Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля

В случае подписания документа президентом он вступит в силу с 1 марта 2025 года.Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта, пишет Autonews.Это касается как первичной постановки автомобиля на учёт, так и перерегистрации при смене владельца. Сейчас для регистрации автомобиля в ГИБДД нужен полис.Также законопроект разрешит прежнему владельцу автомобиля при продаже снять его с учёта сразу, а не через 10 дней. Но только если договор заключили через Госуслуги или удостоверили у нотариуса.Ещё одно изменение — разрешить прекращать госучёт по заявлению владельца похищенной или угнанной машины.#новости
Почему если разрешительная инициатива, то именно такая?
Сомнительно как-то. Получается будет больше новых водителей, которые решили сэкономить на страховке
Да а в чем разница. Такие и раньше экономили, покупали на две недели и потом без страховки катались.
С такими поможет только система автоматической фиксациии с камер, но там тоже свои нюансы есть.
Не ну плюсы в отмене обязательного осаго тоже можно найти, но пока, я вижу больше минусов
Удивительно, мне кажется, что то новое придумают)