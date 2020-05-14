За последний месяц доля водителей, которые пользуются бесконтактной оплатой с помощью «Яндекс.Заправок», выросла в два раза, говорят в компании.
- «Яндекс» подключит к сервису «Яндекс.Заправки» более 3000 АЗС сетей «Роснефти» под брендами ВР, ПТК, «Башнефть», ТНК и «Роснефть». Об этом vc.ru рассказал представитель ИТ-компании.
- Сервис доступен и для корпоративных клиентов, и для обычных водителей, объясняют в «Яндексе». Компания планирует добавлять станции постепенно.
- Например, «Яндекс.Заправки» встроены в приложение «Таксометр» для таксистов — сейчас к нему подключено 2748 станций «Роснефти» по России.
- В мае бесконтактная оплата появится и для обычных водителей в других приложениях с «Яндекс.Заправками» — «Навигатор», «Яндекс.Карты» и собственное приложение. На первом этапе добавятся 327 станций «Роснефти» и ВР в Москве и Московской области, рассказали в компании. В будущем подключатся станции и в других регионах.
- По словам руководителя «Яндекс.Заправок» Романа Прудникова, за последний месяц доля пользователей сервиса выросла в два раза. Кроме станций «Роснефти», к «Яндекс.Заправкам» подключено 4150 АЗС по всей России, добавил он. По собственным данным, оборот сервиса за первый квартал 2020 года составил 3 млрд рублей.
- Похожий сервис в ноябре 2019 года запустил «Тинькофф». На старте к «Тинькофф АЗС» было подключено около сотни заправок ВР. Цены при оплате в приложении и на кассе одинаковые, объясняли тогда в компании.
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