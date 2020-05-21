Tesla отозвала иск против калифорнийского округа Аламеда, поданный из-за ограничений на работу завода
Материал редакции
Ранее компания открыла завод в округе, несмотря на запрет властей, и подала иск из-за продления ограничений.
20 мая Tesla отозвала иск против калифорнийского округа Аламеда, поданный в начале мая. В нём компания обвиняла местные власти в нарушении законов штата из-за продления ограничений до конца мая.
Tesla прекратила производство из-за распространения корнавируса 23 марта. 7 мая власти Калифорнии сняли ограничения на работу фабрик, связанные с профилактикой распространения коронавируса. Однако окончательное решение оставалось за властями округа. Департамент здравоохранения Аламеды в свою очередь запретил заводу начинать работу до конца мая.
После этого глава Tesla Илон Маск пригрозил перенести производство и штаб-квартиру компании из Калифорнии в Техас или Неваду, а компания подала иск против властей округа и попыталась обжаловать продление ограничений. Несмотря на запрет, 12 мая завод возобновил работу.
Решение Маска публично поддержал президент США Дональд Трамп, а судья округа Идальго в Техасе Ричард Кортез опубликовал в Twitter письмо к Маску с приглашением открыть завод в Южном Техасе.
13 мая департамент здравоохранения округа Аламеда разрешил Tesla возобновить работу с 18 мая при соблюдении санитарных требований.