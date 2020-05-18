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В общей сложности только за май компания сократит штат на четверть.
Глава Uber Дара Хосровшахи в письме к сотрудникам сообщил, что компания дополнительно уволит 3000 человек и закроет 45 офисов, передаёт WSJ.
С учётом предыдущих увольнений штат сервиса за месяц сократится на четверть, подсчитала газета. Увольнения коснутся, в основном, сотрудников в США. Компания, в частности, закроет офис в пригороде Сан-Франциско, где трудоустроены 500 человек. Работу прекратят офисы в разных странах мира, уточняет CNBC.
Из-за режима самоизоляции пострадал основной бизнес перевозок Uber, который приносил 75% выручки, указывает WSJ. В апреле 2020 года он упал на 80% год к году.
Хосровшахи также сообщил, что компания будет сокращать расходы на неосновные направления: закроет свой производственный инкубатор и ИИ-лабораторию. Uber проводит «переоценку» таких затратных направлений, как грузоперевозки и разработка беспилотников, на которую потратила «сотни миллионов долларов».
«Ярким пятном» на фоне кризиса Хосровшахи назвал сервис доставки Uber Eats, который приносит компании доход, однако «даже близко» не покрывает её расходов. Uber ведёт переговоры о покупке сервиса Grubhub, чтобы усилить направление доставки, пишет газета со ссылкой на источники.
«Наша бухгалтерия в порядке, Eats отлично справляется, поездки выглядят немного лучше, может, мы сможем переждать этот чертов вирус... Мне бы хотелось, чтобы у меня был другой ответ», — написал Хосровшахи.
6 мая 2020 года Uber объявила, что сократит 3700 человек, или 14% штата, чтобы снизить расходы на фоне пандемии. Увольнения затронули сотрудников службы поддержки пользователей и специалистов по найму. Уменьшение штата позволит компании сэкономить $1 млрд, уточняет WSJ.
Мне кажется или рынок такси был сильно надут даже просто по ощущениям? И именно поэтому он так категорично отреагировал на спад.
о ска эксперты вылезли. Чем он лять был надут? Авиакомпании тоже надуты были и тур агенства?
Когда люди дома сидят, как рынок мог не упасть?
Уволить часть сотрудников и на сэкономленные деньги купить GrubHub, став лидером на рынке США в доставке, выглядит не самой плохой идеей. Судя по отчетности, ликвидность у компании есть
У них еще и кеша на несколько лет операционной деятельности в убыток (и это несмотря на постоянные убытки). О времена, о нравы. Потом эти мастера оффшорных такс шилдов еще будут лекции читать и рассказывать, какие они успешные успехи.
Есть мнение, что скоро сказочке конец. Текущая ситуация с монополизацией целых отраслей еще хуже, чем была в начале прошлого века. У людей типа Рокфеллера не было бесконечных денег.
Наша бухгалтерия в порядке
Какой дяденька оптимист. Ему бы в наше правительство..
Можно, кстати, еще одну новость разместить о том, что финский Wolt привлек 100 млн евро в очередном раунде финансирования.
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