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«Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я».
Завод Tesla в округе Аламеда штата Калифорния возобновил работу, несмотря на запрет властей из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.
Маск также заявил, что готов к собственному аресту.
Власти Калифорнии 7 мая сняли ограничения и разрешили местным производствам возобновить работу. При этом окончательное решение остаётся за властями округа, они могут сохранять ограничения или вводить строгие условия работы. Департамент здравоохранения Аламеды запретил заводу начинать работу.
После этого Маск заявил, что перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. 10 мая Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США.
Сегодня Telegram начинает продажу Gram несмотря на запрет SEC. Я буду продавать токены вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я попрошу, чтобы это был только я.
Прям поддерживаю на 100%. Человек в штатах живет и идёт против. А Павел бывал в штатах раза 2 в жизни.
Немного разные кейсы. На стороне Илона рабочие места, защита экологии, покорение космоса. На стороне Дурова чуваки, которые купили по 1 в надежде продать за 4. 😃
А я думаю, что Маск просто понтуется, как и Дуров. Пашка изображал идейного революционера, готового идти до конца. Но как только жареным запахло, сразу сбежал. Да и под американцев прогнулся как миленький.
Считаю, что если Маску реально будет грозить тюремный срок, он вытянется по стойке смирно.
Смотрел на днях Джо Рогана с Иланом. Стало так обидно от того, как свободно они критикуют власть и выдвигают свои требования, в отличии от нас. Американцам платят пособия, чтобы те сидели на самоизоляции. Но они все равно недовольны, что их свободу на передвижение ограничивают) Вот она, загнивающая западная демократия..
Комментарий удален
У них хотя бы решения на уровне правительства более или менее адекватные в период пандемии)
Вспомните, откуда это всё начиналось и почему это всё так быстро стало распроняться, вы уверены, что власти Китая предприняли "правильные решения"? И ещё, можно ли доверять статистике со стороны Китая?
Эталон непогрешимости.
Статистику можно смотреть только из развитых демократий, вас остальная не стоит бумаги, на которой напечатана.
т.е. одни нации ровнее, чем другие? вы сейчас это сказали?
Вот сами и ответили на вопрос, т.е. ситуация хороша там, где нет свободы слова.
В данном случае возможно у Кремля наоборот есть интерес протестировать массовую изоляцию населения, опробовать новые методы контроля.
Абсолютно неадекватные. Только если с точки зрения домохозяйки смотреть, то может быть.
посмотрите Навального
Конечно, про сфабрикованные уголовные дела, нападения, прессинг силовиками и политические преследования мы умолчим.
Речь как раз о том, чтобы критиковать власть свободно, без угрозы отсидки на пару лет и обыска со стороны силовиков.
О нем я узнал из предыдущего комментария. Возможно, поэтому его фамилия не откликнулась у меня в душе, и о нем я не стал говорить.
А что он выдвигает политические требования, проводит расследования конкретных персоналий, называет фамилии?
По моему он просто торгует бумажным НДС в своем телеграмм канале) ну и заодно снижает оптимизм верящих в лозунги
Да критикуй, кто тебе мешает? Прямо здесь. Путин - старпер и неудачник. Без проблем.
Ждём предложений по свободному ношению оружия в России, чтобы мусора так же забоялись гражданских, как сейчас они их.
Потому что оппозиция, даже Навальный, мечтая прийти к власти, хочет оставаться такими же царьками, как сейчас правящая элита. Никто не хочет менять парадигму общественного уклада, понимая, что в противном случае придётся реально вкалывать на своем посту и отвечать за свои предвыборные обещания. Как минимум, под угрозой импичмента, который в Америке вполне реален. Только в России и ещё в кучке деспотичных стран можно в открытую, без зазрения совести, грабить, унижать и прессовать свой народ, а он ещё в пятницу вечером пораньше займёт очередь, чтобы в субботу пораньше освободиться.
Зачем тебе, чтобы мусора боялись гражданских? Странная идея. Закона они должны бояться, и своей ответственности.
У нас в России бабы другие. Всё зло идёт от баб. У Путина чисто женский рейтинг. Среди мужиков за него никто не голосует. И вся пропаганда направлена только на баб: эти голые торсы, полёты со стерхами, бдсм-мотоциклисты и т.п.
Для мужиков ещё - православие, самодержавие, народность, Домострой и безлимит на Pornhub)
И, у нас все предприниматели герои, они в нерабочии дни тоже работали.
Макс повторюшка 🐷
продолжайте снижать мне карму. токсическое российское общество.
как просите, не забывайте напоминать нам об этом в каждом посте
И это верно. Я вообще резидентствую в Сингапуре) но чуваку выше проще назвать всех токсичными
Есть ощущение, что количество желчи под каждым постом перевалит грань даже самых терпеливых. Ну невыносимо же каждый раз сваливаться в такое говно.
"Ломай меня, ну ломай меня, ну ты же хочешь ломай меня .... Нет, ты не ломал меня. Ты не смог ломать меня" :) Вообщем как в том видео сюжет :)
"Ломай меня полностью..." :) Денег - уооо, детей - уооо, жена - успешная певица, мать - успешная модель; дайте ему больше развлечений!
Lorena Sofia Gonzalez Fletcher is an American politician currently serving in the California State Assembly. A Democrat, she represents the 80th Assembly District, which encompasses southern San Diego.
Очередная социалист_ка-бюрократ_ка?
Почитал комменты, говорят она коммунистка и поддерживает какую-то мексиканскую криминальную шляпу.
Баба без мозгов. Это ей еще аукнется, ведь на Теслу работает значительная часть избирателей.
Вот в фильме дудя Николай Давыдов из Gagarin Capital как раз говорил, что финансово Тесла управляется капецки, как стартап, где финансов у них месяца на 3-4. Не удивительно, что Маск так психует.
Но вообще интересно, чего это округ Аламеда не хочет запускать производство, чем аргументируют.
Маск - молодец. Действительно, почему Apple Store можно работать, а заводу - нет? Реально ведь заводу проще обеспечить контроль и дезинфекцию. Совсем власти Калифорнии заигрались в свои ограничения и потеряли разум по ходу пьесы.
По всему миру одинаковые вопросы и проблемы. Почему условный Волмарт работает, а локальный магазинчик с резиновыми сланцами нет?
Илон весь в долгах под залог акций тесла и если не запустит завод, то банки получат над ней контроль и помашут ему ручкой
Сначала Паше Дурову объяснили что такое "демократия", сейчас Маску пояснят... Самая "свободная" страна, без спецслужб и произвола властей и полиции, ага.
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