Глава компании назвал запрет возобновить производство электромобилей «последней каплей» терпения.

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9 мая Илон Маск написал на своей странице в Twitter, что в будущем Tesla перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. Также он пригрозил подать в суд на калифорнийский округ Аламида, где находится компания.

Если честно, то это последняя капля. Tesla немедленно перевезёт штаб-квартиру и будущие проекты в Техас или Неваду. Если мы вообще сохраним производство в городе Фримонт в округе Аламида. Это будет зависеть от того, как с Tesla будут обращаться в будущем. Tesla — последний автопроизводитель в Калифорнии. Илон Маск глава Tesla

Глава Tesla раскритиковал решение округа Аламида, который не снял ограничения, запрещающие работу на местных предприятиях из-за пандемии Covid-19. Компания рассчитывала вывести на работу 30% сотрудников 8 мая, на следующий день после распоряжения властей Калифорнии, которое разрешает местным производствам возобновить работу.

При этом распоряжение даёт некоторым округам право сохранять ограничения и вводить строгие условия возобновления работы, отмечает TechCrunch. Департмент здравоохранения Аламиды заявил, что автопроизводитель не получил «зелёный свет» и если возобновит работу, то это будет нарушением.

Elon Musk @elonmusk @GerberKawasaki @thirdrowtesla Tesla is filing a lawsuit against Alameda County immediately. The unelected & ignorant “Interim Health Officer” of Alameda is acting contrary to the Governor, the President, our Constitutional freedoms & just plain common sense! «Tesla немедленно подаёт иск против округа Аламида. Неизбранный и невежественный "временный сотрудник здравоохранения" Аламиды действует против губернатора, президента, наших конституционных свобод и здравого смысла!»

По мнению Маска, Tesla знает лучше «временного сотрудника здравоохранения», как обезопасить работников, благодаря опыту на своём заводе в Китае.

Маск также напомнил, что Tesla является «крупнейшим производителем в Калифорнии и вторым по величине экспортёром электромобилей».