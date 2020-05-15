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Транспорт
Галина Мубаракшина
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Дептранс Москвы пожаловался в прокуратуру на Wheely — сервис отказался передавать чиновникам данные водителей и машин Материал редакции

В компании считают, что требования властей не связаны с обеспечением санитарной безопасности.

20 комментариев
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Департамент транспорта Москвы заявил, что вынужден попросить городскую прокуратуру проверить сервис личных водителей Wheely. Чиновники считают, что компания нарушает законодательство и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, премиальные такси могут работать в режиме повышенной готовности при условии, что они соблюдают санитарные требования и передают данные о водителе, статусе машины и геолокации в ЕРНИС — Единую региональную навигационно-информационную систему.

Wheely до сих пор не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей, в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, отметили в дептрансе. Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан».

13 мая Wheely направил в департамент транспорта Москвы письмо, в котором указал, что передача персональных данных водителей и геолокации никак не связаны с мерами защиты от коронавируса, и попросил исключить эти условия из приказа, рассказали vc.ru в компании. Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте: дезинфицирует салоны машин, использует салфетки и так далее, а также проверяет цифровые пропуска, подчеркнули в Wheely.

Ранее глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС небезопасным: данные системы не шифруются. Кроме того, можно постоянно следить за водителем и косвенно — за пассажиром, утверждал он. Wheely возобновил работу в Москве 13 мая 2020 года.

#новость #wheely

Галина Мубаракшина
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20 комментариев
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Виталий Морозов

18

- "Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан"
- "Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте"
- "глава Wheely Антон Чиркунов заявил, что считает подключение к ЕРНИС небезопасным"
Статья в трёх строках получалась ))
Вот щас прям такую угрозу почувствовал здоровью и своей безопасности, ах эти Wheely окаянные, не хотят делится данными. Молодцы что не сдаются и правильно делают. 

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Сергей Камянецкий

Виталий
3

Обычно таких «несдающихся» потом в сизо можно найти и случайно заглянувшая проверка находит тысячи нарушений, а сервис выкупается каким-нибудь ВТБ, если вы понимаете о чем я..
Но как личные данные водителя и передвижение в машине обеспечат мою безопасность, простым-то гражданам не говорят.
Whelly это же премиум? Власть перестает доверять «элите»?))

Ответить

Виталий Морозов

Сергей
1

Тонко, тонко :D
Власть понимает что элита что то скрывает и хочет это что то заполучить )))

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SG

Виталий
1

Власть хочет знать какие девушки в Москве получают сверхдоходы и от кого )))

Ответить

Виталий Морозов

SG
0

Ахаха, такие девушки не катаются на такси их возят водители совсем других автопарков :D Видать кто то ревнует ))

Ответить

SG

Виталий
0

Простите меня , Виталий ! Вы совершено точно подметили 😂👍! 
Кто то просто ревнует к чёрному 😂

Ответить

Кирилл Петровский

Виталий
0

Будь ты известным Випом с кучей кэша в сейфе, лучше бы поехал на стелс-Майбахе или с маяком геопозиции?

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Влад Микулов

3

Какая жалобная жалоба((

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Stanislav Markovich Zhurakovskiy

3

Спасибо тебе дорогой Дептранс, что так о нас заботишься! Именно такой помощи от тебя и ждали!

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Doppel Bock

2

Со стороны можно подумать что кто-то намеренно убивает рейтинг правительства Москвы, новостью за новостью, кампания прям какая-то, но нет, это они сами, да уж). Дальше-интереснее.

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Kikidon

Doppel
1

Ну то, что Бордюрыча периодически мочат через СМИ, не видит только ленивый. Никокого отношения к Бордюрычу и Правительству Москвы не имею) Просто констатация факта)

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Doppel Bock

Kikidon
2

Мочат и СМИ, и сами структуры, которые у него в подчинении своими действиями, а «как похорошела Москва при Сергее Семеновиче» тоже отрицательно работает). Ну ничего страшного, их то не волнует общ мнение от слова совсем, даже в Москве.

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Андрей Солозобов

1

Ух, бой все интереснее и интереснее!

Ответить

Кирилл Петровский

1

На что Вили рассчитывают? На админресурс папы-эксгубернатора?

Ответить

Kikidon

Кирилл
0

Что останутся только в Лондоне и Париже, видимо) 

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Oleg Berezan

1

Чувствую, что скоро Wheeley скажет России «Прощай!».

Ответить

SG

Oleg
0

Думаю на лицо конфликт интересов таксопарков Москвы .

Ответить

Анатолий Б.

1

Есть такая работа - прямую угрозу здоровью и безопасности гражданам создавать! Прямую, Карл!
То ли дело Гетт, Сити и Яндекс - вообще никакой прямой угрозы!

Ответить

Artem Rostislavovich

0

Я так понимаю, цель нашей власти под корона вирусом. Взять всех под тотальный контроль. (как говорится без мыла. В ж залезть) и радоваться что они прогнули других. + "украсть" чужие технологии или информацию - пока есть время. Самим то сложновато создавать. Легче на законодательство сослаться.

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Кирилл Петровский

0

Суть автомобиля с водителем для важного и состоятельного человека - это доверие водителю, которого нужно найти и доверить свою жизнь и жизнь своей семьи. А Мерседесы в лизинге с ноунеймами за рулём – это обычное такси. 

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