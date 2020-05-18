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Транспорт
Галина Мубаракшина
1780

Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям продавать не более 50% билетов на рейс для соблюдения дистанции Материал редакции

В Минтрансе считают, что это приведёт к росту цен на билеты.

  • Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для транспортных компаний по организации перевозок пассажиров, которые следует соблюдать при постепенном снятии ограничений, связанных с Covid-2019.
  • При продаже билетов перевозчики должны учитывать соблюдение дистанции между пассажирами в салоне самолёта. Количество пассажиров не должно превышать 50% от общего числа посадочных мест.
  • При регистрации на рейс перевозчики должны убедиться, что пассажиры будут сидеть с соблюдением дистанции — как в своём ряду, так и относительно соседних рядов.
  • В числе общих требований — обязательное измерение температуры у сотрудников компаний и пассажиров, обеспечение их масками, перчатками, антисептиками, соблюдение дистанции, дезинфекция оборудования.
  • 16 мая 2020 года министр транспорта Евгений Дитрих предупредил, что при такой рассадке пассажиров в самолётах билеты подорожают. Он указал, что необходимый уровень рентабельности для авиаперевозчиков — загрузка на 72-75%. В новых условиях минимальная стоимость билета составит 70 тысяч рублей, предположил министр.

#новость #авиаперевозки #роспотребнадзор #коронавирус

Галина Мубаракшина
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32 комментария
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тима махотлов

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И в кабине чтоб один пилот рулил

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Антон

тима
1

Для экономии, можно доверить штурвал пассажиру 

Ответить

тима махотлов

Антон
0

Нельзя, 1,5 метров не будет

Ответить

Павел Константинов

тима
1

Значит пилоту придется выйти

Ответить

Alex Petrov

6

Ну господину Дитриху, неплохо было бы напомнить,  что авиакомпании могут и поумерить свои издержки, опять же топливо подешевело. Аэрофлоту следует сократить управленческие расходы, непрофильные маркетинговые расходы которые только несут имиджевые потери ( семья Симонян найдет у кого то друго бабла на свое творчество) , ну и наконец если пилоты хотят и дальше летать, то можно поумерить и их зарплатные аппетиты, благо конкуренция на рынке труда сейчас будет меньше.
 Скажите Дитриху что диктовать цены потребителю на сужающемся спросе, плохая затея, а то останется министром без авиатранспорта.

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Philip Poteryahin

Alex
0

Лучший экономический анализ Аэрофлота, который я читал когда либо. Вам бы в совет директоров. Савельев бы напрягся ))

Ответить

Peter Gonin

4

Сколько, простите, минимальная стоимость билета составит?

Ответить

alex twit

Peter
0

70000 (семьдесят тысяч)  рублей

Ответить

Sergey Redmi

alex
1

700000 (семьсот) тысяч рублей

Ответить

Alex Marvell

Peter
0

Меня скорее интересует стоимость
=> обеспечение их масками, перчатками, антисептиками

На входе будут мзду брать?

Ответить

Ann Lukashenko

Alex
0

В билет заложат.

Ответить

Александр Головченко

3

Предположим, что стоимость билета на самолёт 4 тысячи рублей по направлению. Если рекомендовано 50% от количества билетов только продавать, то логично, что стоимость будет 8 тысяч рублей (при условии полной загрузки). В общей ситуации стоимость билетов вырастает в 2 раза. Либо я неправильно считаю как-то? Откуда цифра в 70 тысяч? (Именно предположим, что будет продано 50% от всего количества посадочных мест)

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Key Lansky

Александр
1

Цифра 70 тысяч это фантазии господина Дитриха. Реальный коэффициент чуть выше двух будет, так как авикомпании всегда продавали около 102-105% мест. И надо цену брать не по минимальному тарифу, а по среднему по борту - думаю, что на условный полуторачасовой перелёт туда-сюда это тысяч 15, значит около плюс минус 31 тысячи должно получиться при новой рассадке.

Ответить

Виталий Журавлев

Key
1

г-н Дитрих летает исключительно Аэрофлотом и бизнес-классом. Неудивительно, откуда такая цифра.

Ответить

ILoveVC

Александр
–1

А как же накрутка для лохов, не умеющих умножать на два?

Ответить

Кирилл Кузьмин

2

Мария Захарова, теперь вы довольны ?

Ответить

alex twit

1

В новых условиях минимальная стоимость билета составит 70 тысяч рублей,
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Ответить

Артур

1

"рекомендовал"

Ответить

Вася Пражкин

1

Покажите Минтрансу уже решение. Для бизнес-класса - бокс на двоих.

Ответить

Владислав Куликов

1

Наконец-то дошло, что все салоны пора переоборудовать под бизнес-класс. И можно летать в человеческих условиях. Не надо излишеств первого класса с возможностью лежать (всё впереди), но и скотских седушек без откидной спинки тоже. Сортиры ещё сделайте удобными с нормальной подачей воды. Лучше меньше, да лучше. Гуманизм, а не алчность!

Ответить

Sergei Timofeyev

Владислав
0

Может ещё и душевую заодно? :)

Ответить

NotFop

0

Ок. А сидеть можно вместе?

Ответить

Alex Marvell

NotFop
1

Нет. Иначе будете вместе лежать ☦

Ответить

Sergey Redmi

NotFop
1

Можно. Но не ближе 1.5 м друг от друга

Ответить

Designer Startup

0

А если температура подскочит в полёте? Иллюминатор же слижком узкий.

Ответить

Максим Степанов

0

А что будет со спросом тогда?

Ответить

Борис Моренко

0

Надеюсь те кто летит семьёй, и поэтому сидят рядом, скидки будут?)

Ответить

Onetwo Threefour

0

А что, если пускать переболевших (с ковид антителами) без ограничений? Наверняка целые борты будут получаться

Ответить

Anderson Silva

0

Подорожают ли билеты в автобусах?  🤔

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Anderson Silva

Anderson
0

Я просто на дальние расстояния по стране на автобусах и электричках гоняю.

Ответить

Madina Djalilova

0

И выездные визы не нужны будут. Россияне сами летать перестанут :)

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Sergei Timofeyev

Madina
0

Да не на что будет скоро многим )

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