В общей сложности только за май компания сократит штат на четверть.

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Глава Uber Дара Хосровшахи в письме к сотрудникам сообщил, что компания дополнительно уволит 3000 человек и закроет 45 офисов, передаёт WSJ.

С учётом предыдущих увольнений штат сервиса за месяц сократится на четверть, подсчитала газета. Увольнения коснутся, в основном, сотрудников в США. Компания, в частности, закроет офис в пригороде Сан-Франциско, где трудоустроены 500 человек. Работу прекратят офисы в разных странах мира, уточняет CNBC.

Из-за режима самоизоляции пострадал основной бизнес перевозок Uber, который приносил 75% выручки, указывает WSJ. В апреле 2020 года он упал на 80% год к году.

Хосровшахи также сообщил, что компания будет сокращать расходы на неосновные направления: закроет свой производственный инкубатор и ИИ-лабораторию. Uber проводит «переоценку» таких затратных направлений, как грузоперевозки и разработка беспилотников, на которую потратила «сотни миллионов долларов».

«Ярким пятном» на фоне кризиса Хосровшахи назвал сервис доставки Uber Eats, который приносит компании доход, однако «даже близко» не покрывает её расходов. Uber ведёт переговоры о покупке сервиса Grubhub, чтобы усилить направление доставки, пишет газета со ссылкой на источники.

«Наша бухгалтерия в порядке, Eats отлично справляется, поездки выглядят немного лучше, может, мы сможем переждать этот чертов вирус... Мне бы хотелось, чтобы у меня был другой ответ», — написал Хосровшахи.