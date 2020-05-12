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Транспорт
Лиана Липанова
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Маск открыл завод Tesla в Калифорнии несмотря на запрет властей и заявил, что готов к аресту Материал редакции

Илон Маск заявил, что готов к аресту.

7 комментариев
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Завод Tesla в округе Аламеда штата Калифорния возобновил работу, несмотря на запрет властей из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Маск также заявил, что готов к собственному аресту.

Elon Musk @elonmusk
Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.
Сегодня Tesla возобновляет работу несмотря на запрет округа Аламеда. Я буду на линии вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я.

Власти Калифорнии 7 мая сняли ограничения и разрешили местным производствам возобновить работу. При этом окончательное решение остаётся за властями округа, они могут сохранять ограничения или вводить строгие условия работы. Департамент здравоохранения Аламеды запретил заводу начинать работу.

После этого Маск заявил, что перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. 10 мая Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США.

#новость #tesla

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Zebediah Killgrave

15

Сегодня Telegram начинает продажу Gram несмотря на запрет SEC. Я буду продавать токены вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я попрошу, чтобы это был только я.

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Kelerius

5

Герой!

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Павел Федорук

–6

продолжайте снижать мне карму. токсическое российское общество.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Павел
1

как просите, не забывайте напоминать нам об этом в каждом посте

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Сергей Токарев

Павел
0

за что?

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Александр Якунин

1

И, у нас все предприниматели герои, они в нерабочии дни тоже работали.

Макс повторюшка 🐷

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Роман Беляев

0

"Ломай меня, ну ломай меня, ну ты же хочешь ломай меня .... Нет, ты не ломал меня. Ты не смог ломать меня" :) Вообщем как в том видео сюжет :)

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