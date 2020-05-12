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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Разработчик беспилотников Waymo привлёк ещё $750 млн от сторонних инвесторов Материал редакции

Привлечь крупные инвестиции стартапу помогла известность его владельца — Alphabet, полагает WSJ.

  • Американский разработчик беспилотных машин Waymo (дочерняя компания Alphabet) привлёк $750 млн от T. Rowe Price, Perry Creek Capital, Fidelity Management & Research Company и других, передаёт Axios.
  • В начале марта 2020 года Waymo уже получил $2,25 млрд от Silver Lake, Canada Pension Plan Investment Board, инвестфонда Mubadala Investment Company и других.
  • Компания вложит средства в разработку технологий и развитие сервиса доставки, уточняет WSJ. Привлечение дополнительных денег не связано с пандемией, рассказал газете гендиректор Waymo Джон Крафчик.
  • Общий объём вложений сторонних инвесторов в стартап в рамках первого раунда достиг $3 млрд. До этого в Waymo инвестировали только Google и её материнская компания Alphabet, отмечает Axios.
  • Статус владельцев помогает стартапам привлекать крупные инвестиции, отмечает WSJ. В марте сооснователь компании-производителя беспилотных грузовиков Starsky Robotics Стефан Сельц-Аксмахер (Stefan Seltz-Axmacher) жаловался, что из-за большого количества неудач со стороны ИИ-стартапов инвестиции превратились в «моросящий дождь».
  • Waymo работает над беспилотниками с 2009 года. Сейчас флот компании насчитывает 600 автомобилей. Сначала стартап был подразделением Google, а в 2016 году стал отдельной компанией. В 2018 году Waymo запустила такси-сервис с беспилотниками в Аризоне Waymo One.
Waymo

#новость #беспилотники #google #waymo

Галина Мубаракшина
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Alexandre Svergoun

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В принципе правильно что переключаются на доставку, рисков меньше. С этого и надо было начинать. 

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