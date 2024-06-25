В Москве стоимость парковки на некоторых улицах вырастет с 450 рублей в час до 600 рублей

Изменения вступят в силу с 1 июля 2024 года. Максимальный часовой тариф в «дневное» время — с 8:00 до 21:00 — введут на 31 улице, где и без того «высокие» тарифы не помогают обеспечить свободные места для жителей, которые хотели бы парковаться у дома, сообщил Дептранс Москвы.По словам ведомства, это где-то 1% «самых загруженных платных парковок города» — например, на таких улицах, как Ильинка, Петровка, Солянка и Неглинная. Автомобили съезжаются туда из-за ресторанов, бизнес-центров и достопримечательностей и в итоге подолгу стоят.На 12 улицах парковка, наоборот, подешевеет. Там загруженность машиномест составляет менее 50%, поэтому тариф — 40 рублей в час. Это улица Гаврикова, Малый Калужский и Балакиревский переулки и другие. Все изменения можно детально изучить на сайте Дептранса.#новости #парковка
Пенсия на сутки парковки.
пенсия может быть даже меньше
Помню забыл оплатить резидентское, две недели стояла (или больше) просто так
Был в Германии в командировке: это богатая страна с кучей автомобилей, но дороже 4-х евро за час парковки цен не видел при этом
Вот не надо сказки рассказывать. Все давно знают что ваша Германия замерзла еще в декабре 22-го.
А в Лондоне, который не менее богат, чем города Германии, въезд в центр города стоит 15 фунтов (платиться раз в сутки). И парковка в центре отдельно оплачивается. Такое же планируют ввести в Нью-Йорке.
Так что довольно странное сравнение.
они там просто очень бедные, а у нас народ богатый, может себе и 6 евро позволить