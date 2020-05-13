General Motors отказалась от выпуска электровелосипедов Ariv из-за пандемии
Материал редакции
Проект закрывается на фоне роста продаж электровелосипедов в США и Европе.
Автопроизводитель General Motors прекратил производство электровелосипедов Ariv из-за пандемии коронавируса, сообщает The Verge. Компания впервые показала электровелосипеды в ноябре 2018 года, а выпустила в 2019 году в нескольких странах Европы.
Из-за пандемии компании пришлось свернуть непрофильный бизнес, заявил изданию представитель GM. Однако проект дал компании значительные знания о микромобильности, которые GM планирует использовать в будущем, передаёт The Verge. Компания также из-за пандемии недавно закрыла свой сервис каршеринга Maven, впервые запущенный в 2016 году.
GM закрывает проект на фоне роста продаж электровелосипедов в США и Европе, пишет издание. Несколько производителей сообщили о рекордных объёмах продаж после первоначального падения в начале пандемии, напоминает The Verge.
Захар Реверчук
Не очень понял, зачем закрывать проект, которые приносит огромную прибыль на фоне роста продаж электровелосипедов?
Vlad SavonovЗахар
Так большие компании устроены, у отдельного юнита(Ariv), вероятно нет собственной экономики. А из-за пандемии, видимо упали продажи автомобилей, соответственно нужно убирать "лишние" расходы
KeleriusVlad
Это значит, мы будем увольнять автомобильный сектор? Нет, это значит, что мы сократим тебя (аналогия с анекдотом про водку и отца)
Maxim Medvedev
Я бы купил, это лучше, чем ехать в маршрутке с коронычем)))
Konstantin Voronov
Так погодите, он что, красивее и интереснее китайских великов? Что то странное! Надо закрыть проект срочно
Al
Выглядит вел странно.
Fred Kurdov
Ну у нас его все равно никто не смог бы себе позволить,
Meld стоил €2800, а Merge €3400