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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Мэрия Москвы запланировала разрешить работу каршеринга: взять машину можно будет минимум на пять дней Материал редакции

Краткосрочная аренда в столице не работает с 13 апреля 2020 года.

12 комментариев
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Московские власти обсуждают с Роспотребнадзором условия возобновления работы каршеринга, пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта в мэрии Москвы Максима Ликсутова.

По его словам, минимальный срок аренды автомобиля должен составлять пять дней. По завершении использования все машины должны будут проходить полную дезинфекцию.

«Это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды», — цитирует ТАСС Ликсутова.

Работа каршеринга в Москве была приостановлена 13 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Мэр Сергей Собянин пояснял, что спрос на сервис упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в этих машинах сложно. В начале мая ограничения были продлены до конца месяца.

Простой автомобилей в течение месяца обойдётся каждой каршеринговой компании в 500-700 млн рублей, рассказывал vc.ru один из участников рынка.Чтобы частично покрыть падение доходов из-за простоя, сервисы начали оказывать другие услуги — например, «Делимобиль» занялся доставкой продуктов, а YouDrive стал развозить посылки.

#новость #каршеринг

Галина Мубаракшина
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12 комментариев
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Evgenii Ishchenkov

8

Интересно, сколько времени Беглову понадобится на очередной копипаст? 🤔

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Антон

Evgenii
1

Он тупой, до него долго доходит 

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Вася Пражкин

6

Объясните мне, почему именно 5? Насколько авто, взятые на 4 или 6 дней опаснее для москвичей?

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Виталий Журавлев

Вася
0

Рабочая неделя

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Вася Пражкин

Виталий
0

А про тех, кто сменно работает, забыли? 

Ответить

Doppel Bock

5

Ды кому это нужно? В очередной раз убеждаюсь что у руля стоят не компетентные люди. Аренда от одного дня, а потом дезинфекция, все же логично и адекватно было бы, а они опять за свое

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Арсений Петрович

Doppel
1

Да просто разрешить все, кто боится - сидит дома

Ответить

Andre Macareno

Doppel
0

компетентных народ не хочет, извините

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Nail Sharipov

2

Считай, что не разрешила

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Сашка Шабашов

0

Может и в Питере разрешат, хотелось бы чтоб поминутно было.

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Андрей Чуринов

0

Какой же это каршеринг

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Vl Al

0

Делимобиль уже развез свои тачки по миллионникам.

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