Прямой эфир
в пользу общения при помощи мемов
Глава компании назвал запрет возобновить производство электромобилей «последней каплей» терпения.
9 мая Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что в будущем Tesla перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. Также он пригрозил подать в суд на калифорнийский округ Аламида, где находится компания.
Глава Tesla раскритиковал решение округа Аламида, который не снял ограничения, запрещающие работу на местных предприятиях из-за пандемии Covid-19. Компания рассчитывала вывести на работу 30% сотрудников 8 мая, на следующий день после распоряжения властей Калифорнии, которое разрешает местным производствам возобновить работу.
При этом распоряжение даёт некоторым округам право сохранять ограничения и вводить строгие условия возобновления работы, отмечает TechCrunch. Департмент здравоохранения Аламиды заявил, что автопроизводитель не получил «зелёный свет» и если возобновит работу, то это будет нарушением.
По мнению Маска, Tesla знает лучше «временного сотрудника здравоохранения», как обезопасить работников, благодаря опыту на своём заводе в Китае.
Маск также напомнил, что Tesla является «крупнейшим производителем в Калифорнии и вторым по величине экспортёром электромобилей».
Фабрика автопроизводителя закрыта с 23 марта 2020 года.
Интересно, сколько человеко-часов нужно, чтобы вывести с оборудованием такую фабрику, если вычесть перемещение, а только считать погрузку, выгрузку и настройку?
В Сколково можно разместить
Блоги компаний
Показать еще