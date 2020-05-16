Люди ищут способ быстрого передвижения по городу с учётом социального дистанцирования, а политики заявляют: о доминировании автомобилей как основного вида транспорта теперь «не может быть и речи».

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Конспект материала The Verge.

Города по всему миру пытаются решить одну проблему — как безопасно вернуть людей на улицы в посткоронавирусную эпоху. Системы общественного транспорта Нью-Йорка, Лондона и Парижа ежедневно перевозят миллионы людей, а в год совершается около 1,5 млрд поездок.

Теперь жители не хотят ездить в переполненном метро или наземном транспорте из-за риска заразиться и ищут другие способы передвижения.

Но если они пересядут на автомобили, движение остановится, вырастет число пробок, что помешает работе аварийных служб, и полностью перекроют прогресс по сокращению выбросов углекислого газа.

Поэтому градостроители и жители городов смотрят на велосипед как на спасение.

Велосипед — идеальный вид транспорта для выхода городов из карантина. Он стал ещё привлекательнее для жителей в США и Европе по мере приближения лета. Это быстрый, удобный и комфортный способ передвижения, который позволяет социально дистанцироваться во время активного отдыха, отмечает The Verge.

Электровелосипеды могут помочь жителям упростить длительные поездки: сделать их более комфортными, так как не придётся крутить педали. Они также помогут не загрязнять воздух, который улучшился в городах по всему миру с начала пандемии.

В некоторых городах США многоуровневые дорожные развязки и автостоянки могут занимать 50-60% всей площади. Они «крадут» пространство у парков и других открытых площадок, также из-за них практически невозможно соблюдать социальное дистанцирование на перегруженных тротуарах

И сейчас лучшее время, чтобы переосмыслить транспортную систему и освободить место, отведённое для автомобилей, выбрасывающих углекислый газ, считает The Verge.

Как менялся спрос на велосипеды в США и Европе до и после карантина

В начале пандемии продажи обычных и электровелосипедов начали падать, так как магазины были вынуждены закрыться и нарушились цепочки поставок. Но по мере снятия карантина продажи велосипедов по всему миру стремительно растут, и многие покупатели впервые выбирают именно электрический велосипед.

В первые недели апреля в Германии продажи велосипедов упали на 20–30% из-за закрытия магазинов, но после их открытия компании сообщают о внезапном всплеске продаж. При этом спрос на электровелосипеды намного опережает обычные, так как люди выбирают транспорт не для развлечений и прогулок, а для ежедневного использования.

Такая же ситуация в США, заявил The Verge старший аналитик Guidehouse Райан Ситрон. По его мнению, если магазины останутся открытыми, продажи электровелосипедов будут соответствовать предыдущим прогнозам или немного их превзойдут к концу года,.

В первом квартале 2019 года розничные продажи электровелосипедов в США выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За последний месяц лондонский производитель складных велосипедов Brompton заметил пятикратный рост продаж в онлайне в Великобритании как у розничных партнёров, так и через свой интернет-магазин. Также Brompton заявляет о рекордных продажах в Китае после снятия ограничения на поездки и «чрезвычайно высоком» росте трафика на сайте компании в США.

Британская же Gocycle столкнулась с резким ростом продаж, несмотря на перерыв в работе дилерской сети магазинов. Продажи быстроскладывающегося электровелосипеда Gocycle GX выросли на 65% за последние шесть недель по сравнению с тем же периодом 2019 года, а посещаемость сайта выросла на 90%.

Компания также связывает рост интереса с изменением привычек покупателей после пандемии.

Умные жители пригорода покупают электровелосипеды понимая, что это выгодно в долгосрочной перспективе. Мы видели резкий рост продаж Gocycle CX в четыре раза в городских районах по сравнению с прошлым годом. Благодаря Covid-19 электровелосипеды осваивают всё больше людей. Ричард Торп основатель Gocycle

Голландский производитель велосипедов VanMoof продаёт велосипеды в онлайне и через фирменные магазины. С февраля по апрель продажи резко выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: в Германии на 226%, в Великобритании — на 184%, в Нидерландах — на 140%, в США — на 138%, а во Франции — на 92%.

Частично рост был обусловлен скидками перед апрельским запуском электровелосипедов S3 и X3, считает The Verge.

Американский продавец Lectrice Bikes сообщил о росте продаж на 140% с 15 марта, а клиенты компании называют электровелосипед «отличным выбором для нового образа жизни после коронавируса».

Rad Power Bikes из Сиэтла заявила, что продажи в апреле выросли на 297% в годовом исчислении и значительно превысили прогнозы. Продажи бизнес-клиентам в сфере доставки также выросли на 191% в период с марта по апрель 2020 года.

Aventon Bikes в Калифорнии заявляет, что переполнена заказами. «Мы были заняты как никогда, буквально ежедневно бьём рекорды по заказам и продажам», — рассказала The Verge директор по маркетингу компании Адель Наср. В Массачусетсе продажи выросли на 298%, в Калифорнии на 85%, а в Нью-Йорке — на 164%.

Google отмечает всплеск поисковых запросов «лучший электровелосипед» с 22 марта — менее чем через две недели после того, как ВОЗ объявила коронавирус Covid-19 пандемией. Ещё больше людей начали искать по запросу «лучший велосипед».

Как города адаптируются к новым условиям

Новым велосипедистам понадобится безопасная городская инфраструктура, а она не может появиться мгновенно, отмечает The Verge.

Великобритания лидирует в преобразованиях — страна выделила «сотни миллионов фунтов стерлингов», чтобы сделать города удобнее для велосипедистов, и в то же время призвала горожан воздержаться от общественного транспорта.

Правительство страны выделило 250 млн фунтов стерлингов ($305 млн) для создания новых велосипедных дорожек и более безопасных транспортных развязок в течение нескольких недель. Общий фонд на развитие велосипедных и пешеходных дорог Великобритании — 2 млрд фунтов стерлингов ($2,44 млрд).

Городам уже приказано перераспределить дорожное пространство с учётом «значительно возросшего» числа велосипедистов и переходов. Электроскутеры запрещены в Великобритании, но обсуждение их разрешения было перенесено с 2021 года на июнь 2020 года.

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс утвеждает, что альтернативные виды транспорта будут иметь как краткосрочные, так и долгосрочные преимущества после пандемии Covid-19.

Во время кризиса миллионы людей открыли для себя поездки на велосипеде — будь то физические упражнения или в качестве безопасного и социально дистанцированного вида транспорта. И хотя сегодня всё ещё просят оставаться дома, когда страна вернётся к работе, нам нужно, чтобы эти люди продолжали пользоваться велосипедом и к ним присоединилось ещё множество новых. В противном случае, в условиях жёсткого ограничения пропускной способности общественного транспорта поезда и автобусы могут быть переполнены, а наши дороги завязнут в пробках — замедляя работу аварийно-спасательных служб и доставки товаров первой необходимости.

Мы знаем, что автомобили останутся жизненно важным транспортом для многих, но так как мы смотрим в будущее, мы должны построить лучшую страну с более экологичными привычками путешествовать, более чистым воздухом и более здоровой нацией.

Грант Шаппс министр транспорта Великобритании

На прошлой неделе мэр Лондона Садик Хан и компания «Транспорт для Лондона» запустили программу Streetspace, которая должна изменить улицы города так, чтобы жители могли в десять раз больше ездить на велосипеде и в пять раз больше ходить пешком по мере ослабления карантина.

Большую часть активностей называют временным решением, но они могут остаться в случае положительных результатов.

Вид на улицу Лондона, попавшую под программу Streetspace The Verge

Другие европейские города начали реализацию похожих инициатив. Милан, один из самых загрязненных городов Европы, планирует преобразовать 35 км дорог в велосипедные и пешеходные пространства в течение лета после карантина.

План города включает в себя временные велосипедные дорожки, новые, более широкие тротуары, ограничение скорости машин в 30 км/ч, а также улицы, где велосипедисты и пешеходы будут иметь приоритет перед автомобилями.

Мы годами работали над сокращением пользования автомобилями. Если все водят машину — нет места для людей, прогулок, коммерческой деятельности вне магазинов. Конечно, мы хотим вновь открыть экономику, но мы думаем, что должны это сделать на иных началах, чем раньше. Марко Гранелли заместитель мэра Милана

Франция устанавливает временные велосипедные дорожки в городах по всей стране. Париж планирует открыть 643 км автомобильных дорог для велосипедистов и превратить самый большой перекрёсток города в велосипедное шоссе.

Мэр Энн Идальго, продвигавшая развитие велосипедного транспорта задолго до пандемии, сказала, что о возвращении Парижа в качестве города, где доминируют автомобили, «не может быть и речи».

Автомобили усугубят кризис здравоохранения. Загрязнение от них уже само по себе становится критическим, а их смесь с коронавирусом станет особо опасным коктейлем. Поэтому не может быть и речи о том, что проезд в центр города на автомобиле — это решение проблем, потому что это может только усугубить ситуацию. Энн Идальго мэр Парижа

Брюссель добавит 40 км велосипедных дорожек. «Мы знаем, что расстояние двух третей поездок в пределах Брюсселя менее пяти километров. Мы хотим, чтобы здоровые люди могли ходить пешком или ездить на велосипеде, и несём ответственность за создание безопасной инфраструктуры», — отмечает министр транспорта Эльке Ван ден Брандт.

Mathieu Chassignet @M_Chassignet



Vous noterez la vitesse avec laquelle elles sont tracées et délimitées... impressionnant!

https://t.co/XaNwnuTDgg Installation d'une piste cyclable provisoire à BruxellesVous noterez la vitesse avec laquelle elles sont tracées et délimitées... impressionnant!

В США ряд крупных городов готовит планы по закрытию улиц от автомобилей в попытке обеспечить безопасное передвижение людей и велосипедные прогулки с учетом социального дистанцирования. Некоторые планируют запретить проезд автомобилей по части улиц на постоянной основе.

Например, мэр Сиэтла Дженни Данкан объявил, что закроет от автомобилей 32,1 км улиц, так как пространство для пешеходов — это важный инструмент для семей, чтобы заниматься спортом и гулять на свежем воздухе. А в Окленде начнут постепенно адаптировать под пешеходов 119 км — около 10% городского пространства города.

Также планируют поступить Денвер и Миннеаполис, а Бостон рассматривает возможность использовать уличное пространство для велосипедных дорожек, более широких тротуаров и более быстрых автобусных маршрутов.

В Нью-Йорке запланировали сделать открытыми для переходов и велосипедистов 161 км автомобильных дорог, также город легализовал электровелосипеды для использования службами по доставке еды.

Экология

Автомобильное движение резко сократилось, что улучшило качество воздуха в США. По федеральным данным, в марте в США количество пройденных автомобилями миль сократилось почти на 19% — это на 50,6 млрд километров меньше, чем обычно.

Средняя экономия топлива в США составила 22,3 мили на галлон — это около 20,4 млн тонн углекислого газа, которые были бы выброшены в воздух, отмечает исследователь по транспорту Йона Фримарк.

Число пройденных миль автомобилями в США

Но эта «замечательная трансформация» может быть разрушена, если города не смогут переосмыслить уличное пространство, считает The Verge.

Амстердам — плоский город, что делает его идеальным местом для велосипедных прогулок. В начале 1970-х годов в Амстердаме доминировали автомобили, потребовались годы «яростного активизма» и понимания политиков, чтобы город начал меняться.

Теперь велосипеды — такая же часть голландской культуры, как тюльпаны или деревянная обувь. Безопасными велосипедными дорожками пользуются жители любого возраста, а в качестве «бонуса» они получили воздух, свободный от смога, пишет The Verge.

Пока же многие транспортные активности из-за пандемии Covid-19 в городах проводятся слишком пассивно, отмечает издание, и чаще всего изменения называют временными — если мир быстро вернётся к привычному образу жизни после снятия карантина. Но часть политиков мечтает, чтобы планы по изменению городского ландшафта стали реальностью.