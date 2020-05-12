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Транспорт
Лиана Липанова
8952

Маск открыл завод Tesla в Калифорнии вопреки запрету властей и заявил, что готов к аресту Материал редакции

«Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я».

75 комментариев
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Завод Tesla в округе Аламеда штата Калифорния возобновил работу, несмотря на запрет властей из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Маск также заявил, что готов к собственному аресту.

Elon Musk @elonmusk
Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me.
Сегодня Tesla возобновляет работу несмотря на запрет округа Аламеда. Я буду на линии вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я.

Власти Калифорнии 7 мая сняли ограничения и разрешили местным производствам возобновить работу. При этом окончательное решение остаётся за властями округа, они могут сохранять ограничения или вводить строгие условия работы. Департамент здравоохранения Аламеды запретил заводу начинать работу.

После этого Маск заявил, что перенесёт главный офис и производство из Калифорнии в Техас или Неваду. 10 мая Tesla подала иск против округа Аламеда и обвинила власти в нарушении законов Калифорнии и США.

#новость #tesla

Лиана Липанова
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75 комментариев
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Zebediah Killgrave

48

Сегодня Telegram начинает продажу Gram несмотря на запрет SEC. Я буду продавать токены вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я попрошу, чтобы это был только я.

Ответить

Stan Smith

Zebediah
3

Прям поддерживаю на 100%. Человек в штатах живет и идёт против. А Павел бывал в штатах раза 2 в жизни.

Ответить

Zebediah Killgrave

Stan
10

Немного разные кейсы. На стороне Илона рабочие места, защита экологии, покорение космоса. На стороне Дурова чуваки, которые купили по 1 в надежде продать за 4. 😃

Ответить

Александр Кучеряев

Zebediah
1

Про экологию конечно пока нет, но про остальное да.

Ответить

Николай Черных

Zebediah
0
Ответить

Kelerius

Stan
4

И за эти два раза, минимум один раз его прессовала ФСБ, ой то есть FBI. 

Ответить

Александр Бормотин

Kelerius
0

Прям в макасах на приоре?

Ответить

Анон Плиз

Stan
1

Не надо из Маска великомученника делать 😏 Если он себе такое позволяет - значит, у него железобетонная "крыша", ничего более))

Ответить

Max Bernberg

Анон
0

Он братается с Клинтонами, которых не раз ловили за темными делишками. 

Ответить

new_comment

Zebediah
4

А я думаю, что Маск просто понтуется, как и Дуров. Пашка изображал идейного революционера, готового идти до конца. Но как только жареным запахло, сразу сбежал. Да и под американцев прогнулся как миленький.
Считаю, что если Маску реально будет грозить тюремный срок, он вытянется по стойке смирно.

Ответить

Евгений Пособилов

38

Смотрел на днях Джо Рогана с Иланом. Стало так обидно от того, как свободно они критикуют власть и выдвигают свои требования, в отличии от нас. Американцам платят пособия, чтобы те сидели на самоизоляции. Но они все равно недовольны, что их свободу на передвижение ограничивают) Вот она, загнивающая западная демократия..

Ответить

Комментарий удален

Евгений Пособилов

Василий
–4

У них хотя бы решения на уровне правительства более или менее адекватные в период пандемии)

Ответить

Василий

Евгений
4

Это какие? Пока правильные решения по пандемии продемонстрировал Китай судя по статистике 

Ответить

Владимир Михайлов

Василий
13

Вспомните, откуда это всё начиналось и почему это всё так быстро стало распроняться, вы уверены, что власти Китая предприняли "правильные решения"? И ещё, можно ли доверять статистике со стороны Китая?

Ответить

Василий

Владимир
–6

Есть еще пару стран где пандемию на 0 свели,  но это  не западные демократии Вьетнам например

Ответить

Карфаген должен

Василий
8

Эталон непогрешимости.
Статистику можно смотреть только из развитых демократий, вас остальная не стоит бумаги, на которой напечатана.

Ответить

Dmitry Ryzhov

Карфаген
3

т.е. одни нации ровнее, чем другие? вы сейчас это сказали?

Ответить

Александр

Dmitry
0

Одни мозги ровнее чем другие, ваши так вабще самые ровные

Ответить

vic buynoff

Dmitry
0

Это давно известно.

Ответить

Василий

Карфаген
–3

Медицина здесь бессильна 

Ответить

evilnw

Василий
2

Почему бы не привести в пример Южную Корею? За счет развитый науки они смогли выпустить экспресс-тесты, которые давали результат в течение 10 минут. Слаженные действия позволили начать поголовное массовое тестирование.

Ответить

Василий

evilnw
0

Да  хороший пример. Но явно США,  ЕС и Россия не смогли так допустив ряд крупных  просчетов. 

Ответить

Stas dyakonov

Василий
0

Вот сами и ответили на вопрос, т.е. ситуация хороша там, где нет свободы слова.

Ответить

Василий

Stas
–1

Россия на третьем  месте по свободе слова? Ой сегодня на 4 сразу после Великобритании 

Ответить

Stas dyakonov

Василий
–1

В данном случае возможно у Кремля наоборот есть интерес протестировать массовую  изоляцию населения, опробовать новые методы контроля.

Ответить

evilnw

Stas
0

А может нынешняя вертикаль, которая строилась 20 лет, просто не работает. Потому данная проблема в России проходит под лозунгом "Сами разбирайтесь".

Ответить

Sergey Rozenblat

Евгений
3

Абсолютно неадекватные. Только если с точки зрения домохозяйки смотреть, то может быть.

Ответить

Kelerius

Евгений
2

Посмотрите Семина, СталинградТВ, посмотрите Навального, Потапенко. Как они критикуют свободно власть и выдвигают свои требования, в отличии от них.

Ответить

Roman Trifonov

Kelerius
18

 посмотрите Навального

Конечно, про сфабрикованные уголовные дела, нападения, прессинг силовиками и политические преследования мы умолчим. 
Речь как раз о том, чтобы критиковать власть свободно, без угрозы отсидки на пару лет и обыска со стороны силовиков. 

Ответить

Василий

Roman
1

А Потапенко вы как то забыли из примера критикует публично и не сидит

Ответить

Roman Trifonov

Василий
6

О нем я узнал из предыдущего комментария. Возможно, поэтому его фамилия не откликнулась у меня в душе, и о нем я не стал говорить. 

Ответить

евгений аношин

Василий
–2

А что он выдвигает политические требования, проводит расследования конкретных персоналий, называет фамилии?
По моему он просто торгует бумажным НДС в своем телеграмм канале) ну и заодно снижает оптимизм верящих в лозунги

Ответить

vic buynoff

Roman
2

Да критикуй, кто тебе мешает? Прямо здесь. Путин - старпер и неудачник. Без проблем.

Ответить

Kelerius

Roman
1

Я к тому, что болтать в ютубе много кто может. И толку никакого

Ответить

Василий

Kelerius
–6

Вы что? Здесь только, о США либо хорошо либо ни как...  
Кстати знаю теперь, как набить карму на  VC 
"В США так здорово (тут любая чушь)  в отличии от России"

Ответить

Максим Ростокин

Kelerius
1

Ждём предложений по свободному ношению оружия в России, чтобы мусора так же забоялись гражданских, как сейчас они их.

Ответить

Kelerius

Максим
0

Да этих предложений полно. Есть общества любителей оружия. Другое дело,что толку от этого нет. Но дискуссия идет

Ответить

Максим Ростокин

Kelerius
4

Потому что оппозиция, даже Навальный, мечтая прийти к власти, хочет оставаться такими же царьками, как сейчас правящая элита. Никто не хочет менять парадигму общественного уклада, понимая, что в противном случае придётся реально вкалывать на своем посту и отвечать за свои предвыборные обещания. Как минимум, под угрозой импичмента, который в Америке вполне реален. Только в России и ещё в кучке деспотичных стран можно в открытую, без зазрения совести, грабить, унижать и прессовать свой народ, а он ещё в пятницу вечером пораньше займёт очередь, чтобы в субботу пораньше освободиться.

Ответить

vic buynoff

Максим
1

Зачем тебе, чтобы мусора боялись гражданских? Странная идея. Закона они должны бояться, и своей ответственности.

Ответить

Valera Rybakoff

Евгений
–1

У нас в России бабы другие. Всё зло идёт от баб. У Путина чисто женский рейтинг. Среди мужиков за него никто не голосует. И вся пропаганда направлена только на баб: эти голые торсы, полёты со стерхами, бдсм-мотоциклисты и т.п.

Ответить

Kelerius

Valera
7

Это вы внимание обращаете. Для мужиков есть Сирия,Украина, ракеты. Политик должен стараться быть своим для всех слоев общества.

Ответить

Максим Ростокин

Kelerius
3

Для мужиков ещё - православие, самодержавие, народность, Домострой и безлимит на Pornhub)

Ответить

vic buynoff

Максим
1

Скрепы, опять же.

Ответить

Василий

Евгений
0

Там выше написали что его уже прессовало ФБР :) 
Ох уж эти силовики!

Ответить

Александр Якунин

13

И, у нас все предприниматели герои, они в нерабочии дни тоже работали.

Макс повторюшка 🐷

Ответить

Павел Федорук

–61

продолжайте снижать мне карму. токсическое российское общество.

Ответить

Alexander Mitryashkin

Павел
19

как просите, не забывайте напоминать нам об этом в каждом посте

Ответить

evilnw

Павел
6

Вы забыли сказать "Пожалуйста"

Ответить

Василий

Павел
2

Тут еще с кучи стран народ тусуется. Вон вам парень с грузинским гражданством минус влепил. 

Ответить

Alexander Mitryashkin

Василий
1

И это верно. Я вообще резидентствую в Сингапуре) но чуваку выше проще назвать всех токсичными

Ответить

Рамиль Газетдинов

Павел
2

я человек простой. просят-ставлю

Ответить

Анатолий Булатов

Павел
1

Да, капитан!

Ответить

Сергей Токарев

Павел
0

за что?

Ответить

Иван Мараховка

Павел
0

Незачто

Ответить

Mark Rapida Gromov

Павел
0

а ты кто?

Ответить

Сергей Николаев

8

Будут стрелять по мне, а зацепят вас

Ответить

Kelerius

6

Герой!

Ответить

Taras Halturin

5

Есть ощущение, что количество желчи под каждым постом перевалит грань даже самых терпеливых. Ну невыносимо же каждый раз сваливаться в такое говно. 

Ответить

vic buynoff

Taras
0

Самоизоляция...

Ответить

alex twit

5

Илья Максимов: Если кого-то забанят, я прошу, чтобы это был только я

Ответить

Роман Беляев

3

"Ломай меня, ну ломай меня, ну ты же хочешь ломай меня .... Нет, ты не ломал меня. Ты не смог ломать меня" :) Вообщем как в том видео сюжет :)

Ответить

Екатерина Викулова

Роман
3

"Ломай меня полностью..." :) Денег - уооо, детей - уооо, жена - успешная певица, мать - успешная модель; дайте ему больше развлечений!

Ответить

Anderson Silva

2

https://twitter.com/LorenaSGonzalez/status/1259287879177531392

Lorena @LorenaSGonzalez
F*ck Elon Musk.
Ответить

Anderson Silva

Anderson
0

Lorena Sofia Gonzalez Fletcher is an American politician currently serving in the California State Assembly. A Democrat, she represents the 80th Assembly District, which encompasses southern San Diego. 

Ответить

Александр Гительман

Anderson
2

Очередная социалист_ка-бюрократ_ка? 

Почитал комменты, говорят она коммунистка и поддерживает какую-то мексиканскую криминальную шляпу. 

Ответить

Kelerius

Александр
0

Она за отмену частной собственности на средства производства? Если да, то она определенно коммунистка. Если нет, то просто левая(чка)

Ответить

Данил Раянов

Anderson
0
Ответить

Вася Пражкин

Anderson
–2

Баба без мозгов. Это ей еще аукнется, ведь на Теслу работает значительная часть избирателей.

Ответить

vic buynoff

Вася
0

Там всё сложнее.

Ответить

Ann Lukashenko

2

Вот в фильме дудя Николай Давыдов из Gagarin Capital как раз говорил, что финансово Тесла управляется капецки, как стартап, где финансов у них месяца на 3-4. Не удивительно, что Маск так психует. 
Но вообще интересно, чего это округ Аламеда не хочет запускать производство, чем аргументируют. 

Ответить

евгений аношин

Ann
0

"Давыдов понимает в финансах"...

Ответить

Вася Пражкин

2

Маск - молодец. Действительно, почему Apple Store можно работать, а заводу - нет? Реально ведь заводу проще обеспечить контроль и дезинфекцию. Совсем власти Калифорнии заигрались в свои ограничения и потеряли разум по ходу пьесы.

Ответить

Юрий Глотов

Вася
0

По всему миру одинаковые вопросы и проблемы. Почему условный Волмарт работает, а локальный магазинчик с резиновыми сланцами нет?

Ответить

Семен Удальцов

0

Илон весь в долгах под залог акций тесла и если не запустит завод, то банки получат над ней контроль и помашут ему ручкой

Ответить

Anton Reut

0

Сначала Паше Дурову объяснили что такое "демократия", сейчас Маску пояснят... Самая "свободная" страна, без спецслужб и произвола властей и полиции, ага.

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