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В компании считают, что требования властей не связаны с обеспечением санитарной безопасности.
Департамент транспорта Москвы заявил, что вынужден попросить городскую прокуратуру проверить сервис личных водителей Wheely. Чиновники считают, что компания нарушает законодательство и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса.
Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, премиальные такси могут работать в режиме повышенной готовности при условии, что они соблюдают санитарные требования и передают данные о водителе, статусе машины и геолокации в ЕРНИС — Единую региональную навигационно-информационную систему.
Wheely до сих пор не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей, в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, отметили в дептрансе. Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан».
13 мая Wheely направил в департамент транспорта Москвы письмо, в котором указал, что передача персональных данных водителей и геолокации никак не связаны с мерами защиты от коронавируса, и попросил исключить эти условия из приказа, рассказали vc.ru в компании. Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте: дезинфицирует салоны машин, использует салфетки и так далее, а также проверяет цифровые пропуска, подчеркнули в Wheely.
Ранее глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС небезопасным: данные системы не шифруются. Кроме того, можно постоянно следить за водителем и косвенно — за пассажиром, утверждал он. Wheely возобновил работу в Москве 13 мая 2020 года.
- "Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан"
- "Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте"
- "глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС небезопасным"
Статья в трёх строках получалась ))
Вот щас прям такую угрозу почувствовал здоровью и своей безопасности, ах эти Wheely окаянные, не хотят делится данными. Молодцы что не сдаются и правильно делают.
Обычно таких «несдающихся» потом в сизо можно найти и случайно заглянувшая проверка находит тысячи нарушений, а сервис выкупается каким-нибудь ВТБ, если вы понимаете о чем я..
Но как личные данные водителя и передвижение в машине обеспечат мою безопасность, простым-то гражданам не говорят.
Whelly это же премиум? Власть перестает доверять «элите»?))
Тонко, тонко :D
Власть понимает что элита что то скрывает и хочет это что то заполучить )))
Ахаха, такие девушки не катаются на такси их возят водители совсем других автопарков :D Видать кто то ревнует ))
Будь ты известным Випом с кучей кэша в сейфе, лучше бы поехал на стелс-Майбахе или с маяком геопозиции?
Спасибо тебе дорогой Дептранс, что так о нас заботишься! Именно такой помощи от тебя и ждали!
Со стороны можно подумать что кто-то намеренно убивает рейтинг правительства Москвы, новостью за новостью, кампания прям какая-то, но нет, это они сами, да уж). Дальше-интереснее.
Мочат и СМИ, и сами структуры, которые у него в подчинении своими действиями, а «как похорошела Москва при Сергее Семеновиче» тоже отрицательно работает). Ну ничего страшного, их то не волнует общ мнение от слова совсем, даже в Москве.
На что Вили рассчитывают? На админресурс папы-эксгубернатора?
Чувствую, что скоро Wheeley скажет России «Прощай!».
Есть такая работа - прямую угрозу здоровью и безопасности гражданам создавать! Прямую, Карл!
То ли дело Гетт, Сити и Яндекс - вообще никакой прямой угрозы!
Я так понимаю, цель нашей власти под корона вирусом. Взять всех под тотальный контроль. (как говорится без мыла. В ж залезть) и радоваться что они прогнули других. + "украсть" чужие технологии или информацию - пока есть время. Самим то сложновато создавать. Легче на законодательство сослаться.
Суть автомобиля с водителем для важного и состоятельного человека - это доверие водителю, которого нужно найти и доверить свою жизнь и жизнь своей семьи. А Мерседесы в лизинге с ноунеймами за рулём – это обычное такси.
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