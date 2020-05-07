Сервис привлёк $170 млн от Uber, Alphabet и других инвесторов для спасения бизнеса.
- Стартап Lime, который предоставляет в аренду электросамокаты, привлёк $170 млн, пишет Bloomberg.
- Основным инвестором выступила Uber. В рамках сделки Lime получит доступ к операциям сервиса проката электровелосипедов Jump, принадлежащего Uber. Компании расширят интеграцию своих мобильных приложений, уточняет издание.
- В компанию также вложились Alphabet, GV, Bain Capital Ventures и другие существующие и новые инвесторы. Оценка Lime в 2020 году упала до $510 млн, уточняет издание со ссылкой на источник. В 2019 году стартап, по мнению инвесторов, стоил $2,4 млрд. Lime отказалась комментировать оценку.
- В январе 2020 года Lime заявила, что сокращает 14% персонала, около 100 сотрудников, и отказывается от присутствия на десятке рынков, чтобы сохранить рентабельность. В марте компания заявила, что «сворачивает или приостанавливает» обслуживание во всех странах, кроме Южной Кореи, а в апреле анонсировала новые сокращения, напоминает Bloomberg.
- Стартап Lime основан в 2017 году в Сан-Франциско. Сервис работает в США, Австралии, Канаде, на рынках Латинской Америки и Европы. За всё время существования Lime и его конкурент Bird привлекли от инвесторов $1 млрд, пишет Bloomberg.
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Vadim Berd
Бред несусветный. Сервис самокатов плюс минус лярд долларов.
Максим Попов
Alphabet вкладывает деньги, чтобы Lime направил их на продвижение в AdWords?
Максим Попов
Выглядит так, как-будто инвесторы гоняют виртуальные деньги между своими сервисами - более чем уверен, там не менее трети всех вложенных было потрачено на "продвижение" в сетях и медиа. Они самокаты покупали или арендовали? С нуля софт писали для управления или тоже арендовали? Зачем за два года вбухивать ярды покрывая (пытаясь покрыть) полмира, не "захватив" одну страну? Сейчас же нет двух-трёх мегаигроков, которые смогут сказать, что они реально держат 90% потребностей в прокате этих хайповых девайсов (пока это никак не перспективное средство передвижения).
Олег Нечаев
Не лучшее время для роста. Заметил интересную тенденцию. Доллар вырос, самокаты к сезону ещё подорожали. Пришел хрипп - вернулись к прежним ценам.
kei gelfer
Один самокатный сервис растёт, другой падает. Сансара
Nikita Shestakov
Пользовался Лаймом в Праге и Вене. Прикольно, но дорого.
Начать поездку €1 + €0.1/min. На короткую жалко тратить начальный евро, на долгую дешевле поехать на такси и не трястись на брусчатке. Видимо ЦА - туристы, которым интересно прокатиться с ветерком по городу.
Bella DonnNikita
Так и есть. Вся бизнес модель держится на туристах. Локалсы быстро понимают что поездки того не стоят.