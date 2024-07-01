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Евгения Евсеева
Транспорт

«Ситидрайв» запустил в Сочи прокат машин на срок до года и без оклейки

С мая 2024 года услуга доступна в Санкт-Петербурге.

  • «Ситидрайв Рент» для проката автомобилей от одного до 365 дней заработал в Сочи, сообщила компания. Понравившийся автомобиль без оклейки можно забронировать на сайте сервиса или забрать на брендированной парковке в аэропорту города.
  • Сутки проката включают в себя 250 км пробега с возможностью увеличить его до безлимитного пакета. На машине можно уехать на 2000 км от Сочи — поэтому получится проехать по побережью Чёрного моря, заехать в Краснодар или Пятигорск.
  • Все машины в парке новые. Для аренды доступны 25 автомобилей, среди которых, например, Changan CS55 Plus (от 4880 рублей в сутки), Changan UNI-T (5460 рублей в сутки) и Changan CS35 (4460 рублей в сутки).
  • Среди дополнительных опций — расширенная страховка, подключение второго водителя, детское кресло. Бензин и платные парковки в стоимость аренды не входят.
Фото: «Ситидрайв»
Фото: «Ситидрайв»
  • У «Ситидрайва» уже есть долгосрочная аренда машин без оклейки — но она доступна на срок от одного месяца. Также существует тариф от двух часов до семи дней.

#новости #ситидрайв

3
26
26 комментариев
Семён Мальцев

Меня эти наклейки безумно раздражают и самое главное, я не понимаю, какую пользу они в себе несут, рекламируют ситидрайв? Но я не думаю, что с такой рекламы может прийти хоть один лид!

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Микс из мусоровоза

Бесят потому что сложно взять премиум машину для сьемок инфоцыганского ролика? Или девок поклеить на патриках?

20
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Олег Павлов

Но я не думаю, что с такой рекламы может прийти хоть один лид!

Серьезно?) Наверное и пакеты с соком должны все быть белые с надписью "сок"?

5
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Сергей Коновалов

Меньше интереса для угона, проще разыскивать, очевиднее адресат для жалоб, ну и реклама.. :)

2
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Мистер Блондин

это отличный маркер как и такси, чтобы держать дистанцию подальше от таких корыт и не загреметь в дтп

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Виктория Коц

5к в сутки! хотя в Сочи только вышла за порог кофе попил, салатик съел и все с вас 10000.Те кто в Дубай улетают они экономят просто 😁

2
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Олег Павлов

Нормальные цены в Сочи, на уровне Питера и Мск, осталось сервис подтянуть, чтобы тоже был на уровне столиц

4
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