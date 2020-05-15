Прямой эфир
оказалась нейронной сетью
Краткосрочная аренда в столице не работает с 13 апреля 2020 года.
Московские власти обсуждают с Роспотребнадзором условия возобновления работы каршеринга, пишет ТАСС со ссылкой на главу департамента транспорта в мэрии Москвы Максима Ликсутова.
По его словам, минимальный срок аренды автомобиля должен составлять пять дней. По завершении использования все машины должны будут проходить полную дезинфекцию.
«Это предложение действует для тех, кто имеет рабочие пропуска. Номер пропуска нужно будет ввести в приложении оператора каршеринга перед началом аренды», — цитирует ТАСС Ликсутова.
Работа каршеринга в Москве была приостановлена 13 апреля 2020 года на фоне пандемии коронавируса. Мэр Сергей Собянин пояснял, что спрос на сервис упал на 60%, а соблюдать режим дезинфекции в этих машинах сложно. В начале мая ограничения были продлены до конца месяца.
Простой автомобилей в течение месяца обойдётся каждой каршеринговой компании в 500-700 млн рублей, рассказывал vc.ru один из участников рынка.Чтобы частично покрыть падение доходов из-за простоя, сервисы начали оказывать другие услуги — например, «Делимобиль» занялся доставкой продуктов, а YouDrive стал развозить посылки.
Интересно, сколько времени Беглову понадобится на очередной копипаст? 🤔
Объясните мне, почему именно 5? Насколько авто, взятые на 4 или 6 дней опаснее для москвичей?
Рабочая неделя
Ды кому это нужно? В очередной раз убеждаюсь что у руля стоят не компетентные люди. Аренда от одного дня, а потом дезинфекция, все же логично и адекватно было бы, а они опять за свое
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