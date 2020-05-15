В компании считают, что требования властей не связаны с обеспечением санитарной безопасности.

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Департамент транспорта Москвы заявил, что вынужден попросить городскую прокуратуру проверить сервис личных водителей Wheely. Чиновники считают, что компания нарушает законодательство и рекомендации Роспотребнадзора, связанные с пандемией коронавируса.

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, премиальные такси могут работать в режиме повышенной готовности при условии, что они соблюдают санитарные требования и передают данные о водителе, статусе машины и геолокации в ЕРНИС — Единую региональную навигационно-информационную систему.

Wheely до сих пор не предоставил информацию о передвижении своих автомобилей, в отличие от других агрегаторов — «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и Gett, отметили в дептрансе. Чиновники видят в этом «прямую угрозу здоровью и безопасности граждан».

13 мая Wheely направил в департамент транспорта Москвы письмо, в котором указал, что передача персональных данных водителей и геолокации никак не связаны с мерами защиты от коронавируса, и попросил исключить эти условия из приказа, рассказали vc.ru в компании. Сам сервис строго соблюдает требования к гигиене и чистоте: дезинфицирует салоны машин, использует салфетки и так далее, а также проверяет цифровые пропуска, подчеркнули в Wheely.