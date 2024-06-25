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Таня Боброва
Транспорт

Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации автомобиля

В случае подписания документа президентом он вступит в силу с 1 марта 2025 года.

  • Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении законопроект об исключении полиса ОСАГО из перечня обязательных документов при госрегистрации транспорта, пишет Autonews.
  • Это касается как первичной постановки автомобиля на учёт, так и перерегистрации при смене владельца. Сейчас для регистрации автомобиля в ГИБДД нужен полис.
  • Также законопроект разрешит прежнему владельцу автомобиля при продаже снять его с учёта сразу, а не через 10 дней. Но только если договор заключили через Госуслуги или удостоверили у нотариуса.
  • Ещё одно изменение — разрешить прекращать госучёт по заявлению владельца похищенной или угнанной машины.

#новости

3
5
5 комментариев
Какер Тарлсон

Почему если разрешительная инициатива, то именно такая?

4
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Dmitry

Сомнительно как-то. Получается будет больше новых водителей, которые решили сэкономить на страховке

1
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Ivan Mart

Да а в чем разница. Такие и раньше экономили, покупали на две недели и потом без страховки катались.
С такими поможет только система автоматической фиксациии с камер, но там тоже свои нюансы есть.

1
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Dmitry

Не ну плюсы в отмене обязательного осаго тоже можно найти, но пока, я вижу больше минусов

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Денис Бурков

Удивительно, мне кажется, что то новое придумают)

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