«Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я».

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Завод Tesla в округе Аламеда штата Калифорния возобновил работу, несмотря на запрет властей из-за распространения коронавируса. Об этом в Twitter сообщил глава компании Илон Маск.

Маск также заявил, что готов к собственному аресту.

Elon Musk @elonmusk Tesla is restarting production today against Alameda County rules. I will be on the line with everyone else. If anyone is arrested, I ask that it only be me. Сегодня Tesla возобновляет работу несмотря на запрет округа Аламеда. Я буду на линии вместе со всеми. Если кого-то арестуют, я прошу, чтобы это был только я.

Власти Калифорнии 7 мая сняли ограничения и разрешили местным производствам возобновить работу. При этом окончательное решение остаётся за властями округа, они могут сохранять ограничения или вводить строгие условия работы. Департамент здравоохранения Аламеды запретил заводу начинать работу.