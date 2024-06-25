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Полина Лааксо
Транспорт

Сервис беспилотных такси Waymo заработал для всех в Сан-Франциско

Больше не нужно записываться в лист ожидания и ждать «неделями, а то и месяцами».

  • Достаточно «просто скачать приложение Waymo One», заявила компания. Сервис работает круглосуточно. Стоимость зависит от времени суток и места. По наблюдениям CNet, цены сопоставимы с ценниками в традиционных сервисах такси Uber и Lyft.
  • Ранее в масштабах целого города компания полноценно работала только в Финиксе. По мнению The Verge, масштабирование в Сан-Франциско — показатель того, что Waymo уверена в своих силах несмотря на пристальное внимание со стороны регуляторов и «десятки инцидентов» с машинами сервиса, которые нарушали правила дорожного движения или случайно врезались во что-то (например, в столбы).
  • Успех Waymo будет во многом зависеть от того, сможет ли сервис покрывать спрос и быстро присылать машины, иначе он рискует проиграть Uber и Lyft, отмечают СМИ.
Источник фото: Waymo
Источник фото: Waymo
  • Waymo работает над беспилотными автомобилями с 2009 года — до 2016 года как подразделение Google, а затем как отдельная структура Alphabet.
  • Сервис с беспилотными такси она запустила в конце 2018 года, но изначально он работал лишь в нескольких городах Аризоны.
  • В 2021-м его начали тестировать в Сан-Франциско. Сначала поучаствовать могли только сотрудники. Потом компания открыла приём заявок от жителей города, но они подписывали соглашение о неразглашении. С тех пор такси воспользовались 300 тысяч человек, поделилась компания.
  • В марте 2024 года Waymo также получила разрешение на тесты Waymo One в Лос-Анджелесе и нескольких городах рядом с Сан-Франциско.

#новости #waymo

2
19
19 комментариев
Запопу Кусь

О да, прям не терпится увидеть как 1 млрд. водил по всему миру останется без работы 😄

1
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Alexey

А нам не терпится увидеть твоё лицо, когда тебе тикток отключат и ты на работу пойдешь

4
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wlad

Думаю лет через десять-двадцать уже запретят людям вождение. Статистика аварий у "роботов" в разы меньше. Со временем она не будет иметь и 1% к статистике аварий людей. Всё произойдёт очень быстро.

2
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Поребрик у Парадной

все таки машина без водителя не внушает доверия

1
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Александр Сокольских

Когда яндекс уже запустит..

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Anton

В Сан-Франциско?

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Антошка Гармошка

В Москве в прошлом году в тестовом виде запустили, по Ясенево и в округе катается. В Иннополисе с 2021 работает

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