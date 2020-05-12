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Илон Маск заявил, что готов к аресту.
Завод Tesla в округе Аламеда штата Калифорния возобновил работу, несмотря на запрет властей из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.
Маск также заявил, что готов к собственному аресту.
Власти Калифорнии 7 мая сняли ограничения и разрешили местным производствам возобновить работу. При этом окончательное решение остаётся за властями округа, они могут сохранять ограничения или вводить строгие условия работы. Департамент здравоохранения Аламеды запретил заводу начинать работу.
После этого Маск заявил, что перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. 10 мая Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США.
Сегодня Telegram начинает продажу Gram несмотря на запрет SEC. Я буду продавать токены вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я попрошу, чтобы это был только я.
продолжайте снижать мне карму. токсическое российское общество.
как просите, не забывайте напоминать нам об этом в каждом посте
И, у нас все предприниматели герои, они в нерабочии дни тоже работали.
Макс повторюшка 🐷
"Ломай меня, ну ломай меня, ну ты же хочешь ломай меня .... Нет, ты не ломал меня. Ты не смог ломать меня" :) Вообщем как в том видео сюжет :)
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