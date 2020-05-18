В Минтрансе считают, что это приведёт к росту цен на билеты.
- Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для транспортных компаний по организации перевозок пассажиров, которые следует соблюдать при постепенном снятии ограничений, связанных с Covid-2019.
- При продаже билетов перевозчики должны учитывать соблюдение дистанции между пассажирами в салоне самолёта. Количество пассажиров не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.
- При регистрации на рейс перевозчики должны убедиться, что пассажиры будут сидеть с соблюдением дистанции — как в своём ряду, так и относительно соседних рядов.
- В числе общих требований — обязательное измерение температуры у сотрудников компаний и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение дистанции, дезинфекция оборудования.
- 16 мая 2020 года министр транспорта Евгений Дитрих предупредил, что при такой рассадке пассажиров в самолётах билеты подорожают. Он указал, что необходимый уровень рентабельности для авиаперевозчиков — загрузка на 72-75%. В новых условиях минимальная стоимость билета составит 70 тысяч рублей, предположил министр.
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тима махотлов
И в кабине чтоб один пилот рулил
Антонтима
Для экономии, можно доверить штурвал пассажиру
тима махотловАнтон
Нельзя, 1,5 метров не будет
Павел Константиновтима
Значит пилоту придется выйти
Alex Petrov
Ну господину Дитриху, неплохо было бы напомнить, что авиакомпании могут и поумерить свои издержки, опять же топливо подешевело. Аэрофлоту следует сократить управленческие расходы, непрофильные маркетинговые расходы которые только несут имиджевые потери ( семья Симонян найдет у кого то друго бабла на свое творчество) , ну и наконец если пилоты хотят и дальше летать, то можно поумерить и их зарплатные аппетиты, благо конкуренция на рынке труда сейчас будет меньше.
Скажите Дитриху что диктовать цены потребителю на сужающемся спросе, плохая затея, а то останется министром без авиатранспорта.
Philip PoteryahinAlex
Лучший экономический анализ Аэрофлота, который я читал когда либо. Вам бы в совет директоров. Савельев бы напрягся ))
Peter Gonin
Сколько, простите, минимальная стоимость билета составит?
alex twitPeter
70000 (семьдесят тысяч) рублей
Sergey Redmialex
700000 (семьсот) тысяч рублей
Alex MarvellPeter
Меня скорее интересует стоимость
=> обеспечение их масками, перчатками, антисептиками
На входе будут мзду брать?
Ann LukashenkoAlex
В билет заложат.
Александр Головченко
Предположим, что стоимость билета на самолёт 4 тысячи рублей по направлению. Если рекомендовано 50% от количества билетов только продавать, то логично, что стоимость будет 8 тысяч рублей (при условии полной загрузки). В общей ситуации стоимость билетов вырастает в 2 раза. Либо я неправильно считаю как-то? Откуда цифра в 70 тысяч? (Именно предположим, что будет продано 50% от всего количества посадочных мест)
Key LanskyАлександр
Цифра 70 тысяч это фантазии господина Дитриха. Реальный коэффициент чуть выше двух будет, так как авикомпании всегда продавали около 102-105% мест. И надо цену брать не по минимальному тарифу, а по среднему по борту - думаю, что на условный полуторачасовой перелёт туда-сюда это тысяч 15, значит около плюс минус 31 тысячи должно получиться при новой рассадке.
Виталий ЖуравлевKey
г-н Дитрих летает исключительно Аэрофлотом и бизнес-классом. Неудивительно, откуда такая цифра.
ILoveVCАлександр
А как же накрутка для лохов, не умеющих умножать на два?
Кирилл Кузьмин
Мария Захарова, теперь вы довольны ?
alex twit
В новых условиях минимальная стоимость билета составит 70 тысяч рублей,
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Артур
"рекомендовал"
Вася Пражкин
Покажите Минтрансу уже решение. Для бизнес-класса - бокс на двоих.
Владислав Куликов
Наконец-то дошло, что все салоны пора переоборудовать под бизнес-класс. И можно летать в человеческих условиях. Не надо излишеств первого класса с возможностью лежать (всё впереди), но и скотских седушек без откидной спинки тоже. Сортиры ещё сделайте удобными с нормальной подачей воды. Лучше меньше, да лучше. Гуманизм, а не алчность!
Sergei TimofeyevВладислав
Может ещё и душевую заодно? :)
NotFop
Ок. А сидеть можно вместе?
Alex MarvellNotFop
Нет. Иначе будете вместе лежать ☦
Sergey RedmiNotFop
Можно. Но не ближе 1.5 м друг от друга
Designer Startup
А если температура подскочит в полёте? Иллюминатор же слижком узкий.
Максим Степанов
А что будет со спросом тогда?
Борис Моренко
Надеюсь те кто летит семьёй, и поэтому сидят рядом, скидки будут?)
Onetwo Threefour
А что, если пускать переболевших (с ковид антителами) без ограничений? Наверняка целые борты будут получаться
Anderson Silva
Подорожают ли билеты в автобусах? 🤔
Anderson SilvaAnderson
Я просто на дальние расстояния по стране на автобусах и электричках гоняю.
Madina Djalilova
И выездные визы не нужны будут. Россияне сами летать перестанут :)
Sergei TimofeyevMadina
Да не на что будет скоро многим )