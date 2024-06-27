Запустившая Drivee команда представила сервис для поиска попутчиков в междугородних поездках Poputkee

Сервис тестировали с начала 2024 года в двух регионах.На приложение Poputkee в App Store и Google Play обратил внимание «Ъ». Его разработчик — компания Indels, которая также указана разработчиком сервиса поездок Drivee.В Drivee рассказали vc.ru, что Poputkee и Drivee — разные продукты, не связанные между собой, с отдельными командами и так далее. Команда запустила новый сервис в начале 2024 года и тестировала его в двух регионах, а теперь запускает на всю страну.Poputkee — это сервис для совместных междугородних поездок, в котором водители могут найти попутчиков и разделить расходы, например на бензин.Водители отмечают, когда и из какого города выезжают и куда едут, а также сколько попутчиков готовы взять и за какую стоимость. Пользователи могут выбирать поездки по рейтингу и отзывам, дате и времени, количеству мест и автомобилю.Об остальных условиях можно договориться напрямую во встроенном чате, телефонные номера водителей и пассажиров не раскрываются.Пока комиссии нет. «Мы думаем над тем, как монетизировать сервис в дальнейшем, чтобы это было комфортно и водителям, и пассажирам, а также помогало междугородним поездкам оставаться доступными», — добавили в пресс-службе.Скриншот vc.ruСервис для заказа поездок Drivee появился в магазинах приложений в 2023 году. Согласно сайту, пользователи могут предлагать свою цену за поездку или курьерскую доставку. Источник ТАСС тогда говорил, что это проект бывшей команды российского приложения inDrive.В Drivee отметили в разговоре с vc.ru, что ни сервис, ни Poputkee не имеют отношения к этой компании. Российское отделение вышло из контура международного inDrive ещё в июне 2022 года.#новости
Жду приложения Sobutilnikee
Nablyadkee
Топ идея
Росссия - креативная держава
Vtankeeeee
Они сделали клон блаблакара?
Причем бла бла кар чуть ли не фсб запрещать пытался, хз что там с ним сейчас)
Террористы попутчиков искали (тут должна быть пиздатая пикча, но я не силен) например встречаются два шахида, у одного СВУ, второй его спрашивает куда едешь брат, тот ему показывает пальцем в небо, говорит - я с тобой брат и они нажимают ̶к̶н̶о̶п̶к̶у̶ газу
Нейминг пиздец всратый.
Сугубо российский сервис, а называться кириллицей ссутся.