на данный момент?
ну в общем, что будет происходить с нашими заводами по производству автомобилей понятно ну и какие автомобили будут производить в ближайшие пару лет тоже